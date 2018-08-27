徐惠芬

上周，对美国总统特朗普来说，无疑是其就任总统后最糟糕的一周。先是自己的前私人律师主动就8项罪名认罪，紧接着，自己的前竞选经理又被定了8项罪。核心小圈子的亲信接连下水，特朗普也难免“湿身”。

“弹劾”之风也重新刮来。连特朗普也忍不住假设这种可能性，称“如果我被弹劾，市场就会崩溃，每个人都会变得非常穷。”

当然，“弹劾”再度成为美国政坛的热词，不仅因为特朗普的两名亲信都“栽”了，也因为11月即将举行的中期选举。

根据美国宪法，国会选举每两年举行一次，其中一次与四年一度的总统选举同时举行，另一次则在两届总统选举之间举行。在两次总统选举之间举行的国会选举，就被称为中期选举。这个选举的实质，说白了就是民主党和共和党争夺对国会的控制权。

现在，美国国会参众两院都由特朗普所在的共和党控制，所以特朗普遭弹劾基本不可能。但如果民主党赢了11月的中期选举，弹劾特朗普的可能性就大多了。

而在中期选举“魔咒”之下，民主党今年获胜的希望还是很大的，甚至有了“蓝色浪潮”之说(蓝色代表民主党，红色代表共和党)。

所谓的中期选举“魔咒”，就是总统所在的政党，在中期选举中基本以失利告终。美国自1946年举行中期选举以来，大多数时候，在野党都会在中期选举中增加席位。比如，2010年中期选举时，总统是民主党人士奥巴马，本来控制国会两院的民主党在那年的选举中失去了对众议院的控制权，在参议院的优势也变得十分微弱；2014年奥巴马连任，在2年后举行的中期选举中，共和党赢取了参、众两院的控制权；而在2006年中期选举中，当时总统是属于共和党的小布什，民主党则在那次中期选举中取得了辉煌胜利……

为何会产生这个“魔咒”？一来，中期选举在大选两年后举行，这时，选民往往容易对总统心生失望，觉得竞选时许下的美好诺言并没有实现，寻求变化的选民，自然把票投给在野党；另一方面，这也是实施“制衡”的一个方式，让总统的权力不要太大。因为美国国会主要负责制定法律并监督总统行使权力，如果在野党控制国会，那么总统在行使权力时，无疑将面临更多的牵制。

因为中期选举决定着以后的工作好不好开展，所以任何一位美国总统都不敢怠慢。而对于卷入法律漩涡的特朗普来说，更是重要，因为还决定着自己能不能坐稳总统位子。

虽然根据美国法律，通过弹劾让总统下台，需要至少三分之二的参议员同意总统有罪，而民主党赢取三分之二参议院席位基本不可能；但启动弹劾程序，只需众议院简单多数通过弹劾条款就可以，而这一次中期选举，民主党赢得众议院多数席位的可能性还是很大的。所以，虽然特朗普被弹劾下台的可能性不大，但遭遇弹劾的可能性并不低。

这也是特朗普对这次中期选举格外用心的缘故。据白宫透露，今年中期选举，特朗普将按照激进的竞选行程行动，“大战 40天”。不知这位72岁的总统如此拼命，能否破了中期选举的“魔咒”。