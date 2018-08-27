孙立梅

今年5月6日凌晨，河南郑州空姐搭乘滴滴顺风车遇害。

时隔三个多月，8月24日，浙江乐清再次出现年轻女乘客搭乘滴滴顺风车遇害的恶性案件。

从乐清案件中，我们可以看到非常明显的事实就是，滴滴在“郑州空姐遇害案”后所谓的“自查整改措施”只是一纸空谈：作案司机前一天曾被投诉有挟持女乘客行径，但被滴滴忽略；作案司机的车牌属于仿冒，并且在被投诉的情况下继续接单；而所谓经过“全面整改”的紧急求助功能和客服体系，在被受害人亲友多次联系之后，并未给出及时有效的保障措施，所谓的“安全专家”更被证实只是托词。

滴滴在8月26日的声明中表示，“很抱歉顺风车不得不暂时下线，因为我们的问题，让大家失望了。”

说得多轻巧，多……无耻！

有两位花季女孩的命案在前，有数十万网友的质疑在前，是谁给了滴滴勇气，敢于说出“不得不暂时下线”这样不负责任的话？“暂时下线”、“内部自查整改”的结果到底是什么样，浙江乐清案件，不是已经给了我们一个血淋淋的答案了吗？

对于一家连客户的生命都无法充分保障的企业，对于一个已经出过恶性事件但仍未引起足够重视、短时间内又出现了第二桩血案的平台，我们还能相信这样的“自查”和“整改”？

在“郑州空姐遇害案”出现之后，是，我们信了，我们选择了侥幸，选择了便利，于是，我们再次付出了血的代价。

绝不能一错再错。

事实已经证明，没有监管部门的全力介入，所谓 “自查整改”，所谓“最沉痛的歉意”，只不过是一种平息舆论、继续我行我素的公关之举。

当乐清案件发生后，网友们再回过头去看滴滴之前的微博内容，却发现5月10日滴滴官微面向全社会征集线索并发布道歉声明的内容，已经被悄悄删除——这就是滴滴所谓的 “歉意”。

今年2月，滴滴总裁柳青在年会上发言称：“我们是一群热爱出行、定义出行的人，也是一群‘被出行定义的人’，出行是我们愿意为之全力以赴的事。”

错。出行不是，“安全出行”才是。

如果滴滴只能定义 “出行”而不是“安全出行”，如果滴滴无法确保这个“滴”将不再是“滴血”之“滴”，那么，顺风车业务的下线，就不应该是暂时，而必须是永久的。

血，岂能一滴再滴？！