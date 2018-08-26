她，每天都能见到凌晨4点的上海

社区晨报记者 张翠玲

凌晨4点，小雨。街灯照在安静的柏油马路上，位于汾西路阳曲路路口的城发集团环卫作业三公司临汾站聚满了清道工人。一位爱笑的大姐，与大家相向而立，一手拿着花名册，一手拿笔，清点人数，分发工具，岗位训话，快言快语地交待清楚后，她利落地带上扫帚、火钳，骑上电动三轮车，踩下三轮车“油门”，开始“兜路”了，她就是王兴义。

和通常情况下社会普遍认知的环卫工人“苦情”形象有点不同，王兴义开着三轮车，在临汾路上逆风“飞行”，气流鼓起宽大的天蓝色工作服，甚至有那么一点帅气。

清晨5点50分，王兴义接到微信工作群里报告，临汾路55号店铺门面玻璃破落，玻璃碴子散落一地，需要及时处理。从照片上看，清扫面积有2个门面那么大，90后徒弟张玥主动提出一同前往。

晨曦中，师徒俩边扫边撮，有说有笑，玻璃碴子分分钟就清扫干净了。在接下来的“兜路”中，王兴义发现爱建新家园北门有无主垃圾——油烟机一台，掏出手机拍照、上传，通知平台清运车统一清运。只见她用起了茧的手指，认真地在手机手写屏上划，一笔一画写下无主垃圾的具体位置。“我不太会玩手机，打字打不来。”王兴义回头冲记者不好意思地笑笑。

王兴义，1969年出生于江苏海门，后来嫁到上海成为一名上海媳妇。1995年入职环卫岗，由于工作勤勉，干事踏实，只用了两三年时间就当上了班长。20多年来，她收获了多项市区级荣誉。最近，还被上海市绿化市容行业工会授予2017年度“十佳城市美容师”荣誉称号。

地处静安区的临汾路街道居民密集、车流量大、垃圾日产量大，为环卫清运作业带来诸多困难。街道是全国党建先进街道，常常有各级领导、外宾来访，核心区域的保洁工作任务重要求高。“原则上，班长下午2点就可以下班了，但是我师傅都是晚上六七点才走。周末的休息也都放弃了。”徒弟张玥向记者透露。在张玥眼中，师傅王兴义以身作则，以德服人，虽然当上了班长，只需要干好管理的活就行，但是她“眼里有活”，哪位同事调休了，她就顶上；哪段路保洁任务重，她就帮忙。在王兴义的带教下，张玥入职后不久也被提拔为班长。去年，他还向集团党支部递交了入党申请书。

上午 11点，云开日出，气温接近35℃。王兴义回站点搬运盐汽水给路面上的工人喝，徒弟也过来搭一把手。中午时分，她还负责为早班清道工发盒饭。

下午1点，骄阳炙烤着柏油马路，地面的温度能接近38℃，王兴义戴上斗篷，用夹子夹好上衣领口以防脖子晒伤，全副武装继续“兜路”，“今天风大，汗一流就干了，要是三伏天，保守估计一天要喝8瓶水，身上衣服干不了。”在她们的坚守下，今年6月，街道在区“一体化保洁”排名中获得第一名的佳绩。

聊天时得知，王兴义再干一年就要退休了。记者问她退休后想干嘛，她说这些年亏欠儿子太多，也很少有时间回老家看望母亲。退休后，她想回家多陪陪家人。

晚上6点30分，看着王兴义收工回家的背影，记者脑海中浮现的是“最可爱，最辛苦，最美城市美容师……”一连串的词汇。这看似极其平凡的背影，却是我们城市整洁优美环境最辛勤的奉献者，向她们致敬！