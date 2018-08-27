韩朝离散家属团聚 半岛延续缓和势头

新华社记者耿学鹏 宗巍

韩朝第21次离散家属团聚活动定于26日结束，这是双方时隔近3年再度举办这一活动。

分析人士指出，此次活动是双方落实两国领导人4月签署的《板门店宣言》的重要一步，不仅有助于推动韩朝巩固信任、改善关系，也为将于9月举行的两国领导人平壤会晤营造了积极氛围。

亲属团聚

根据韩朝商定的日程，本次离散家属团聚活动在朝鲜金刚山分两轮举行。20日至22日，89名韩方人员与他们在朝鲜的亲人重逢。24日至26日，83名朝方人员与他们在韩国的亲人团聚。

据朝中社23日报道，作为履行《板门店宣言》的一项措施，北南离散家属团聚活动在金刚山举行，“20日至22日的第一次团聚活动期间，北方家属会见南方的亲人，在温馨的家庭气氛中互诉心里话”。

韩国舆论高度关注这次团聚活动并普遍给予积极评价，认为这次活动有助于改善朝鲜半岛南北关系。韩国庆南大学远东问题研究所教授李相万认为，这次活动有助于南北双方构建相互信任，同时也体现了双方落实《板门店宣言》的意愿。

分析人士指出，此次活动不仅可以加强韩朝政府层面的沟通，也能拉近民众心理上的距离，有利于进一步推进双方交流合作。此外，此次活动为双方领导人9月会晤营造了良好氛围，奠定了民意和舆论基础。

在此次活动之前，韩朝从2000年8月至2015年10月先后举行了20次离散家属团聚活动。这一活动也成为朝鲜半岛南北关系的“晴雨表”。

落实宣言

除离散亲属团聚活动外，韩国政府还计划采取其他举措推动落实《板门店宣言》，而朝鲜方面也一直强调对宣言的重视，韩朝关系有望持续回暖。

韩国总统文在寅20日表示，有意促成团聚活动向定期化和规模化方向发展，包括举行视频团聚活动、构建离散家属日常沟通机制、允许离散家属访问故乡等。韩国统一部21日表示将就此与朝方沟通。

韩国国防部长官宋永武21日在国会国防委员会全体会议上确认，韩朝已就试点互相撤除非军事区内10余个监视哨所达成协议。此外，多名政府高官告诉韩国媒体，韩国政府计划在今年下半年发布的国防白皮书中删除把朝鲜政权和军队认定为“敌人”的表述。

韩国外交官员21日披露说，基于宣言达成的共识，位于开城工业园区内的韩朝联络办公室拟于近期揭牌成立。

李相万认为，设立韩朝联络办公室的举措遭到美国方面和韩国保守势力的反对，但是韩方仍然坚决推进，这体现了文在寅政府落实宣言的决心。

朝中社在对《板门店宣言》签署后的历次朝韩交流合作活动进行报道时，都强调活动是对宣言的践行。近日，朝中社和《劳动新闻》多次刊文，强调朝方对宣言精神的重视，同时也反复指出履行宣言应坚持民族自主原则，提醒韩方在改善朝韩关系方面不应看美国眼色。

面临障碍

分析人士指出，离散家属团聚活动对半岛和平进程有着积极的促进作用，但半岛无核化及和平进程仍然面临一些关键障碍。

李相万表示，此次团聚活动与朝方归还美军士兵遗骸，均是相关各方加强信任的举措，这是半岛和平进程的第一步。接下来的第二步将是无核化与经济合作，而这一阶段所面临的困难要大得多。

由于在半岛无核化方式和步骤上的分歧，朝美对话一定程度上陷入停滞。美国总统特朗普24日说，他已要求国务卿蓬佩奥推迟对朝访问，缘由是美朝在半岛无核化问题上“没有取得足够进展”。但他同时表示，蓬佩奥期待着在不远的将来前往朝鲜。

分析人士认为，文在寅计划在平壤会晤中与朝鲜最高领导人金正恩就无核化进程以及经济合作沟通立场，同时有意在朝美之间起到斡旋作用，而朝鲜方面也希望韩国在朝美谈判中进一步发挥积极作用。但从目前形势看，韩方的斡旋空间有限，难度不小。（参与记者：程大雨）