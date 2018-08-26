黄士芬

科技到底是人类未来的堡垒，还是牢笼？《十二个明天》是刘慈欣、刘宇昆、尼迪·奥科拉弗等 13位荣获过星云奖、雨果奖等奖项的全球科幻大师联手奉献给全人类的硬科幻小说集。在这本书中，没有龙，没有魔法，没有时间旅行或曲速飞行，所有的场景都是你当下正在经历的未来——人工智能、虚拟现实、脑植入、区块链、智能代理……先人一步，解锁被科技颠覆的12个未来，其场景设定熟悉到足以使你产生联想，但又会陌生到让你辗转反侧、坐立不安。

《十二个明天》不仅是一本“科技内核”够硬的“硬科幻”小说集，还是一本足以唤醒“人性中的善良天使”的未来启示录！通过12个场景展现科技对社会带来的冲击与变革，让你对科技，对社会，对人性和自身的处境产生更加深刻的理解与思考。如果你关心人类命运，也曾在某个深夜对科技的未来充满担忧，那么你该仔细研读下这本书：解决之道，就在其中。

[作者简介]

刘慈欣

著名科幻小说家，主要作品有《地球往事三部曲》，九届银河奖得主。《地球往事三部曲》第1部《三体》获得2015年度雨果奖最佳长篇故事奖，第三部 《死神永生》获得2017年度轨迹奖最佳长篇科幻小说奖。

刘宇昆

星云奖、雨果奖、轨迹奖和世界奇幻奖获得者，代表作有《蒲公英王朝》(the Dandelion Dynasty)系列，该系列包括《国王的恩典》（The Grace of Kings）、《风暴之墙》(The W all of Storms)，其中《风暴之墙》更是一部极负盛名的丝绸朋克史诗。他的作品还包括选集 《折纸及其他故事》（The Paper M enagerie and O ther Stories）。目前，他定居于波士顿附近，同时是一名律师和程序员。

尼迪·奥科拉弗

美国著名科幻作家，作品包括《谁怕死》（W ho Fears Death）、《本蒂》（Binti）、《凤凰书》（The Book of Phoenix）、《阿 卡 塔 斗 士 》(Akata W arrior)，曾获雨果奖、星云奖和世界奇幻奖以及著名的沃尔·索因卡文学奖。

韦德·劳什

独立科技记者和音频制作人，常居于马萨诸塞州坎布里奇市。他曾在 《科学》《麻省理工科技评论》《Xconomy》和其他出版物上担任记者、作家和编辑，并为WBUR和WHYY制作广播故事。非常关注人们如何塑造科技，以及科技如何塑造未来。

译者 陈楸帆

知名科幻作家，中国科幻小说银河奖、全球华语科幻星云奖、世界科幻奇幻翻译奖得主，以现实主义和新浪潮风格著称，被视为“中国的威廉·吉布森”。毕业于北京大学中文系、艺术学院，曾任职于谷歌、百度、诺亦腾，现为传茂文化创始人，专注于开拓中国原创科幻文娱产业。代表作品有《荒潮》《未来病史》《后人类时代》，并将在2019年出版《荒潮》英、西、德文等海外版。

我知道他们在说什么。他们说她是个先驱，说她帮了大家。

就是那些过着普通生活的人说，她创造了人类革命的新纪元。

但你要知道，这全错了，你要知道，她是个——杀人犯。

她正在摧毁人们的意识，把他们的大脑塑造成她想要的样子。在那之后，无人抱怨，因为他们丧失了这种能力。他们的大脑被改造得很快乐，于是他们只会觉得开心。她把人类这个物种“清洗”成了无意识的机器人！

最重要的是，她杀了我儿子。

在一个阳光明媚的午后，麦琪下定决心，开始她的计划。那是个美好的春日，天空晴亮，就是炎热窒闷的夏日来临之前的那种日子。麦琪本来是想出去拿邮件，却坐在走廊上听昆虫“讲话”，叽叽喳喳，微风吹拂着老房子的百叶窗。这一切景象让麦琪作呕。

自此，好日子都到头了。

麦琪闭上眼睛，沉思着生活对她的嘲弄。

起初，亨利的诊断显示，她确实还能去爱他，真心实意地爱他。她不只还能爱他，还渴望能继续爱他。这些年来，每一天，每一分钟，她都在挣扎中怀疑，他的改变是否值得。那时，每当她焦虑地和医生讨论时，每当她看着其他孩子玩耍时，每当她担忧地抓着亨利的手时，她的心就又碎了一点。家里的每一分钱都用在了他的治疗上。

她隐约地回忆起放弃工程事业时的痛苦。亨利的父亲离开了，但这也不能算作一种痛苦，而是一种时间与意志的磨炼。或许，与失去亨利相比，很久以前的痛苦已经不算什么了，每当回忆起失去亨利的那一天，她都如火焚身。

她的儿子，她真正的儿子，已经消失了，取而代之的是一个一模一样的替代品。

如果她还能把他找回来，他会恨她的。

她有时会想，也许自己曾经是个自私的人。她一次次地告诉自己，她愿意做任何事，甚至牺牲一切，如果这能给他带来更好的生活，但这并不意味着要牺牲他。麦琪从前总是告诉那些爱管闲事的陌生人，说亨利很好，当时他确实很好，像她曾经所期望的那样。但是那个女人，她已经看到了亨利的聪明才智，麦琪告诉过人们亨利是多么聪明，那女人也发现了，还在他面前许下天花乱坠的诺言，用她自以为是的想法来诱惑他，她自以为是地认为，每个改变过的人都会变得更加优秀。

那女人甚至不是一个真实的人，不是吗？所有杂志对此都毫不掩饰，甚至还颇为自豪地讲述，她是如何消灭所有神经通路，打造她心目中的理想人类的。看在上天的分上，他们一开始曾把她送上道德的审判台，可是后来，许多富人认为，深度脑刺激才是未来新生活的开始。她正在摧毁社会，那个医生。麦琪想不明白，为什么很多人看不到这一点。在那个医生的留言板上，那个还有人清醒的地方，麦琪和一个女人交谈过，那个女人的女儿申请的每所大学都拒绝了她，现在哈佛大学的学生中有百分之十都有植入物，那个女人已经崩溃了。“她该怎么竞争？她来找我，抽搐着问我们是否能负担得起。我那健康、精力充沛、才华横溢的17 岁女儿来找我，要求做脑部手术。”

留言板上的人鱼龙混杂，有些人坚定地认为，新技术正在藐视自然规律；还有些人认为，应当允许新技术去治疗已确诊的医疗需求。后者发表意见时，麦琪保持着沉默。他们中的大多数人都没有他们口中那种带有保险赔付的“医疗需求”，而且，他们也不知道其他更好的方式。

将来有一天，麦琪会鼓起勇气写一篇帖子，一篇很长的帖子，那是关于她自己的故事。她认为这应该被称为一项宣言，最起码长度上是足够的。宣言的最终目的总是号召人们开展某种行动，不是吗？她希望能想出某种方法来禁用所有的植入物，阻止世界上每一个替他人做深度脑刺激的人，挖掘出一条新的通道，让人类沿着一条不同的道路飞驰而过，完全绕过这个可怕的未来。

但即使她能做到……

亨利有时来看她，或是汉克，他叫自己汉克。他会向麦琪打招呼，叫她“妈妈”，笨拙地站在她面前，手插在口袋里，眼神像个陌生人。麦琪尽可能地不哭出来，尽力抵抗回忆袭来时的痛苦，亨利用力地抱住她，两个人差点都失去平衡。亨利发现了一些新的生活哲学，他收集了院子里的每一朵花，来装饰自己的房间。

亨利总会对她说他现在的成绩有多好，很快就能赚多少钱。可有个声音却在麦琪脑子里尖叫着，说她根本不在乎，她想要他的微笑回来。他对植物学的热爱，他记下图表，开心地背给她听；他的画，他的笑声，以及他向她挑战的方式，像是在为世界上最严峻的战争做准备。她想要亨利。

她想把植入物从他脑子里撕扯出来，可这注定是无用的，她能想到接下来会发生什么。亨利的眼睛里会充满被背叛的滋味和对她的仇恨，然后他会离开，把植入物重新放回去。

但在那个晴朗的春日，麦琪的身体在门廊上垂落着，如同骨骼失去了支撑的意志，她突然有了个主意。她救不了亨利，但可以向人们揭露那个女人，那个怪物，以及她所做的一切！她可以向所有的人揭露，他们所热爱的东西只不过是一种幻觉。

麦琪坐了起来，凉爽的空气突然使她感到精神振奋。我能做到的，她想。那个医生总是声称植入物并没有让你与众不同，只是让你成为一个更真实的自己。但她错了，麦琪可以证明这一点。因为医生也有植入物，没有它……

对，他们都会明白的，手术之后，她已经成为另一个人，原来的她不复存在，别人也是这样。

一个邪恶的念头在麦琪脑海中回旋着，她在考虑谋杀？毕竟，她知道自己失去亨利的感觉。