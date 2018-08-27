“浦西第一高楼”12月初完整亮相-10万平方米购物中心将开业 用创新独特将游客“引”过外白渡桥

晨报记者 谢 竲

作为“浦西第一高楼”，共有66层楼，总高达到320米的白玉兰广场一直以来都备受关注。记者获悉，今年12月初，白玉兰广场最后一个版块——10万平方米购物中心将正式开业。

地处黄浦江滨江发展轴和苏州河滨河发展带交汇点位，白玉兰广场坐拥得天独厚的地理位置优势。据悉，为了更好地将游客、顾客“引”过外白渡桥，购物中心方面更是通过引入了全国首家“微缩世界”展馆、网红餐厅、沪上“首店”等多元化业态，打出了“时尚潮流+文化旅游”的“组合拳”。与此同时，借助江景特色，既有北外滩“复古味”，又结合了最新、最潮时尚元素的“夜上海”模式也将成为购物中心的一大亮点。

“微缩世界”看魔都魅力

登上上海白玉兰广场办公楼66层或顶层停机坪，市民可以俯瞰百年外滩和陆家嘴城市天际线，而走进购物中心，“微缩世界”又将从另一个角度带你领略“魔都”的魅力。据悉，全国第一家“微缩世界”上海展馆即将登陆白玉兰广场，通过顶尖技术的融合，实现了用精致微缩模型再现百年外滩风云变化的效果。“‘微缩上海’是文化历史情怀与现代时尚潮流的汇聚地，这与北外滩兼具时尚与历史的定位十分吻合。”相关负责人这样介绍。

与此同时，今年12月正式亮相的购物中心里，还将出现常州恐龙园与白玉兰广场合作推出的全国唯一一个城市展示厅的身影。即使足不出沪，北外滩上新登场的恐龙园剧场、化石展览等就能带着大人和孩子们重返侏罗纪王国。

记者了解到，白玉兰广场购物中心方面正在致力于打造一个全新的独特的高端CBD，通过“时尚潮流+文化旅游”的组合搭配成为虹口区商业全面升级的领头羊，引领整个区域的商业繁荣。

跨界模式将一一亮相

“创新、独特是上海白玉兰广场的关键词”，上海金港北外滩置业有限公司副总经理郑宏原特别强调了“创新”“独特”这两个词，“不同于老牌商圈，更多以纯粹的商场购物模式驱动，我们将接入更多的观光旅游、文化艺术、时尚潮流等概念，以期通过‘多点领航’，错位竞争，将游客吸引过外白渡桥”。

那么，将吸引游客过外白渡桥的“法宝”是什么呢？郑宏原表示，上海白玉兰广场将餐饮与文化体验跨界合作，引入创新独特的商业业态。在上海白玉兰广场，顾客将邂逅其他商圈看不到的品牌。

记者获悉，此前在北京开出国内首店的“网红”餐厅沃夫冈牛排馆便将上海首家门店开在了这 里 ，Steak House、KFC高 端品牌K PRO等大“IP”也将陆续入驻，而在米其林法式大餐、国内外等老牌高端餐饮的引入方面，商场也动足了心思，改变了过去纯复制的连锁发展模式，搭载了文化交流的功能，定期通过文化展示的形式让消费者了解到地道的当地文化。

“为了带给领消费者更多的增值体验，我们将和更优秀的品牌IP实施跨界合作，联合推出双方品牌纪念品。”郑宏原说，包括“Shopp ing m all+文化旅游”，“餐厅+文化”、“潮牌+夜店”等等跨界模式都将一一亮相。此外，白玉兰广场还将在画作、博物馆藏品、艺术品等相关展览上下“功夫”，致力于做到年轻人周末的“好去处”，以及文化品鉴与购物休闲“两不误”。

重新定义酷炫“夜上海”

夜间经济的繁荣程度是体现城市经济开放度、活跃度的重要标志，这两年来，上海的“月光经济”越来越“亮”，“夜上海”也越来越美、内容越来越丰富。事实上，北外滩的“夜上海”文化可以追溯到上世纪二三十年代，在发黄的老照片中，东大名路、永定路口的大名酒吧，东大名路旅顺口酒吧LEAR BAR的身影随处可见。而这份微醺的闲适并没有仅仅停留在时光里，上海白玉兰广场将此承袭了下来，并作了创新和开拓，呈现出了“顶配版”的“夜上海”。

据悉，该模式将以酒吧结合餐饮、音乐、奢侈品等形式，推出西式餐饮以及下午茶的体验和奢侈品的展示。“我们要打造一个全中国最为‘fancy’的夜店，也可以说是全上海乃至全中国最为高端、动感、潮流的夜店。”郑宏原表示，北外滩购物中心沿江，故要发挥其江景优势，“这并不是单纯的夜店模式，而是通过‘disco+music+bar’、‘lunch+bar’、‘dinner+bar’、‘luxury+bar’ 等等形式，从中午到午夜的交替呈现。”