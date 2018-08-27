南翔镇流动党员学堂党总支书记赵宪珍-“嘉定女儿”将爱从小家传递到大家

晨报首席记者 李 芹

保利大剧院内座无虚席、灯火通明——说唱名角顾竹君的阵阵叫卖声开启了《当家女人》的演出。坐在观众席的赵宪珍思绪仿佛也随之跃动。她，正是《当家女人》的原型。

这位土生土长的嘉定女儿从卖菜姑娘一路走来，勤劳致富后不忘回报社会与乡邻，是无数人口中的“乖囡”“姆妈”和“外婆”。如今的她，不但捧得了全国先进个体工商户、全国孝亲敬老之星、上海市三八红旗手等荣誉，还成了南翔镇流动党员学堂党总支书记。

做奋斗的人

挑起家庭的重担

今年59岁的赵宪珍家中兄弟姐妹四人，她是唯一的女儿，却很早就挑起了家庭重担。因为大哥3岁时得了脑膜炎，全靠母亲悉心照顾。看着愈来愈重的家庭负担压得父母透不过气，仅仅在高中念了10天书后，赵宪珍便不顾家人反对毅然退学。她扎上头巾、骑上“老坦克”，风里来雨里去地卖菜。镇里的草头只能卖3毛一斤，可卖到杨浦能翻个倍。凌晨3点，16岁的赵宪珍边唱歌边给自己壮胆，骑着“老坦克”从江桥到杨浦去卖菜。

她的吃苦耐劳与经商头脑或许在那时已悄悄萌芽。1994年，她辞去了服装厂的工作，开了一家熟食店，后又将一家小饭店经营成为占地千平方米的嘉定田园品海饭店，在当地小有名气。

在丈夫李平看来，赵宪珍吃得起苦、受得起累，所以饭店生意始终红红火火。但赵宪珍有时候的“心软”也让他常常看不懂。

曾经有赵宪珍十分信任的店员监守自盗，辞职多年后身患重病，当她接到对方家人的电话时，虽然嘴上说着不能帮，但转头就给对方汇了款；同行苦于经营无门，希望能到饭店学艺，赵宪珍一口答应，还拿出了特色菜的秘制配方……

做奉献的人

从小家关爱到大家

“我走的每一步都有自己付出的汗水和心血，但不能忘了改革开放40年的好政策。”富起来的赵宪珍挑起了小家的重担，却始终惦记着回报社会。

1999年的端午节前，她亲手包了200个粽子，带着读初中的女儿一起到南翔福利院，和老人们一起过端午。福利院里有好几名老妈妈是无子女的五保户，看着赵宪珍眼里都透着对亲情的满满渴望。“妹妹啊，妹妹啊……”临分别时，老人们还拉着她的手久久不愿松开。“妈妈们，我会常常来看你们的。”

赵宪珍不是说说的，这一诺千金她坚持至今。不仅如此，每年除夕，她总会备上四桌年夜饭，邀请福利院的老人们共聚天伦。甚至在家中电视不过21吋的时候，为福利院的老人们添置了一台55吋的进口大彩电。

南翔镇文化体育服务中心副主任于俊丽不止一次见过赵宪珍给老人剪脚指甲，也不止一次见过老人泪眼汪汪地舍不得赵宪珍离开。“整整二十年，福利院的老人真正地把她当作了自己的女儿，那些无子女的老妈妈不但听到了声声‘妈妈’，更从她女儿、外孙口中听到了珍贵的‘外婆’‘太太（本地人对曾祖母的称呼）’。”

做牵风筝的人

讲话有人听，做事有人跟

经历过创业的难，受过生活的苦，赵宪珍似乎天生有一种令人信任的能力。在嘉定区个体劳动者协会，有人遇上点烦心事总会找她倾诉。一来二去间，赵宪珍成了大家信任的“老娘舅”，名气越来越大。

2009年，她被推选为南翔镇个体劳动者协会党支部书记。2015年，又被流动党员一致推选为南翔镇流动党员学堂党总支书记。

“流动党员学堂1个党总支，8个党支部，300多名流动党员，就好像风筝一样散落在经济城、工业园区、个体协会中，赵宪珍就是那个牵风筝的人。”南翔镇社区党建服务中心工作人员吴晓晓这样告诉记者。

是的，赵宪珍不但自己带头做公益，还带着流动党员们一起加入。这些年来，陆续与近60名贫困学子结对，帮助30多户特困家庭渡过难关，自发成立的便民服务队，更是定期为当地老百姓提供各类服务……“现在的我讲话有人听，做事有人跟，再满足不过了。”

都说最好的教育方式就是言传身教，赵宪珍的言行也一直影响着家人。已经小学五年级的大外孙在作文中将外婆描述为“自己最崇拜的人”，希望自己长大后能像外婆一样回馈社会。