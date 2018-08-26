微电影记录学子青春记忆一场关于百花街的“回忆杀”

社区晨报记者 徐景

在上海世界外国语中学国际部（以下简称世外国际部）学生的记忆中，百花街是不可割舍的一部分。不过，在“五违四必”整治的大背景下，百花街的沿街店铺陆续被拆除。

为了将百花街的过去记录下来，世外国际部2015届毕业生施暘决定和他的小伙伴们一起拍摄一部微电影。今年8月10日，这部由施暘担任导演和编剧的微电影《百花街的最后一夜》正式完成拍摄。

“9毫米”情定百花街

施暘现在是美国艺术中心设计学院电影专业的大三学生。

2012年夏天，施暘从世外初中直升世外高中，从原来的虹漕南路校区转到了百花街校区。高中期间，施暘在这里开设了一个摄影社团，名曰“9毫米”，吸纳身边对摄影摄像有浓厚兴趣的同学加入。

在施暘的带领下，社员们从身边的人和事开始拍摄，并尝试拍摄各种类型的影片，学校门口的百花街自然成为了他们取景最多的道路之一。

2015年，高中毕业的施暘远赴洛杉矶，在大洋彼岸的学校里继续着他对于电影的追求，但他从未忘却，故乡的百花街是他一切梦想的起点。

“新变化”引发百花结

大学至今3年，施暘每次回国都会发现身边多了许多新鲜的事物。面对这些，施暘往往一笑置之，唯独记忆深处的那条道路，它的变化，让施暘坐不住了。

在“五违四必”整治的大背景下，百花街开始了它的改变：双行道变单行道，马路边划出了车位，路边的店铺被认定为违章建筑需要拆除……“其中，那家我们最常光顾，每天放学时分准时传出油炸香气的排条店也在整治的范围之内。它在我们的眼皮底下已是几番‘沉浮’，如今终于彻底消失在百花街的空气里。”

去年暑假，施暘在聚餐时和曾经的副班主任李博聊起了这个话题，李老师向他讲述了那家排条店关门、搬迁、开张、再关门直至消失的过程。“听完后我深受触动，不仅是因为这家小店承载着我高中的回忆，同时也是因为它的离去让我感到自己和百花街的联系好像断了几分。”施暘如是说。

出于对百花街的怀念，施暘决定带着这份情感，操刀一部与百花街有关的电影，用影像来记录一下这个自己生活过多年的地方。

“最后夜”作别百花情

施暘把他的想法告诉了曾经“9毫米”的社员们，30余名故友们因为“百花街”这个名字再次聚集到了一起。

今年4月，施暘开始谋划剧本，那家排条店自然是故事背景。虽然排条店已经消失，但在去年萌生拍摄想法时，施暘就与百花街上的乐好奇汉堡店取得联系，老板非常乐意将店面作为拍摄地点。然而，今年6月，汉堡店老板告诉施暘，因为种种原因，他将在6月底学生放假后关门歇业，店面也将转给别人。

最终，拍摄地点选择了距离乐好奇汉堡店不远的修车铺，虽然这家铺子十分狭小，给拍摄造成了很大的难度，但施暘相信，狭窄的空间并不会影响一部注入大家感情的作品。

谈及这部微电影，施暘表示：“我希望这可以是对于我高中生活的一个总结。在这部片子中我仅仅是把背景设置在了百花街，剧情方面和百花街的联系已经不多了。毕竟百花街已经离我越来越远了，我不能再像个孩子一样依赖它，但我会永远记得在这里度过的快乐难忘的人生片段。”