讲好中国故事，展现中国形象——五论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话

随着中国日益走近世界舞台中央，中国与世界深度融合、相互激荡，讲好中国故事，传播好中国声音，向世界展现真实、立体、全面的中国，是宣传思想战线的重要使命任务。在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记围绕讲什么中国故事、如何讲好中国故事、怎样展现好中国形象作出深刻论述，提出明确要求。

中国特色社会主义进入新时代，国际社会对中国发展的关注、认同与日俱增，但“中国威胁论”“中国崩溃论”等噪音杂音依然存在。面对新形势、新任务，唯有把握大势、区分对象、精准施策，才能讲好中国故事，让世界深入了解中国，为我国发展营造良好国际环境。

上下五千年，纵横九万里，我们拥有讲好中国故事的丰富资源。党的十八大以来，全面深化改革风生水起，全面从严治党激浊扬清，中国经济发展亮点纷呈，中国与世界的互利合作不断推进，亿万中国人民埋头苦干，为讲好中国故事提供了更多更新的鲜活素材。讲好中国故事，就是要主动宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，主动讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事，加深世界对中国共产党执政理念的了解，增强各国对当代中国改革发展的认识，生动展现一个和平发展、多姿多彩、文明进步的中国。

中华民族在几千年历史中创造和延续的中华优秀传统文化，是中华民族的根和魂，也是我们最深厚的文化软实力。从天下为公、世界大同，到自强不息、厚德载物，再到仁者爱人、以德立人，传统文化中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，对于解决当代人类面临的难题具有重要启示意义。把优秀传统文化的精神标识提炼出来、展示出来，把优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来，我们就能启人入“道”、引人悟“道”，更加有效地传播中国理念，促进文明交流互鉴。

讲好中国故事，既是责任担当，也要遵循规律、改革创新。要积极创新宣传理念、话语体系、运行机制，拓展传播渠道、方式方法，提高专业化精准化水平，完善国际传播工作格局，汇聚更多资源力量，把“我们想讲的”变成“受众想听的”，把“受众想听的”融进“我们想讲的”，让外宣工作更具创造力、感召力、影响力。

“我们有本事做好中国的事情，还没有本事讲好中国的故事？我们应该有这个信心！”新形势下，担当职责使命、锤炼能力本领，宣传思想战线定能让中国故事精彩讲述、让中国形象深入人心，不断提高国家文化软实力和中华文化影响力，为服务党和国家事业发展作出更大贡献。

来源： 新华网