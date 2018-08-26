中国特色扶贫开发道路不断拓展

改革开放以来特别是党的十八大以来，我们坚持共同富裕的价值理想，发挥我国特有的政治优势和制度优势，根据国情实际深化扶贫体制机制改革，不断拓展中国特色扶贫开发道路。扶贫开发不仅有效缓解了农村贫困状况、有力促进了贫困地区乃至全国经济社会发展，而且对于巩固党的执政基础、培养锻炼干部队伍、激发贫困群众内生动力、提升基层社会治理水平等都起到了重要作用。中国特色扶贫开发道路越走越宽广，使我们党和人民的“四个自信”不断增强。

中国特色扶贫开发的经验做法

在改革开放后扶贫开发的探索与实践基础上，党的十八大以来，习近平同志就精准扶贫精准脱贫发表一系列重要论述，阐明了新时代我国扶贫开发的重大理论和实践问题，丰富和拓展了中国特色扶贫开发道路的内涵。中国特色扶贫开发的经验做法，可以归纳为如下五个方面。

坚持改革创新。我国扶贫开发的突出成就在于，在长期扶贫开发实践中，在不同经济社会发展阶段，在不同贫困标准下，都能有效实现既定扶贫开发目标。这主要得益于我们党和政府不断推进扶贫开发体制机制改革创新。从改革开放之初以制度改革推动减贫，到1986年实施有组织的大规模扶贫开发战略，再到党的十八大以来实施精准扶贫精准脱贫，中国特色扶贫开发道路一直在改革创新中拓展。在这一过程中，坚持从实际出发，根据国家经济社会发展的不同阶段、贫困人口分布及特征的变化及时调整扶贫战略和政策，避免了一些国家简单进行抽象的赋权、干预措施却脱离经济社会发展现实条件，因而减贫成效不彰的困境。我国建立起符合本国实际的贫困标准及其调整体系，根据人民对美好生活的向往，在改革创新中保障和改善民生，不断出台有利于贫困地区和贫困人口发展的社会政策。

坚持党的领导、政府主导。改革开放以来，我国扶贫开发始终坚持党的领导、政府主导，把扶贫开发纳入国家总体发展战略，纳入国家五年发展规划，并在党的代表大会、全国人民代表大会报告中作为战略性任务进行部署，分阶段、有计划、集中力量组织开展大规模的专项扶贫行动，并针对特定人群组织实施妇女儿童、残疾人、少数民族发展规划。同时，注重发挥党和政府顶层设计、整体规划、统筹协调的作用，不断提升扶贫脱贫国家动员能力，凝聚起脱贫攻坚的强大合力。

坚持可持续投入。改革开放以来，我国不断创新扶贫开发投入体制机制，采取多种方式加大扶贫投入力度。进入脱贫攻坚阶段，国家用于扶贫开发的资金和各类资源迅速增长，为打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的物质基础。高水平的扶贫投入背后是我国经济长期保持平稳较快增长，加大扶贫开发投入力度的经济基础不断巩固。与此同时，我国在经济社会发展中注重将公平与效率统一起来，保障社会资源投入与社会财富增长相适应，从而为扶贫开发提供了可持续的经济支撑。

坚持开发式扶贫。开发式扶贫把发展作为解决贫困问题的根本途径，视贫困群众为扶贫开发的重要主体。贫困治理不仅要减少贫困人口数量，还要提高贫困人口发展能力，促进贫困人口融入社会；不仅要帮助贫困人口摆脱贫困状态，还要降低人们陷入贫困的风险。开发式扶贫通过建构有利于农村产业发展的基础条件，引导贫困人口参与其中，不仅在经济意义上使贫困人口摆脱了贫困，而且在社会层面使贫困人口远离贫困。它还注重调动扶贫对象的积极性主动性创造性，提升其自身发展能力，充分体现了我们党的人民立场和为民情怀。

坚持协同推进。贫困问题的复杂性在于其成因包含微观与宏观、个体与社会、经济与政治诸要素，单一的贫困治理手段往往收效有限。我国充分发挥中国共产党领导和社会主义制度能够集中力量办大事的制度优势，强化政府责任，引导市场、社会协同发力，构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局。

打赢脱贫攻坚战面临的困难和挑战

中国特色扶贫开发道路是中国特色社会主义道路的重要组成部分。打赢脱贫攻坚战，是全面建成小康社会的标志性指标，是解决发展不平衡不充分问题的关键之举。我们要清醒认识打赢脱贫攻坚战面临的困难和挑战，切实增强责任感和紧迫感，集中力量攻克贫困的难中之难、坚中之坚。

脱贫攻坚任务依然艰巨繁重。党的十八大以来，我国脱贫攻坚取得决定性进展，但截至2017年底，我国贫困人口总量仍有3046万。到2020年实现全面脱贫，平均每年需要减贫1000多万人，而且越到最后脱贫难度越大。从剩余贫困人口的构成上看，很多是残疾人、孤寡老人、长期患病者等特殊贫困群体以及教育文化水平低、缺乏技能、内生动力不足的贫困群众，面临的挑战十分严峻。

攻克深度贫困堡垒难度更大。目前，全国300多个深度贫困县的贫困人口超过千万，贫困发生率在10%以上；3万个深度贫困村中，贫困发生率超过20%的比重占到53%。深度贫困地区特别是西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州，大多生存条件比较恶劣，自然灾害多发，地理位置偏远，基础设施和公共服务明显落后，脱贫基础更为薄弱。贫困地区由于经济社会发展进程存在特殊性、文化传统和生活观念存在特殊性，与既有成熟扶贫模式匹配难度较大，大大增加了做到“六个精准”、实施“五个一批”以及解决好扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退“四个问题”的难度，也对体制机制创新、政策设计与执行提出了更高要求。

形式主义、官僚主义还不同程度存在。全面从严治党、加强作风建设促进了脱贫攻坚良好氛围的形成，但形式主义、官僚主义、弄虚作假、急躁和厌战情绪以及消极腐败现象在一些地方仍然存在，有的还很严重，直接影响脱贫攻坚有效推进。有的地方存在扶贫产业选择上闭门造车、扶贫项目设计上好大喜功、工作开展上脱离实际脱离群众的问题，如不及时解决，势必影响脱贫攻坚目标的如期实现，甚至会损害党和政府形象。

脱贫内生动力有待增强。随着脱贫攻坚的深入，脱贫内生动力的重要性愈发凸显，而对于如何激发贫困群众内生动力的探索与研究仍显不足。有的地方对于缺乏内生动力的贫困群众，简单贴上“等靠要”、观念落后保守的标签。这不但不能激发出他们脱贫的动力，反而可能强化其既有价值观念和行为模式。如何打破束缚贫困群众发展的观念枷锁、激发其脱贫的内生动力，亟须进行深入探索和实践，需要更加广泛深入的宣传和引导。

努力夺取脱贫攻坚战全面胜利

全面建成小康社会，一个也不能少。面对脱贫攻坚决胜期的困难和挑战，我们要全面落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，以更有力的行动、更扎实的工作，确保坚决打赢脱贫攻坚战，不断拓展中国特色扶贫开发道路。

进一步强化政治责任。打赢脱贫攻坚战是我们党作出的庄严承诺，脱贫攻坚是省市县乡村五级书记一起抓的一把手工程，是一项极其重大、极为严肃的政治任务。这就需要各级党委发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，把全面从严治党要求贯彻到脱贫攻坚全过程，真正落实脱贫攻坚责任制，强化使命担当，不断夯实打赢脱贫攻坚战的政治基础。要通过完善脱贫攻坚考核监督评估机制、加大督查巡查力度、强化扶贫资金监管、将作风建设贯穿于脱贫攻坚全过程等措施，把强化政治责任落到实处。

坚持精准扶贫精准脱贫基本方略。脱贫攻坚，贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。要坚持精准扶贫精准脱贫，确保到2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫，消除绝对贫困；确保贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。强化到村到户到人的精准帮扶举措，做好产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁扶贫、生态扶贫、教育脱贫、健康扶贫和农村危房改造、综合保障性扶贫等重点工作，开展贫困残疾人脱贫行动。加大东西部扶贫协作力度，深入开展定点扶贫工作，扎实做好军队帮扶工作，广泛动员民营企业、社会组织、公民个人参与社会扶贫。突出问题导向，优化政策供给，下足绣花功夫，集中力量支持深度贫困地区脱贫攻坚，着力改善深度贫困地区发展条件，精准化解特殊贫困群体难题。

持续激发贫困群众内生动力。扶贫开发重在持续激发、培育和形成贫困群众脱贫的内生动力。要树立脱贫光荣导向，弘扬自尊、自爱、自强精神，为激发贫困群众脱贫内生动力营造良好氛围。帮扶干部应深入贫困群众，引导其树立正确价值观念，努力找准发力点，精准施策，有效激发贫困群众脱贫的内生动力。总结宣传推广成功经验和做法，如有的地方从个体、家庭以及社区的角度营造奋发有为的环境，有的地方运用经济、社会和文化手段打破“甘于贫困”的思想意识和行为模式等，取得良好效果。着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，这也是持续激发贫困群众内生动力、建立稳定脱贫长效机制的有力保障。注重提升各类贫困人口的风险防范能力，强化社会保障的防贫减贫功能。增强农村社区的扶贫济困功能，强化邻里互帮互助、患难相恤的传统，发挥社会资本在减贫中的作用，做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略的有效衔接。

（作者为全国扶贫宣传教育中心主任、研究员）

作者：黄承伟

来源：《 人民日报 》