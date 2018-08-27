第15届上海市示范性中学学生会主席论坛举行-“18岁定下的目标对成长意义重大”

晨报记者 崔翼琴

“改革开放再出发，青春追梦新时代”。昨天，第15届上海市示范性中学学生会主席论坛在华师大二附中紫竹校区举行。来自全市16个区、120余所示范性中学和中职学校的近千名学生会主席和代表齐聚，共同参与一年一度的学生领袖峰会。

走过14年，上海市示范性中学学生会主席论坛已成为上海教育界一项知名品牌活动。本届论坛由共青团上海市委员会、上海市精神文明建设委员会办公室、上海市教育委员会、上海市学生联合会指导，上海市学生联合会秘书处、新闻晨报、华东师范大学第二附属中学（紫竹校区）主办，精锐教育协办，天真蓝照相馆、泰康人寿上海分公司等单位支持。新闻晨报教育官方微信“上海升学”全程展播。

搭建建立友谊的平台

学生会主席堪称“学生CEO”，他们自带超强气场，具有卓越的领导力、号召力，双商齐高、口才一流。今年，来自全市16个区的120余所高中和中职校的学生会代表和一批初中少先队大队主席共同参与论坛。他们都是青春靓丽的“00后”，满怀憧憬、敢于追梦，通过论坛搭建的平台建立友谊、分享收获和成长。

华东师范大学副校长戴立益教授在论坛开幕式寄语中学生们，在美丽中国梦想实现之时，青年学生正年富力强，需要使命担当，作为新时代的骄子，要有勇气、有自信、有能力承担起建设者和接班人的历史使命。

“志存高远、脚踏实地”

论坛上，上海市曙光学者、上海交通大学马克思主义学院、科学史与科学文化研究院副教授黄庆桥为同学们勾画梦想的蓝图。从中国科学家研制“两弹一星”的艰辛历程，到如今高铁、国产大飞机、航天事业、互联网+时代的发展，黄庆桥勉励中学生们，追梦的道路上要记住12个字“身心健康、志存高远、脚踏实地”。

在互动环节，华东师范大学与美国哥伦比亚大学联合培养博士、英特尔国际科学与工程大赛（ISEF）大赛奖资深评委郭海骏用自己的切身经历与同学们分享，在高中时代，要凭借自己的努力树立正确的价值观和人生目标，“18岁时定下的目标，对于你未来的成长意义重大。”郭海骏说，“将来不论你是创业还是就业，都不要忘了你当年的初心！”

同时，华师大二附中2019届科创班学生、第69届英特尔国际科学与工程大奖赛植物学一等奖和学科最佳奖得主樊悦阳此前获得了一颗小行星的命名资格，他与同学们分享了自己做科创课题的曲折经历：“认清自己真正感兴趣的点并发掘下去，会有意想不到的收获。”

四场分论坛精彩纷呈

当天，来自全市各高中和中职校的近40家社团在现场进行设摊展示及才艺展演，下午还举行了四场分论坛。

从本周起，新闻晨报教育官微“上海升学”将推出沪上高中学生会主席展播活动，百余位来自全市各个高中和中职学校的学生会主席将分享学习心得和实践经历，展现新时代“00后”学生领袖的风采。欢迎扫描下方二维码关注“上海升学”了解更多内容。