新概念等级考取消，各机构紧急退费-家长建议小托福等限制报考年龄

记者 李星言

晨报讯“机构通知我们，原本10月举行的新概念等级考取消了，这几天会退考务费和冲刺班培训费。”昨天，有家长告诉记者，继3E之后，又一项英语测试被叫停，“钱是小事，但这类考试一个个被叫停，现在我们也有点没方向了”。

记者了解到，新概念等级考原本并不是大众化的考试，远不如全能五星、3E等在家长圈中的覆盖面广。但去年3E叫停后，不少家长把目标转到了剑桥、新概念等级考、小托福、基础口译等更为“小众”的测评上。

新概念等级考每年有两次报考机会，分别在四月和十月，部分小学生今年暑假报名了该项考试的考前强化班，打算参加10月考试。

一位三年级孩子家长告诉记者，“我们原先就在学新概念，正好机构推出等级考暑假班，就想冲一把，10月拿个证书，没想到上周五通知说考试取消了，安排课程退费，钱不是大事，问题是孩子这一个暑假的学习不是白费劲了吗？”

对此，该机构负责人告诉记者，他们也是上周四刚得知消息，“很突然，之前没有风声，我们一收到消息立刻就开会商讨方案，不仅退还考务费，连课程培训费都退了，已经做得很到位了。”她也表示，虽然考试取消了，但这个考前冲刺班是强化学生听力、阅读、写作能力的，这些提升对孩子有实实在在的好处，家长不必觉得“白费劲”。

记者也从多家英语机构获得了确认，不少机构这几天都在紧急安排退费。而对于剑桥少儿、剑桥五级等全球范围内的考试，一名机构负责人透露：“可能未来不会在本地设置考点，为学生减负。”

对此，不少家长表示，各种测评的取消，确实能为学生减轻不必要的压力，但也有家长担心，“现在只剩下基础口译这类不针对少儿的测试，会不会部分牛娃带头去冲刺这类高难度测试，从而带动焦虑情绪”，有家长建议，“基础口译、小托福等测试，建议规定参加年龄，比如禁止小学生去考，否则只要还有考试，就一定会有孩子去冲刺”。