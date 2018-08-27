上海当代艺术博物馆办展向中国第一代建筑师致敬-梁思成林徽因罕见舞会合影亮相

晨报记者 詹 皓

即日起至10月14日，上海当代艺术博物馆、东南大学建筑学院与上海市建筑学会共同主办“觉醒的现代性——毕业于宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师”。此次展览通过历史文献的呈现方式，以具体案例系统性梳理20世纪初期中国现代建筑的崛起与发展，重访上海现代都市的肇始与蓬勃。展览上，梁思成、林徽因等人在美国宾夕法尼亚大学求学时罕见的老档案、老照片十分引人注目。

学成回国的一代建筑师

20世纪初期，中国工业化、城市化进程开始萌发，建筑学被引入中国，大量建筑设计人才相继涌现。近百年前负笈求学于美国宾夕法尼亚大学的中国第一代建筑师朱彬、范文照、赵深、杨廷宝、陈植、梁思成、林徽因、童寯等人，正是在这一关键历史节点学成归国，为中国建筑注入新鲜血液，成为中国现代建筑发展与都市建设的重要力量。

展览第一篇章以美国宾大建筑系的美术教育为起点，展现“中国第一代建筑师”的海外经历与归国成就，聚焦他们在建筑实践、教育体系、学术刊物、都市规划等各领域的贡献。

第二篇章则围绕上海这个现代都市的复杂样本展开，以个案分析一批著名的公共与住宅项目，探索上海的城市历史与建筑文化。两部纪录短片，以口述历史的方式阐释这些上海建筑的今昔对照。

珍贵老照片首次集中展示

来自中国第一代建筑师的家属和美国宾夕法尼亚大学的历史老照片、老图纸、老档案、老作业和成绩单首次集中在一起，展示当年风华正茂的一代中国学子，在异域刻苦学习、奋发向上的精神。

其中，有梁思成、林徽因在美国宾夕法尼亚大学与同学的各种合影，一张梁林二人1926年参加宾夕法尼亚大学古典化装庆典和建筑系舞会时的中装合影非常罕见，这是从宾夕法尼亚大学档案馆里找到的。

展览上还有学子们当年的作业、参赛设计稿、成绩单、毕业照等等，其中有梁思成当年的建筑作业、图书原稿和林徽因写给孩子的书信、手稿等等。

他们为上海留下名作

展览还揭示出中国第一代建筑师学成回国后，不但挑战了外国建筑师在华的垄断地位，还创建了中国自己的建筑学科体系和教育体系。展览上呈现了300多个建筑实例，展示中国第一代建筑师的辉煌成就，并以案例分析的方式，展现他们在上海留下的建筑作品，其中包括金城大戏院 （今黄浦剧场）、大上海大戏院（今大上海电影院）、八仙桥青年会、上海火车北站、大新公司（今市百一店）、南京大戏院 （今上海音乐厅）、中山医院、中国银行大楼、美琪大戏院、锦江小礼堂、鲁迅纪念馆等，展览也阐释了这些建筑作品与上海这座“摩登”之城以及都市文化形成之间的关系。