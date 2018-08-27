滴滴顺风车背离初衷成低配版网约运营车-定价与接单体系背离“公益”，准入门槛几乎为零 若整改无效，应彻底下线

晨报记者 张 立

滴滴又一起顺风车遇害案发生！这一次的悲剧，距离上一次的空姐遇害案，仅仅过去三个多月。滴滴此前宣布的各项整改措施，并没有解决问题。

26日上午，滴滴出行宣布将从8月27日零点开始，全国范围内暂时下线顺风车业务。但是如果整改之后，未来依然无法将这么多“潜在罪犯”隔离在日常出行之外，那么，请滴滴彻底下线顺风车业务！

“带血”的顺风车

8月24日，浙江温州乐清市女孩赵某在虹桥镇乘坐滴滴顺风车前往永嘉县，在向朋友发送“救命”讯息后失联。8月25日，乐清公安官方微博发布通告，称失联女孩赵某遗体已被寻获，犯罪嫌疑人为顺风车司机钟某，已被抓获。钟某随后交代了强奸并杀害赵某的犯罪事实。

而就在今年5月10日，空姐李某在夜里11点50多分出门乘坐滴滴，乘车后不久李某就被滴滴顺风车司机刘某奸杀，刘某则跳河死亡。

值得注意的是，受害者都是年轻美貌的女子，嫌犯都是滴滴顺风车司机。在滴滴平台上，有很多项服务：专车、快车、出租车，那么，同样是通过滴滴平台叫车，为什么这么多的恶性事件都只发生在顺风车领域？顺风车的制度到底出现了什么问题？

“特殊”的顺风车

按照滴滴官方的解释和定义，顺风车应该是上班族在上班和下班的路程上，顺路捎带同行者，然后同行者来分担一定的油费，达到合理利用社会资源的目的出行方式。车主并非职业司机，只是上下班顺路为之而已。所以滴滴顺风车一开始才会通过种种宣传文案，鼓励乘客主动和司机聊天，因为车主并不是来给乘客当司机打工的，只是一种互助行为，分担油费而已。

如果根据顺风车推出的初衷去看，这是一项天生就带有“公益”属性的共享经济产品。但是实际运行后，顺风车却逐渐背离了其“公益”的初衷。

顺风车车主赵先生告诉记者，如果只是在一个区域内跑顺风车，仅仅一个上午的时间就可以接三四单，而接单的数量不受限制，在定价体系上，滴滴的顺风车价格也并不仅仅实现了司机想要分摊油费的目的。车主赵先生告诉记者，如果一天在上海两个相互临近的区域跑顺风车，一整天可以赚得100多元的车费，“仔细算下来，顺风车也可以赚点小钱。”赵先生说道。

另一个值得注意的地方在于，不少司机注册成为滴滴顺风车更主要的是因为在注册成为网约车司机时发现自己车辆未曾达到快车的准入门槛，因此选择了几乎零门槛的顺风车。

这位一天可以赚100多元小钱的赵先生明确告诉记者，因为自己的车辆系大众POLO，快车的审核迟迟不能通过，“想开就开，顺风车就很合适”。另一位顺风车车主胡先生表示，开顺风车不像快车，“网约车还需要各种运营资格证，顺风车就不用”。此前，更有消息称，用租赁的车辆去注册顺风车车主也能成功。在此次乐清姑娘遇害的事件中，滴滴回应车主的车牌系临时伪造。

不少注册成为滴滴顺风车车主的司机都表示，在车主认证的环节，滴滴平台几乎是零门槛，赵先生告诉记者：“说白了，你会开车，而你又愿意注册顺风车，你就能注册成功。”在这样的情况下，对于车主是否有正当职业？个人情绪是否稳定？是否欠债不还等，滴滴都不会介入进行审查。

整改后的顺风车

8月26日，滴滴宣布，针对乐清顺风车事件，从8月27日零时开始在全国范围内下线顺风车业务，内部重新评估业务模式及产品逻辑。继续对客服体系进行整改升级，加大客服团队的人力和资源投入，加速梳理优化投诉分级、工单流转等机制。滴滴出行称，此次案件中，公司客服处置流程仍存在很多问题，特别是没有及时处理之前的用户投诉，在安全事件上调取信息流程繁琐僵化。

那么，下线之后，滴滴的整改能否避免悲剧的再次发生？按照以往的经验看，答案有可能是不。

在今年5月空姐遇害案引起广泛关注后，滴滴曾对顺风车及快车服务等进行了整改。比如，下线了所有个性化标签和评论功能；合乘双方的个人信息和头像改为仅自己可见；车主每次接单前必须进行人脸识别；顺风车暂停接受22点-6点期间出发的订单；用户可自主选择一键拨打110、120、122及滴滴 24小时安全客服等号码。

但是，在大范围整改后，杀害乐清女孩的钟某依然成为了漏网之鱼。事实上，整改后的滴滴依然错失了多次挽回其生命的机会：首先，在温州20岁姑娘被奸杀的前一天，曾有一名乐清的林女士向滴滴平台投诉，嫌疑人司机将其带至偏僻处图谋不轨，但是滴滴没有任何反馈和处理；其次，滴滴客服在得知民警要求提供司机信息的时候，依然要求民警继续等待，一个多小时后才有了相关回应；再次，被奸杀女孩的闺蜜也曾联系滴滴客服，要求滴滴提供司机的联系方式和车牌，但却遭遇滴滴客服的拒绝。

“理想”的顺风车

那么，顺风车平台应该怎么做，才会给大众安全的信心？

对此，北京工业大学城市交通学院副院长陈艳艳表示，首先，顺风车平台需要对司机的信用记录、犯罪记录做核查。除了提高准入门槛之外，滴滴可以在后台与政府的公安系统联动，也就是说，平台要与政府对接，对乘车人员要做到监控。

除了全程监控之外，华东政法大学法律学院副教授陈越峰表示，也可以在页面上增加一键报警功能，但是这个功能一定是要跟公安关联，而不是报警之后需要经过平台，通过客服。“就像这次乐清的情况，客服处理过慢也是很重要的一个原因。”陈越峰表示。

值得注意的是，顺风车本身是对共享资源的利用，“对很多车主来说，是上下班顺路载人，去分摊掉一些油费，目的不应该是盈利。”陈艳艳表示，因此，滴滴如果想要继续发展顺风车业务，除了加大监管之外，最好可以通过技术手段，甄别出司机是不是真的顺风而捎带乘客。

陈越峰也表示，滴滴想要继续下去，一定要加强监管，同时将信息发布的模式进行修改：“可以改成由司机发布需求，而不是乘客发布需求，不然就是网约车的模式，也就没有发展下去的必要。”