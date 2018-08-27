上海书城二十岁了庆典活动拉开序幕

晨报记者徐颖报道 对于上海市民来说，上海书城或许是最重要的阅读地标之一。从1998年落户在以“上海文化街”著称的福州路465号以来，上海书城已经走过了整整二十年。近日，纪念上海书城成立二十周年活动启动。

上海书城在建成之初就成为了上海传递新文化、新思想、新理念的重要场所。随着书籍的普及和市民阅读习惯的养成，上海书城的服务定位从侧重于如何帮读者找书，变为“打造全上海面积最大、书籍最多、种类最广”的图书卖场。差异化经营策略造就了今天的上海书城，也正是上海书城影响力的不断扩大，让福州路成为了著名的“上海文化街”，也与科技书店、音乐书店、少年儿童书店、艺术书店等十多家专业书店组成了“上海文化矩阵”。

二十年间，上海书城始终在拓展服务空间：近年，上海书城对门店进行改造，让上海书城五角场店在翻新后更具标杆性，也成为了文化体验感极强的新型门店；逾百期的全国新书发布厅成了深入开掘精品阅读、提升阅读体验的文化传播平台；“上海·故事”读书会的启动成为新老上海人深入了解上海的一个新窗口。

上海书城成立二十周年庆典拉开序幕后，今年年末，还将开展“点滴记录——我与书城二十年实物展”“书城记忆——图文故事有奖征集”“我来当店长——招募上海书城一日店长”等活动。