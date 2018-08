黄士芬

科技到底是人类未来的堡垒,还是牢笼?《十二个明天》是刘慈欣、刘宇昆、尼迪·奥科拉弗等 13位荣获过星云奖、雨果奖等奖项的全球科幻大师联手奉献给全人类的硬科幻小说集。在这本书中,没有龙,没有魔法,没有时间旅行或曲速飞行,所有的场景都是你当下正在经历的未来——人工智能、虚拟现实、脑植入、区块链、智能代理……先人一步,解锁被科技颠覆的12个未来,其场景设定熟悉到足以使你产生联想,但又会陌生到让你辗转反侧、坐立不安。

《十二个明天》不仅是一本“科技内核”够硬的“硬科幻”小说集,还是一本足以唤醒“人性中的善良天使”的未来启示录!通过12个场景展现科技对社会带来的冲击与变革,让你对科技,对社会,对人性和自身的处境产生更加深刻的理解与思考。如果你关心人类命运,也曾在某个深夜对科技的未来充满担忧,那么你该仔细研读下这本书:解决之道,就在其中。

[作者简介]

刘慈欣

著名科幻小说家,主要作品有《地球往事三部曲》,九届银河奖得主。《地球往事三部曲》第1部《三体》获得2015年度雨果奖最佳长篇故事奖,第三部 《死神永生》获得2017年度轨迹奖最佳长篇科幻小说奖。

刘宇昆

星云奖、雨果奖、轨迹奖和世界奇幻奖获得者,代表作有《蒲公英王朝》(the Dandelion Dynasty)系列,该系列包括《国王的恩典》(The Grace of Kings)、《风暴之墙》(The W all of Storms),其中《风暴之墙》更是一部极负盛名的丝绸朋克史诗。他的作品还包括选集 《折纸及其他故事》(The Paper M enagerie and O ther Stories)。目前,他定居于波士顿附近,同时是一名律师和程序员。

尼迪·奥科拉弗

美国著名科幻作家,作品包括《谁怕死》(W ho Fears Death)、《本蒂》(Binti)、《凤凰书》(The Book of Phoenix)、《阿 卡 塔 斗 士 》(Akata W arrior),曾获雨果奖、星云奖和世界奇幻奖以及著名的沃尔·索因卡文学奖。

韦德·劳什

独立科技记者和音频制作人,常居于马萨诸塞州坎布里奇市。他曾在 《科学》《麻省理工科技评论》《Xconomy》和其他出版物上担任记者、作家和编辑,并为WBUR和WHYY制作广播故事。非常关注人们如何塑造科技,以及科技如何塑造未来。

译者 陈楸帆

知名科幻作家,中国科幻小说银河奖、全球华语科幻星云奖、世界科幻奇幻翻译奖得主,以现实主义和新浪潮风格著称,被视为“中国的威廉·吉布森”。毕业于北京大学中文系、艺术学院,曾任职于谷歌、百度、诺亦腾,现为传茂文化创始人,专注于开拓中国原创科幻文娱产业。代表作品有《荒潮》《未来病史》《后人类时代》,并将在2019年出版《荒潮》英、西、德文等海外版。

我知道他们在说什么。他们说她是个先驱,说她帮了大家。

就是那些过着普通生活的人说,她创造了人类革命的新纪元。

但你要知道,这全错了,你要知道,她是个——杀人犯。

她正在摧毁人们的意识,把他们的大脑塑造成她想要的样子。在那之后,无人抱怨,因为他们丧失了这种能力。他们的大脑被改造得很快乐,于是他们只会觉得开心。她把人类这个物种“清洗”成了无意识的机器人!

最重要的是,她杀了我儿子。

在一个阳光明媚的午后,麦琪下定决心,开始她的计划。那是个美好的春日,天空晴亮,就是炎热窒闷的夏日来临之前的那种日子。麦琪本来是想出去拿邮件,却坐在走廊上听昆虫“讲话”,叽叽喳喳,微风吹拂着老房子的百叶窗。这一切景象让麦琪作呕。

自此,好日子都到头了。

麦琪闭上眼睛,沉思着生活对她的嘲弄。

起初,亨利的诊断显示,她确实还能去爱他,真心实意地爱他。她不只还能爱他,还渴望能继续爱他。这些年来,每一天,每一分钟,她都在挣扎中怀疑,他的改变是否值得。那时,每当她焦虑地和医生讨论时,每当她看着其他孩子玩耍时,每当她担忧地抓着亨利的手时,她的心就又碎了一点。家里的每一分钱都用在了他的治疗上。

她隐约地回忆起放弃工程事业时的痛苦。亨利的父亲离开了,但这也不能算作一种痛苦,而是一种时间与意志的磨炼。或许,与失去亨利相比,很久以前的痛苦已经不算什么了,每当回忆起失去亨利的那一天,她都如火焚身。

她的儿子,她真正的儿子,已经消失了,取而代之的是一个一模一样的替代品。

如果她还能把他找回来,他会恨她的。

她有时会想,也许自己曾经是个自私的人。她一次次地告诉自己,她愿意做任何事,甚至牺牲一切,如果这能给他带来更好的生活,但这并不意味着要牺牲他。麦琪从前总是告诉那些爱管闲事的陌生人,说亨利很好,当时他确实很好,像她曾经所期望的那样。但是那个女人,她已经看到了亨利的聪明才智,麦琪告诉过人们亨利是多么聪明,那女人也发现了,还在他面前许下天花乱坠的诺言,用她自以为是的想法来诱惑他,她自以为是地认为,每个改变过的人都会变得更加优秀。

那女人甚至不是一个真实的人,不是吗?所有杂志对此都毫不掩饰,甚至还颇为自豪地讲述,她是如何消灭所有神经通路,打造她心目中的理想人类的。看在上天的分上,他们一开始曾把她送上道德的审判台,可是后来,许多富人认为,深度脑刺激才是未来新生活的开始。她正在摧毁社会,那个医生。麦琪想不明白,为什么很多人看不到这一点。在那个医生的留言板上,那个还有人清醒的地方,麦琪和一个女人交谈过,那个女人的女儿申请的每所大学都拒绝了她,现在哈佛大学的学生中有百分之十都有植入物,那个女人已经崩溃了。“她该怎么竞争?她来找我,抽搐着问我们是否能负担得起。我那健康、精力充沛、才华横溢的17 岁女儿来找我,要求做脑部手术。”

留言板上的人鱼龙混杂,有些人坚定地认为,新技术正在藐视自然规律;还有些人认为,应当允许新技术去治疗已确诊的医疗需求。后者发表意见时,麦琪保持着沉默。他们中的大多数人都没有他们口中那种带有保险赔付的“医疗需求”,而且,他们也不知道其他更好的方式。

将来有一天,麦琪会鼓起勇气写一篇帖子,一篇很长的帖子,那是关于她自己的故事。她认为这应该被称为一项宣言,最起码长度上是足够的。宣言的最终目的总是号召人们开展某种行动,不是吗?她希望能想出某种方法来禁用所有的植入物,阻止世界上每一个替他人做深度脑刺激的人,挖掘出一条新的通道,让人类沿着一条不同的道路飞驰而过,完全绕过这个可怕的未来。

但即使她能做到……

亨利有时来看她,或是汉克,他叫自己汉克。他会向麦琪打招呼,叫她“妈妈”,笨拙地站在她面前,手插在口袋里,眼神像个陌生人。麦琪尽可能地不哭出来,尽力抵抗回忆袭来时的痛苦,亨利用力地抱住她,两个人差点都失去平衡。亨利发现了一些新的生活哲学,他收集了院子里的每一朵花,来装饰自己的房间。

亨利总会对她说他现在的成绩有多好,很快就能赚多少钱。可有个声音却在麦琪脑子里尖叫着,说她根本不在乎,她想要他的微笑回来。他对植物学的热爱,他记下图表,开心地背给她听;他的画,他的笑声,以及他向她挑战的方式,像是在为世界上最严峻的战争做准备。她想要亨利。

她想把植入物从他脑子里撕扯出来,可这注定是无用的,她能想到接下来会发生什么。亨利的眼睛里会充满被背叛的滋味和对她的仇恨,然后他会离开,把植入物重新放回去。

但在那个晴朗的春日,麦琪的身体在门廊上垂落着,如同骨骼失去了支撑的意志,她突然有了个主意。她救不了亨利,但可以向人们揭露那个女人,那个怪物,以及她所做的一切!她可以向所有的人揭露,他们所热爱的东西只不过是一种幻觉。

麦琪坐了起来,凉爽的空气突然使她感到精神振奋。我能做到的,她想。那个医生总是声称植入物并没有让你与众不同,只是让你成为一个更真实的自己。但她错了,麦琪可以证明这一点。因为医生也有植入物,没有它……

对,他们都会明白的,手术之后,她已经成为另一个人,原来的她不复存在,别人也是这样。

一个邪恶的念头在麦琪脑海中回旋着,她在考虑谋杀?毕竟,她知道自己失去亨利的感觉。