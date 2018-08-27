6岁男孩在泡汤店露天足汤区摔伤-看似光滑的鹅卵石将男孩膝盖划得“皮开肉绽”

晨报记者 吴艺璇 实习生 向袁媛

暑期接近尾声，网络上主打亲子游的项目依旧火热。近日，家住闵行的王女士在“彩贝壳”APP上看到了涟泉大江户莘庄店的亲子游玩项目——“一大一小，折后69.9元，可享受10000平方米的日式汤泉、200平方米儿童乐园”。王女士原以为这将是一次愉快的亲子时光，可足汤区下看似光滑的鹅卵石，却将她儿子的左膝划得“皮开肉绽”，留下了一道“深可见骨，由里及表需缝20多针”的伤口。

“缝针后，孩子 1个月内不能走路，2到3个月膝盖尽量不要弯曲。一年内都不能上体育课。”8月23日，儿子缝了20多针的伤口终于拆线了，但这次的体验却在王女士心里留下了难以愈合的伤疤。

左膝伤口缝了20余针

8月9日11点半，王女士约上邻居，带着6岁的儿子到位于莘福路的涟泉大江户莘庄店，准备享受一次亲子时光。

王女士先带着儿子进入泡汤区，母子俩换上浴袍后，沿着一条日式街区走到二楼，直奔室内儿童乐园游玩。一个小时后，他们在用餐区休息了一会儿，“吃好以后又去室内儿童乐园玩了一会儿，期间还吃了冰淇淋和冰沙，然后我们就决定去户外的水上乐园看看。”王女士回忆，大约下午3点，他们一行人跟随指引下至户外一层。

户外水上乐园是一个三排的充气滑梯，由于滑梯离地面较高，王女士担心孩子滑下来闪着腰，便把儿子牵到旁边的露天足汤区。露天足汤区底部铺设了几块用来按摩脚底的鹅卵石，水刚没过小朋友的小腿中部。

“当时我儿子说石头踩上去有一点疼，我就叫他不要踩到石头上，走在平地上。”说罢，王女士走到岸上，离儿子大概三四步的距离。然而，就隔着几步路，王女士亲眼看着儿子在池子里摔倒了。那一瞬间，她的大脑一片空白。

记者事后从监控视频看到，由于池水的阻力作用，王女士的儿子在水中朝前快步走了三步后，头望向右后侧另一个小朋友，身体逐渐失去重心，越俯越低，直至双手撑地，整个过程只有3秒。随后，他抱住自己左侧膝盖，低头看了一眼，便站起来，手搭在左膝上。

“儿子起来之后就大喊‘妈妈’，也没有哭。”当时，王女士愣了一下，紧接着跑到水池边，“膝盖下面被划了长长的一道，里面的脂肪皮肉全部外翻，已经可以看到骨头。”她一把抱起孩子，冲向大厅服务台，向店员求助并呼叫救护车。

闻讯赶来的涟泉大江户莘庄店负责人潘店长让店员拿出前台的医药箱，用棉花棒和碘伏对孩子伤口做简单消毒，随后由大江户一名主管周女士开车送往复旦大学附属儿科医院救治。

经医院诊断，王女士儿子左膝的伤口长5厘米，深度达1厘米，由里及表需缝20多针。然而，王女士的儿子却很坚强，伤口缝合的整个过程中，都没有流过眼泪，并对王女士说：“妈妈，没有关系。”

“医生说如果伤及神经，后续需要住院治疗。缝针后，孩子1个月内不能走路，2到3个月膝盖尽量不要弯曲。一年内都不能上体育课。”几次想起儿子受伤时皮开肉绽的伤口，王女士就忍不住哽咽流泪。

两次调解均不欢而散

事发后，潘店长再次到医院看望孩子，并垫付了医药费,但双方在后续调解过程中却始终无法达成一致。

据王女士称，8月9日至今，孩子平均每三天要到医院换一次药，在此过程中，双方曾前后两次在派出所进行调解，参与调解的潘店长江称，两次均以调解失败告终，对方认为“一般店员无法起到关键性作用”，要求应由管事者出面。

潘店长说，王女士曾提出过30万元的赔偿要求。但王女士解释，这是为了“逼”出管事者。

8月21日，双方进行第二次调解，虽然店方派出了一位能“管事”的日方代表，但双方依然不欢而散。最终，王女士忍无可忍，在网络上曝光了这次令她痛心的亲子之旅。

“究竟是什么样的鹅卵石能划出这么大的伤口？”王女士在大众点评上发布的评论中称，门店派出的日方代表不仅没有解决问题，竟说出了“赔偿1000元，这不是日本，这是在中国”的话。

随后，王女士在评论中表示，她已不需要赔偿，只希望门店可以停业整顿，排除隐患：“就算你给我200万元，我也不愿意我的孩子腿上受到任何伤害。”

8月23日，儿子的伤口已经拆线，但王女士说，儿子开始有些排斥穿短裤，并讨厌红色。因为腿伤，儿子也缺席了小学一年级报到的日子。

[记者走访]

鹅卵石有被打磨过的痕迹

8月22日下午，记者来到涟泉大江户莘庄店。刚进入门店前台便看见一块告示：“今日户外足汤消毒关闭，敬请谅解。”

经记者核实，公告所指的户外足汤正是王女士儿子受伤事发地。

入场后，记者跟随引导进入一楼浴场，换好浴袍后出浴场便是休闲活动区域，该门店主要活动区域有两层，去往二层的台阶路两侧有捞金鱼、涂色游戏、美甲等小铺子，被冠上“玉风船”、“达喜屋”等名字。记者注意到，在捞金鱼、涂色游戏等铺子外，有众多孩子围观、嬉闹。

顺着王女士走过的路线，记者来到了二楼室内儿童乐园区域，小朋友穿行在滑梯、转椅、隧道等儿童设施间，旁边站着一些陪同的家长。在游乐设施外的公共区域，也有不少亲子游的家庭：有孩子独自在写作业，时不时也会冒出几个孩子，在过道上撒欢奔跑，他们当中最小的孩子不到一周岁。一位带着3岁女儿的家长对记者说，这已经是他们第二次到涟泉大江户游玩了，体验还不错：“我前几天也带小孩到户外足汤玩过，蛮好的，没什么问题。”

随后，记者从二楼一侧的室外阶梯往下走，找到了“正在消毒”的足汤区域。足汤池是一条弯曲的河道造型，两端铺瓷砖，中间部分镶嵌鹅卵石，池子里的水已经被放光，一座亭子立在池子左侧，其余部分露天。立柱和墙壁上，标有“鹅卵石区，请家长陪护好小朋友”、“严禁戏水玩耍”等提示。

记者对照监控视频找到了孩子摔倒的区域，正好位于平底瓷砖和鹅卵石的衔接处，此处几块石头有明显刚刚被打磨的痕迹，还有几块鹅卵石竖直着嵌在地上。记者亲身体验后发现，踩在这些鹅卵石上确实有一定的刺痛感。

由于不同人脚底的承受能力不一样，记者又找来另一位男顾客进行体验，他表示“站定还好，走起来吃不消”。另一位20岁出头的小女孩穿着袜子，踩在鹅卵石上，同样寸步难行：“我们都这样，更别说一个6岁的小孩子。”

由于足汤区正处于关闭消毒期，只有一些吸烟的顾客前来抽抽烟。一位在现场清洁的阿姨告诉记者：“石头有些硌脚，要磨一下，今天上午已经磨好了。”

记者从该工作人员处证实，前些日子，的确有小孩在此受过伤。

[涟泉大江户]

事发时小孩一个人在玩耍

22日下午，记者在涟泉大江户门店见到了潘店长，当时她正带着各部门主管在店内例行巡查。

潘店长表示，事发后当天晚上，她组织店内主管对户外足汤进行排查，并未发现异物，同时由于担心天黑无法看清池底，第二日早晨，员工再次进行检查，同样未发现异物，“我们让每个主管光脚在池子里踩，并用手去摸”。

潘店长说，户外足汤此前从未发生过类似事件。

涟泉大江户的工作人员表示，当事人王女士报案后在派出所调解了两次，但因当事人提出影响孩子将来从事飞行员职业，要求赔偿30万元，最终调解失败。

对于王女士希望“停业整顿”的要求，潘店长表示：“这并不现实”。店方称，事发后，工作人员对现场进行了检查，并调取监控录像，发现小孩当时是一人在玩耍，母亲并未陪在身边。

对于备受网友关注的日方代表说法，潘店长解释称：“日方代表并未说过这样的话。当时王女士在调解时，多次逼问日方代表，在你们日本能赔多少？于是，日方代表回了一句‘这是在中国，不在日本’。”

潘店长补充说，1000元赔偿金额也不是日方工作人员提出的，而是潘店长自己提出来的。在潘店长看来，日方工作人员仅系店方管理人员，整个事件应受中国法律管辖。

“今天足汤区关闭消毒，与王女士儿子受伤一事有关吗？”记者问。

潘店长表示并无关系，门店每周会对足汤池进行一到两次的消毒清洗。同时，潘店长否认门店22日对鹅卵石打磨一事，并表示鹅卵石的铺设都是“符合国家标准、正常验收”的，当记者要求其出示验收证明时，对方表示：“需要咨询工程部。”

但截至发稿时，记者并未收到对方提供的相关证明。

“现在不方便提供相关材料，准备走司法程序了。”店方工作人员表示，对于此次意外事件愿通过法律途径解决，以厘清责任和赔偿金额。