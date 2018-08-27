全新一代车联系统迭代升级 车联应用流量终身免费-上汽通用汽车车联网战略加速驶入“云时代”

●安吉星OnStar车联应用流量终身免费，每年24G免费高速流量，彻底告别流量焦虑。

●云平台建设卓见成效，新一代车联系统快速普及，2020年上汽通用汽车旗下车系将实现100%云互联。

●车联系统迭代升级，围绕车载通信、车载娱乐、智能驾驶、人机交互、系统安全，加快开发符合中国客户需求的车联产品与配置。

●未来，依托V2X技术、5G超高速网络技术、增强现实（AR）技术、一体化座舱系统等，在超维空间中应用的超人机工程，将为消费者带来超感体验，引领未来智能汽车社会的全新生活方式。

近日，上汽通用汽车集中发布了将于今、明两年陆续上线的大批车联网创新“云”服务，标志着公司全新一代车联系统全面迭代升级。同时，上汽通用汽车还宣布，即日起向上汽通用汽车别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌所有搭载车联应用的用户，提供每年24G的“OnStar安吉星车联应用流量终身免费”服务，全面覆盖除W iFi热点分享外的所有车联应用，让用户告别“流量焦虑”，充分享受到云互联的乐趣。而针对没有前装车联应用的用户，上汽通用汽车还将推出智能车联硬件，轻松连接安吉星生态服务，让更多用户能够拥有安心愉悦的车联体验。这一重要举措，连同去年推出的OnStar基础服务5年免费尊享礼遇，体现了上汽通用汽车着力解决用户的车联体验痛点，为使车联网真正成为能够时刻在线、随心所用的智能化生活方式而付出的不懈努力。

技术迭代升级引领车联潮流创新应用普及畅享云端体验

云平台是未来车联大厦的地基。基于对消费者需求及车联网趋势的洞察，上汽通用汽车采用私有云与公有云的混合模式，并在网络安全设计上涵盖整车电子架构、智能网联车载系统和云平台，为后续车联创新应用与服务构建扎实、高效的基础平台，确保让消费者获得开放、安全的车联云体验。

继前一阶段企业率先推出的车联云服务得到消费者的肯定与青睐，上汽通用汽车此次批量推出的全新应用，将进一步提升用户车联体验的“幸福指数”，包括：适时启动OTA远程升级，对安吉星模块和车机娱乐系统进行在线升级，让用户感受到系统和应用“常用常新”的互联体验。在公司新车型上搭载的虚拟钥匙功能可通过手机APP授权进入并启动车辆，真正实现“出门不带车钥匙”，并且能够在安全、方便前提下，与家人和朋友实现车辆共享。微信互联功能为用户提供了手机微信端与车辆端平滑连接的手段，让分享更便捷、覆盖面更大。车队功能则对在线导航功能给予进一步拓展，用户可创建出行共享群，使群内每个人的车机位置实时显示在导航中，还可以发出接驾指令，车辆端将显示接驾对象和路线，自动进行导航。

车联生态加快布局未来出行触手可及

对于上汽通用汽车车联用户而言，精彩才刚刚开始。2019年上汽通用汽车旗下新车型将搭载更多更丰富的车载功能和车主服务。如在线电台与音乐服务将通过迭代优化而更加智能，满足用户对个性化定制与高效互动的需求。通过对接主要的智能家居平台，将为车辆赋予更强的家居控制能力。用户可通过车辆互联系统提供的界面及语音助手实现对智能家居设备的互联控制，或通过设定的触发规则自动启用或停用智能家居设备。而车内支付平台可以通过车内扫码购买高品质多媒体娱乐服务。

科技改变世界，上汽通用汽车致力于让这种改变更美好。“2025车联网战略”所呈现的未来智能出行远景，正随着规划内容的逐步兑现而变得触手可及。到2020年，上汽通用汽车旗下车系将实现100%云互联，并不断完善智能互联生态体系。前瞻未来，依托通用汽车全球优势资源，上汽通用汽车正积极推动车联万物（V 2X）技术开发，加快探索车与车、车与周边基础设施之间的信息快速交换。不仅如此，通过与其他车外的物联网设备无缝连接，未来生活将更加智能化，如购物能够自动快递到车辆；自动控制家里的灯光；自动控制家电等等。随着更多前沿技术逐项落地，上汽通用汽车产品用户的出行过程将前所未有的自由、多彩。届时，5G超高速网络技术将投入应用，为用户带来超高速的车载移动互联网体验。

面对当前汽车消费与汽车产业全面升级的浪潮，上汽通用汽车立足于国内车联行业最大的用户基盘，最丰富的实践经验和最全面的服务内容，致力于充分整合全球领先的技术资源，加快开发符合中国客户需求的、具有差异化竞争优势的车联产品与配置，持续提升车联网服务能力，为企业向“电动化、智能化、网联化、共享化”全面发力夯实基础。 （于大卫）