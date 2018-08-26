为抢一瓶珍珠霜，百货公司柜台都被挤破了

星期日周刊记者 顾 筝

一款化妆品风靡一时，供不应求，这样的现象，在上世纪70年代至90年代，曾出现过好几次。

当时市面上可供选择的化妆品非常有限。但上海人最大的特点是，即使物质条件匮乏，也还是要把日子过出“仪式感”来。什么都不能阻挡上海女人爱美的步伐。

排队购买，阿姨妈妈人手一盒

马燕一直记得她看到的第一支化妆品广告。

时髦美丽的混血女郎头部上扬45度角，用涂着红色指甲油的纤细手指在脸上慢慢抹开润肤露。最后，以一个完美的弧形姿势轻轻地抚摸自己的脸庞。

背景画外音是：“无情的岁月，幼嫩的肌肤受尽折磨……留住了青春，留住了美好，永芳F真珠膏。”

那是1980年代后期，马燕还在读小学，并不是使用这款护肤品的年龄。但广告一下子击中了她，让她第一次知道涂了护肤品可以这么美。

这支广告并非只对女生有吸引力，连男生都对它印象深刻。

“我记得，班上有个男同学在联欢活动时，特地模仿了这支广告，学模特抚摸自己的脸。我们都笑弯了腰。”马燕回忆说。

这款护肤品在邱珈的印象中，是现象级的产品。

那时，她们一幢楼的邻居都去百货公司排队买永芳F真珠膏，阿姨妈妈们人手一盒。

其实，这个产品并不是那么好用的，不了解其中“窍槛”（窍门）会出洋相。

邱珈记得，一个邻居弟弟偷偷拿妈妈的珍珠膏涂在脸上，把脸涂得煞白，成了一幢楼茶余饭后的笑料。

当时，邱珈只用可蒙孩儿面。因为她妈妈有点担心，这个产品是不是太白了？

不过，这并不妨碍邱珈喜欢永芳F真珠膏的“周边产品”。

“永芳当时还发年历卡，印着美丽时髦港派的模特照片。熊猫眼式的眼影，珠光唇膏，巨大的金属或者珍珠耳环，蓬起的刘海，非常洋气地露齿笑。”

班上有个男同学的妈妈在华联商厦工作，给了他厚厚一沓年历卡。他拿到班级分发给女同学们，邱珈贴了一张在铅笔盒里。

不管老幼，上海人对美都有一种特别的敏感。

那个年代，港式的时髦让上海人眼前一亮。所以这款永芳F真珠膏的“人设”定位得非常精准：洋气的，美白的，漂亮的，青春的……一下俘获了万千上海女性的心。

雪花膏放进行李包

一款化妆品风靡一时，供不应求，这样的现象，赵佐良在上世纪70年代至90年代，看到过好几次。

赵佐良1963年就被分配进生产百雀羚的上海日用品化学二厂做设计工作。

“百雀羚是历史品牌，它的包装不变的，就是黄蓝相间的铁盒，上面有四只小鸟图案。我进去，一开始就是为它做各种宣传广告。”

1960年代，市面上可供选择的化妆品非常有限。但上海人最大的特点，就是即使物质条件匮乏，也还是要把日子过出“仪式感”来。什么都不能阻挡上海女人爱美的步伐。

百雀羚创始人1930年代参考了妮维雅蓝色硬盒的包装，把百雀羚设计成圆圆扁扁铁盒装的造型。

由于便于携带，上海女性不仅在家洗完脸以后，用它涂抹脸和手，出门时，也总会把它随手放入手提包中。

那时，上海人普遍喜欢的另一种护肤品是雪花膏。

赵佐良从专业的角度介绍，百雀羚和雪花膏在内在配方上是完全相反的，乳化过程分别是水包油和油包水。

但对于使用者来说，它们都能满足冬天保湿、滋润的作用。

所以子女要去外地插队落户，母亲总会记得塞一瓶雪花膏到行李包里。

上海家化的工作人员介绍说，他们有时会接到从江西打来的电话，问：雅霜还卖不卖？

了解之后才知道，这些忠诚的客户当年是从知青那知道有这款雪花膏的，之后一直喜欢这个味道。

而上海人家的待客之道是，如果请亲戚朋友来家中吃饭，吃完饭后，请客人用热毛巾洗脸，旁边会准备好一罐友谊雪花膏供客人涂抹。

雪花膏不仅在百货公司卖，各种烟纸店也都有得卖，还可以“零拷”。

雪花膏用光，瓶子是不丢的，可以再去零拷一瓶来，花小钞票达到同样的效果。这样的恰到好处，上海人是欢喜的。

广告都不用做，照样卖脱销

当然，雪花膏、百雀羚再流行，它们还是有点硬伤。

用邱珈的形容就是，它们像“老早的那种蛋糕，硬绷绷的”。随着改革开放，那种“如现在鲜奶蛋糕般绵密”的产品出现在了人们面前。

“1977年，香港有个老流行的产品，叫珍珠皇后，卖 10美金一瓶。”赵佐良回忆说。

“当时，上海正好有人在研究，如何能把珍珠和轻工业产品结合起来。已经研究出来的有眼药水，珍珠酒等。”

“后来受珍珠皇后的影响，我们试着把珍珠粉和护肤品结合，研发获得了成功，就这样推出了凤凰珍珠霜。”

凤凰珍珠霜一经面市就卖疯了。

在此之前，化妆品被看成资产阶级涂脂抹粉的东西，不能美，也不能香。上海女人经过了十年的压抑，一旦有新的产品出来，爱美的欲望一下子就爆发了。

“当时根本就没做什么广告。珍珠美容，中国古代就有这样的说法。过去，也总有这样的传言，某某明星一直是涂珍珠粉保养的。”赵佐良说。

“一般女性虽然用不起，但珍珠能美容的概念已深入人心。”

“等到珍珠可以养殖，珍珠粉价格降下来之后，上海女人惊喜地发现，1块9毛8一瓶的珍珠霜自己能买得起，那还不去疯狂抢购？”

厂里根本来不及生产，出现了脱销，为了抢一瓶珍珠霜，百货公司的柜台都被挤破了。

常常有亲戚朋友问赵佐良，能不能开个后门，帮忙买一瓶凤凰珍珠霜。

凤凰珍珠霜还变成了一个文化现象。沪剧演员把它编进沪剧里；上海说唱也把它编进去；到大光明看电影，也能看到它的广告。

百货公司买到的凤凰珍珠霜是红盖白瓶的。与此同时，日化二厂承担了出口的任务，出口的产品名叫“上药牌珍珠霜”，黑盖白瓶，卖65元港币一瓶。

上海人要买到这瓶珍珠霜，必须到友谊商店拿着外汇券去买。

那时，只要不经意间拿起黑盖白瓶的珍珠霜，懂经的人就知道，你有买得到“奢侈品”的财力和路道。

十个中国人就备有一瓶胎盘膏

“你知道凤凰珍珠霜风行了几年吗？”赵佐良问。

十年。

“接下来哪个产品卖疯了，你晓得吗？”他又问。

这一次，又在上海热卖的护肤品是凤凰胎盘膏。热卖的程度是，每十个中国人手中就备有一瓶。

“关于胎盘的效用，医学书上都有记载。我们的卖点是除皱，这极大地抓住了消费者的心理。当时广告邪气（特别）夸大，说一涂，脸就不皱了，连飞机上都在做广告。”

日化二厂五条生产线全部用来生产胎盘膏，都还来不及。

凤凰胎盘膏又风行了近十年。等到1990年代末，各种外资品牌引入之后，上海本土的化妆品就进入了一个低迷期。

不过，上海女性爱美的势头，可再也没有进入过低潮期。