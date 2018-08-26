聚焦中非“十大合作”：中国铁路受非洲人民青睐

聚焦中非“十大合作计划”——

基础设施合作日趋深化

在肯尼亚蒙内铁路内罗毕南站，一名乘客在列车前自拍。

本报记者 王云松摄

在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，习近平主席代表中国政府宣布发展对非关系的重大举措，中非将实施“十大合作计划”。其中指出，“中方将同非洲在基础设施规划、设计、建设、运营、维护等方面加强互利合作，支持中国企业积极参与非洲铁路、公路、区域航空、港口、电力、电信等基础设施建设，提升非洲可持续发展能力;支持非洲国家建设5所交通大学。”基础设施建设是国民经济发展的重要支柱和基础，不仅有利于提升民众生活质量，而且是促进经济发展的重要手段。近年来，中非基础设施合作日趋深化，合作领域不断扩展，一批重大的基础设施建设取得重要进展，为非洲国家的民生改善、经济发展打下坚实基础。

改善当地民生，弥补基础设施短板

在埃塞俄比亚高原上，一条全部采用中国标准和中国装备建设而成的“钢铁巨龙”蜿蜒前行。这就是连接埃塞俄比亚和吉布提的亚吉铁路。不远处，一条百年前由西方殖民者修建的米轨铁路已废弃不用。宽敞、舒适的车厢内充满欢声笑语，往返于吉布提与埃塞俄比亚的乘客再也不用经受长时间的汽车颠簸之苦和随时可能出现的交通意外了。

吉布提小伙子阿卜杜拉已经是第三次乘坐这趟列车，但脸上仍难掩兴奋，他说：“之前我前往埃塞俄比亚境内的德雷达瓦都是乘坐公共汽车，交通路况很差，要花18个小时，还不安全。现在这趟列车舒适、凉爽，只要4个多小时就能抵达。这和过去相比，简直是天壤之别。感谢中国朋友!”

在亚吉铁路另一端的埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，绿白相间和蓝白相间的轻轨列车在这座意为“新鲜的花朵”的城市穿梭，在蓝天白云的映衬下，勾勒出“非洲屋脊”上的美丽图画。两条由中国企业建设并运营的现代化城市轻轨线路使亚的斯亚贝巴成为东非第一座拥有市内轨道交通的城市，为当地人带来了更加便捷的生活。自2015年下半年通车至今年5月31日，轻轨已安全运营985天，累计开行列车23万列次，运营里程达584.2万公里，共计运送旅客1.29亿人次，日均客流10.45万人次，历史最高单日客流18.5万人次。

埃塞俄比亚外交部长沃尔基内⋅格贝耶胡表示，轻轨以优质服务和全新速度受到埃塞俄比亚人民的青睐，以准点、安全、快捷成为亚的斯亚贝巴市民出行首选，是“埃塞俄比亚的国家名片”。

蒙内铁路是“一带一路”建设和中非“十大合作计划”重点工程，也是中非“三网一化”和产能合作标志性工程。作为肯尼亚独立以来最大的基建项目，蒙内铁路为当地创造了超过4.6万个工作岗位。蒙巴萨建筑商人拜伦⋅姆旺戈拉说：“相信有了铁路，未来会更好，东非的经商环境会更好，我的生意也会越做越大。”

一大批铁路、工业园区、经济特区等基础设施项目正在加紧推进或者已经投入运营。很多项目弥补了非洲国家基础设施薄弱的短板，越来越多非洲朋友的生活和人生轨迹，因为中国企业建造的一条条铁路、一条条公路、一座座码头而发生改变。

破除发展瓶颈，助力非洲发挥优势

从埃塞俄比亚第一条高速公路到尼日利亚阿布贾至卡杜纳铁路，从肯尼亚蒙巴萨至内罗毕铁路到多哥洛美机场新航站楼，从海信南非工业园到埃塞俄比亚阿瓦萨工业园，中国承建的基础设施项目遍布非洲大陆，为破除当地经济发展瓶颈发挥了重要作用。

纳米比亚总统根哥布说，在中方支持下，非洲国家基础设施建设蓬勃发展，“当你踏上非洲这片土地，就会看到很多中国企业的投资项目，他们帮助非洲国家修建公路、铁路、机场和港口。”

习近平主席指出，“中非关系最大的‘义’，就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。”中国加强与非洲的合作，帮助完善非洲的基础设施、经济特区和工业园区建设，助力非洲国家把资源优势、区位优势转化为发展优势，实现自主发展和可持续发展。

被当地百姓誉为“梦想之路”的刚果(布)国家一号公路2016年全线贯通。这条公路是中刚两国之间最大的合作项目，总投资28.2亿美元。全长536公里的公路将布拉柴维尔和黑角两座城市间单程时间从原来的一周缩短至6个小时，每日的来往车辆由100多辆增加到4000辆，成为名副其实的刚果(布)交通大动脉。刚果(布)总统萨苏盛赞中国建设者“圆了刚果(布)几代人的梦想”“中国是真心实意帮助我们发展经济”。

卡鲁玛水电站是中国与乌干达经济合作领域的典范，该项目雇用了超过6000名乌干达人，占员工比例的87%。水电站建成后，每年将发电40亿千瓦时，为乌干达带来超过2亿美元收入，接近乌目前国内生产总值的1%。

卢旺达因其地形多山，被称为“千丘之国”，修建道路非常困难。除了首都基加利外，其他地区的道路多为双向两车道，山路崎岖成为物资和人员流通的阻碍。中国路桥公司正在承建东方省前往坦桑尼亚和乌干达的道路升级改造项目。道路改造完成后，将大大缓解卢旺达和东非国家之间的跨境贸易和运输压力，提升当地经济活力，真正发挥卢旺达作为“非洲之心”的区位优势。

卢旺达总统卡加梅表示，在中国的帮助下，未来会有更多道路连通“千丘之国”，让一条条交通动脉突破行路难的瓶颈。

对接发展战略，中非共享发展繁荣

截至今年3月，中非“十大合作计划”中方承诺提供的支持资金中，超过90%已经落实或作出安排。今年9月，中非合作论坛北京峰会将全方位规划未来3年以及今后一段时期中非合作的优先领域和重点方向，特别是攸关非洲民生与就业、契合非洲经济转型升级需要的领域。基础设施建设在对接发展战略、构建更加紧密的中非命运共同体中无疑发挥着重要作用。

萨苏表示，具有历史意义的中非“十大合作计划”契合了非洲国家在基础设施建设、工业化、农业现代化、教育、卫生和环境保护等领域的发展需求，为非洲的发展提供了新机遇，不少国家都结合这一计划出台了自身发展新规划。刚果(布)也制定了2016年至2021年的社会发展规划，其中很多方面都与该计划密切结合。

肯尼亚执政党朱比利党秘书长图朱表示，中国积极帮助肯尼亚进行基础设施建设，为推动肯尼亚经济社会发展作出突出贡献。他以蒙内铁路为例说：“蒙内铁路正式通车是肯中互利合作的结果，对促进肯尼亚经济社会发展、推动东非地区互联互通以及加快非洲工业化进程具有重要意义。”根据规划，蒙内铁路是东非铁路网建设的第一步，未来铁路将延伸到乌干达、布隆迪，将整个东非连接起来，货物运输成本将进一步降低，不仅将促进沿线经济发展，还将对整个东非一体化进程具有标志性意义。

肯尼亚总统肯雅塔表示，中国倡导的设施联通与非盟希望在非洲大陆建设更多基础设施的目标不谋而合。公路、电力、通信网络等基础设施建设有助于非洲经济发展和非中人民共享发展繁荣。

长久以来，基础设施的落后成为制约非洲发展的瓶颈，随着“一带一路”建设与非盟《2063年议程》和相关国家发展战略相对接，中非基础设施合作在更广阔的领域、地域铺开，为非洲经济的长足发展打下坚实基础。正如吉布提总统盖莱所说，中国真诚的支持有力推动了非洲基础设施建设的发展，给非洲带来充满机遇的未来。

来源：人民日报