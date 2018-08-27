首届全国工艺美术作品展作品突破传统见活力-“都市低头族”远观如一堆电子垃圾

晨报记者 詹 皓

由中国美协和上海市文联主办的“首届全国工艺美术作品展”即日起至9月20日在上海龙现代艺术馆举办。和通常的工艺美术展不同，此次参展者大多来自全国各大高校，作品带有强烈的学院气质、当代精神。不少观展者表示，这个展览欣赏价值很高。

用大头针、橡皮筋创作

此次工艺美术大展旨在传承和发展中国优秀传统文化，倡导精益求精的工匠精神，推动中国传统工艺在新时代的振兴发展。本届展览主题为“传统工艺的活力”，突出传统工艺的现代活力。

展览中，以往工艺美术展中最常见的陶瓷、玉器不再占据主流，反而是玻璃、金属、纤维、漆器等为多。很多作品都是几种工艺材质的混搭，比如玻璃和金属、大漆和陶瓷、竹木和玻璃的混搭，甚至还有用大头针和橡皮筋创作的装置作品《弹性的方式》，用大漆、瓦灰、麻线、钢管制作的作品《青天》。

兰州粗陶表现共享单车

这些年由于高校重视手工艺的教学探索，学员们的视野空前开阔，思维活跃，创作源于当代生活，为传统工艺美术带来了一股新风。本次大展上，许多作品带有社会思考、人生感悟和跨界思维特征。

一位作者用兰州粗陶创作了《扫码用车》，粗陶烧制成黑色扭曲的自行车钢管，让人对城市高速发展的共享单车现象产生了深度思考。作品《光阴的歌》在三块残破的老砖上刻画出古塔和城墙的台阶，历史观照意味强烈。用亚麻纤维制成的《工业与自然》，作品名称虽抽象，但观众看到一头小鹿和它肚子里被掏空后置入的马达，一定会有所感悟。由丝和蚕蛹创作的《重生》，一条三米长的丝绸上布满上百个蚕蛹，其视觉效果和作品寓意达到了高度完美的结合。大型综合材料作品《请抬起头》，表现的是都市“低头族”，每一位埋头看手机的人物，通体都是由废弃的集成电路板制成，远观犹如一堆电子垃圾，令观者无不警醒。

一些学者看展后认为，这样的作品已经属于当代艺术范畴，它们在传统中国工艺美术的语言形式和表现内涵上，有了很大的突破。

卡通“泥人108将”趣味足

工艺美术和其他美术形式一样，最忌人云亦云，或者带有明显的抄袭痕迹，这在以往，也是中国工艺美术的通病。而本次展览上，这样的痕迹非常少见，原创，几乎是参展者的集体身份证。

现场有一些传统题材的作品，但是作者们带有明显的创造性，将个人艺术经验和悟性带入了作品。比如传统的大型惠山泥人作品《水浒108将》，作者在用料和色彩上还是传统路线，但是每个人物的捏塑都使用了水墨中的大写意手法，寥寥数笔，便把人物的神采和姿态塑造得夸张、灵动，带有卡通趣味。

即便如《马上封侯》这样传统的吉祥题材，两位作者都涉及了这一题材，但作品却各自带来明显的创造性和强烈的新鲜感，一件用陶土烧造的马，带有毕加索式夸张的几何形状；另一件玻璃版，马和猴的色彩对比强烈，动物肢体变形明显，有着强烈的视觉冲击力。