建设精品，让老小区变“年轻”

社区晨报记者 周 晶

地处长宁区的华阳路街道，不少小区都开始进入了“老龄化”阶段。为了能让居民有一个良好的生活环境，对自己生活的小区有归属感，华阳街道近期陆续推进精品小区建设工程，在改善房屋本体面貌和功能的基础上，对老旧小区环境的提升和管理水平的提高，完善服务功能方面也精雕细琢。

全面升级

多部门叠加实事项目

2018年，华阳路街道涉及精品小区改造10个，其中地处苏州河畔的华院小区名列第一批，也是占地面积比较大的一个小区。该小区西临苏州河，东连华东政法大学，中部有大草坪。小区内共有8幢多层房屋，2幢高层房屋。

华阳路街道根据精品小区建设的总要求，在华院小区改造中对改造区域进行了科学的划分，并悉心制订了“菜单式”项目表，这些项目包括房屋本体修缮项目、功能性项目以及生活垃圾箱房改造及定时定点收集、建筑垃圾堆放点改造、适老性改造、苏州河步道贯通、民防设施美化、居委会及居民活动室重建等叠加项目。精品小区改造涉及小区的方方面面，区里各部门也纷纷叠加实事项目，全面提升小区面貌。

除原有设施和绿化的改造提升外，本次改造将小区的外环境划分为正门区域、老人儿童休闲区、北部停车区、滨河区域、居委会及活动室区域，街道、居委会、设计师还几次与小区业委会、居民们见面，不断深化、成熟方案。

零距离沟通

设计师成“新邻居”

自从精品小区改造项目启动后，华院小区的老街坊们迎来了一批“新邻居”——负责各项工程的的设计师们。这批“新邻居”承担着“家园改造家”的角色，他们每周二定期出现在小区中，在例会上讨论各类改造事项。

“我们华院人引以为傲的大草坪，在此次工程中是否会损失面积？”“增加了许多便民设施之后，我们社区内的消防通道会不会受到影响？”“这次改造会不会导致车位减少？”面对华院小区居民们的疑问，设计师们进驻小区，与居民零距离沟通接触，向居民逐一细心讲解设计理念和分享设计规划蓝图，听取来自居民的“第一线”需求，设计方案经过居民代表会议审议，不断修改完善，最后通过业主大会的形式对各项方案进行表决。

看到家园在幻灯片中呈现出的绮丽场景，居民不禁发出感叹：“灵格，灵格！阿拉华院虽然建成辰光长，弄成这样以后真的太嗲了，完全不输这几年新建的高档小区！”

值得一提的是，在此次华院小区精品小区改造工程中，居委会、物业、业委会“三驾马车”齐头并进，不断协调工程中的矛盾，根据相关法规充分听取居民意见，把改造做到公开透明。

规划透明公开施工重视安全

近期，华院小区的精品小区项目已正式开工。步入小区，可以发现：居民楼都搭起了脚手架，外立面粉刷已近完工。

除了每周二向居民开放开展工程例会，精品小区“改造家们”还在小区醒目位置设置了不少工程规划的宣传展板，工程如何开展，能达到什么效果，居民一目了然。

记者还在华院小区发现了一个惊喜，在宣传展板附近，施工所用的建筑材料一一向居民进行展示，这个举措让居民更放心了，更体现了“精品小区”在建设质量上的高度自信。小区的施工方表示，要在华院小区项目创建示范工地，不但在施工材料和施工工艺上保证质量，在文明施工，安全施工上也是高标准、严要求。