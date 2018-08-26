习近平这样对全面依法治国作出最新部署

央视网消息：8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面依法治国委员会主任习近平主持召开中央全面依法治国委员会第一次会议并发表重要讲话，对中央全面依法治国委员会的工作进行了全面规划部署。

《新闻联播》播发的会议内容，强调了全面依法治国的重要意义和新理念新思想新战略，明确了中央全面依法治国委员会的顶层设计及工作要点等重大部署，为加快建设社会主义法治国家进一步指明了方向和道路。

法治兴则国家兴。中央全面依法治国委员会是按照今年党中央《深化党和国家机构改革方案》的部署而成立的，是以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势作出的重大决策，是推进新时代全面依法治国的战略举措，在社会主义法治建设史上具有里程碑的意义。此次会议是这个委员会成立后召开的第一次会议，同时也意味着《深化党和国家机构改革方案》决定设立的六个委员会已经全部亮相。

健全机制：加强党对全面依法治国的领导 改革开放以来，我国法治建设的成就可以列举出几十条，其中最重要的一条就是开辟了中国特色社会主义法治道路。 习近平在会议中强调：“坚定不移走中国特色社会主义法治道路。”他在分析了当前形势后指出，当前我国正处于实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，坚持和发展中国特色社会主义更加需要依靠法治，更加需要加强党对全面依法治国的领导。习近平用三个“需要”回答了为什么党中央决定成立中央全面依法治国委员会： 是贯彻落实党的十九大精神、加强党对全面依法治国集中统一领导的需要； 是研究解决依法治国重大事项重大问题、协调推进中国特色社会主义法治体系和社会主义法治国家建设的需要； 是推动实现“两个一百年”奋斗目标、为中华民族伟大复兴中国梦提供法治保障的需要。 全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。而组建中央全面依法治国委员会，是为加强党中央对法治中国建设的集中统一领导，健全党领导全面依法治国的制度和工作机制，更好落实全面依法治国基本方略。 习近平在中央全面依法治国委员会第一次会议上进一步强调：要健全党领导全面依法治国的制度和工作机制，继续推进党的领导制度化、法治化，把党的领导贯彻到全面依法治国全过程和各方面，为全面建成小康社会、全面深化改革、全面从严治党提供长期稳定的法治保障。 通过健全党领导全面依法治国的制度和工作机制，实现党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，这将促进法治中国建设迈入系统推进的新阶段。

谋划全局：精力放在全面依法治国的顶层设计 走什么样的法治道路、建设什么样的法治体系，是由一个国家的基本国情决定的。成立中央全面依法治国领导小组，加强对法治中国建设的统一领导，是深化依法治国实践的重大举措之一。 中央全面依法治国委员会作为党中央决策议事协调机构，负责全面依法治国的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。 习近平在此次会议中突出了“顶层设计”的重要性，明确指出，中央全面依法治国委员会要管宏观、谋全局、抓大事，既要破解当下突出问题，又要谋划长远工作，把主要精力放在顶层设计上。 具体怎么做？习近平提出五个“要”：即要增强“四个意识”，坚定“四个自信”；要推动把社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节；要支持人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关依法依章程履行职责；要压实地方落实全面依法治国的责任；要加强对工作落实情况的指导督促、考核评价。 党的十八大以来，党中央对全面依法治国作出一系列重大决策，提出一系列全面依法治国新理念新思想新战略，强调要坚持加强党对依法治国的领导，具体归纳为十个“坚持”，即坚持人民主体地位，坚持中国特色社会主义法治道路，坚持建设中国特色社会主义法治体系，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设，坚持依宪治国、依宪执政，坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，坚持处理好全面依法治国的辩证关系，坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍，坚持抓住领导干部这个“关键少数”，明确了全面依法治国的指导思想、发展道路、工作布局、重点任务。这些新理念新思想新战略，是全面依法治国的根本遵循，必须长期坚持、不断丰富发展。 法治是固根本、稳预期、利长远的重要保障。这些细致明确的要求，更好发挥了全面依法治国在“四个全面”战略布局中基础性、保障性作用，为全面从严治党“保驾护航”。

明确目标：固根本、稳预期、利长远 新时代开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，必须立足全局和长远来统筹谋划，全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，必须坚持厉行法治，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。 为了更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，习近平强调，今年委员会工作要点已经明确。 要研究制定法治中国建设规划，统筹考虑我国经济社会发展状况、法治建设总体进程、人民群众需求变化等综合因素，使规划更科学、更符合实际。 要全面贯彻实施宪法，在全社会深入开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法宣传教育活动，弘扬宪法精神，加强宪法实施和监督。 要推进科学立法工作，围绕党的十九大作出的重大战略部署以及深化党和国家机构改革涉及的立法问题，完善全国人大常委会和国务院的立法规划，加强重点领域立法。 要加强法治政府建设，健全依法决策机制，深化行政执法体制改革，完善党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的约束机制。 要深化司法体制改革，深入研究司法责任制综合配套改革方案，加快构建权责一致的司法权运行新机制。 要推进法治社会建设，依法防范风险、化解矛盾、维护权益，加快形成共建共治共享的现代基层社会治理新格局，建设社会主义法治文化。 要加强法治工作队伍建设和法治人才培养，更好发挥法学教育基础性、先导性作用，确保立法、执法、司法工作者信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。 这次会议审议通过了《中央全面依法治国委员会工作规则》、《中央全面依法治国委员会2018年工作要点》等，体现坚持全面依法治国，要把党的领导贯彻到全面依法治国全过程和各方面。