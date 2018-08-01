习近平对中船重工第七六〇所黄群等3名同志壮烈牺牲作出重要指示

习近平对中船重工第七六〇所黄群等3名同志壮烈牺牲作出重要指示强调

要坚定理想信念 不忘初心牢记使命 履职尽责许党报国

新华社北京8月26日电 8月20日，今年第18号台风“温比亚”过境辽宁省大连市，受其影响，停靠在中国船舶重工集团有限公司第七六〇研究所的国家某重点试验平台出现重大险情。在危急紧要关头，第七六〇研究所党委委员、副所长黄群带领11名同志组成抢险队，对试验平台进行加固作业。作业过程中，黄群、宋月才、姜开斌同志被巨浪卷入海中，英勇牺牲。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平闻讯后对黄群等3名同志壮烈牺牲作出重要指示指出，黄群、宋月才、姜开斌三位同志面对台风和巨浪，挺身而出、英勇无惧，为保护国家重点试验平台壮烈牺牲，用实际行动诠释了共产党员对党忠诚、恪尽职守、不怕牺牲的优秀品格，用宝贵生命践行了共产党员“随时准备为党和人民牺牲一切”的初心和誓言，他们是共产党员的优秀代表、时代楷模。习近平强调，广大党员干部要以黄群、宋月才、姜开斌同志为榜样，坚定理想信念，不忘初心、牢记使命，履职尽责、许党报国，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

来源： 新华网