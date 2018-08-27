每一个身份，谢霆锋都想做到最好-“我怕不能够再不顾一切”

晨报记者 徐 宁

谢霆锋生于1980年，17岁入行，对于他的身份，在不同年龄段人的眼中截然不同——从去年开始就流行一个段子，说他是“80后眼中的歌手，90后眼中的演员，00后眼中的厨师”。

在外人眼中，谢霆锋是个幸运儿。他生在父亲谢贤和母亲狄波拉的光环下，长在全香港人的注视中，他尚未成年便备受瞩目，过早地体会了娱乐圈的世事炎凉。他曾是最早红遍两岸三地的超级偶像，结束了垄断华语乐坛近 10年的“四大天王”时代；他的恋情和婚姻曾是最轰动的新闻；他以令人折服的速度完成人生最大转向，音乐、拍戏、经商、主持美食节目。

最近，谢霆锋在《中国好声音》担任导师。我们看到脱掉

大厨服的谢霆锋，再次穿起了皮衣，弹起了吉他，寻找他心目中代表摇滚的 “男性荷尔蒙”。日前，谢霆锋接受了采访，年近40岁的他，依然热血，依然摇滚，依然还有少年的心性。

“在我这里摇滚一定是主角”

有的人，哪怕可以安安稳稳过这一生，也会像不安的少年般一直奔走，因为他享受的不是结果，而在于路上的过程。谢霆锋，就是这种人。他极少常驻综艺，这次去了《中国好声音》，一来就放大了他身上不安分的少年因子。

谢霆锋是个不大懂怎么做节目的人，他特别直率，想要摇滚就一条道走到底，三句不离摇滚乐——反正我就是要rock。

面对翻唱草东 《山海》的黎真吾，四个导师全都转身抢人，以至于谢霆锋几次插不上话给自己拉票。怎么办？谢霆锋亲自下场，但不是去和学员打感情牌，而是直接用摇滚的方式，弹了一段吉他 solo，“如果你是要这种放的，炸的，freestyle，来我这边！”还有唱了西北鼓王赵牧阳《黄河谣》的王朝，谢霆锋听到第二个字就转了身……

新闻晨报：是什么让你来做“好声音”导师的？

谢霆锋：今年自己也在发一些新的歌曲，在音乐上积累了新的想法和表达，再加上我看到今年的这个导师阵容不错，应该会非常有火花。因为李健、杰伦、哈林，我们几个都是创作人，都会玩乐器，那我觉得这种火花是缘分吧。

新闻晨报：来的目的是什么？学习、沟通、还是切磋？

谢霆锋：以上的目的都有，我觉得我们的乐坛需要新的动力，尤其是寻找充满男性荷尔蒙的歌手。我希望今年可以找一些在接下来五到十年里，可以在中国乐坛有建树的小朋友。

新闻晨报：要怎么理解这个“男性荷尔蒙”？

谢霆锋：“男性荷尔蒙”这种说法是，我这边一定会偏向摇滚，那我一定会选择很霸道、很自然、很有质地的嗓子，绝对不是说音乐稍微摇滚一点就可以选的。

新闻晨报：可不可以分享一下你在节目里遇到的难忘的选手？

谢霆锋：特别的有很多，但我觉得不能为了特别、搞怪而转（椅子），比如说他本来是男生，但是可以唱到女音，那是很特别，但重点是，你做了这个事情，有没有忘掉必须要好听这个基础。

新闻晨报：很多歌手因为表演经验丰富，演唱都有点油腻，听到这样的选手心里会怎样想？

谢霆锋：其实对于歌手，我希望给他们一个机会，因为我觉得他们是白纸，我宁愿他们是白纸，我慢慢在上面建立东西。

新闻晨报：翻唱草东《山海》的黎真吾，四个导师全都转身抢人，你最后亲自下来，弹了一段吉他solo，为什么？

谢霆锋：既然插不上话，那我就直接走下去用实际行动表现。既然他是一个喜欢摇滚的小伙子，我就直接走下去飙一段吉他，看到他还挺兴奋的。我会用这种招数。

新闻晨报：除了一些偏摇滚的学员，你对其他的学员还有期待吗？

谢霆锋：有，我很希望遇到一个非常非常干净的嗓音。

“还是需要心里面有一团火”

如今的谢霆锋已经没有18岁的困惑，但他谈起出道那会儿，记忆里是满场的嘘声，甚至盖过了主持人介绍他的声音，有时在台上晃，并非在跟着节奏舞动，而是在躲砸过来的水瓶、荧光棒……

在香港这样的商业社会，搞什么态度呢？玩什么摇滚呢？但谢霆锋没有放弃，他不是会安安稳稳过一生的人，“我被人嘘了四年，第五年不嘘了，第六年他们说这小孩还是不错的，第七年大家都给我鼓掌。”谢霆锋说。

娱乐圈出道20年，谢霆锋身上有很多标签：他是认真的歌手、努力的演员、严格的厨师。回望这些年的多重身份，谢霆锋看起来改变很大，但所有的变化也

说明他一直遵循着初心：不顾世人的眼光桎梏，去做自己想做的事情。

新闻晨报：你有很多不一样的工作身份，比如厨师、演员、歌手，你更倾向于哪个？

谢霆锋：无所谓的，所谓的标签、名称都是人家给的，我希望做任何一个都要做到最好。

新闻晨报：你现在不做艺人的话会做什么？

谢霆锋：如果真的不做艺人，我可能做餐厅，或是跟美食相关的东西。

新闻晨报：你还会发脾气么？

谢霆锋：会！尤其是做美食节目的时候。天气不好不开心；抓海胆抓不了又不开心；水不够清，蛙鞋把沙子踢起来，水混了，又不开心……就是会一整天很生气，很不开心。

新闻晨报：感觉你虽然已经37岁，但少年心性始终都在。

谢霆锋：我怕错过很多东西，怕不能够再不顾一切，还是需要心里面有一团火，去做一直想做的事情。

新闻晨报：目前为止自己最满意的是哪一道菜？

谢霆锋：最近最满意的是我自己推出的一个拌面，之所以满意是因为它“无添加”。像小时候我妈是不让我吃方便面的，其实很多妈妈都这样，说里面有味精啊、防腐剂啊，一大堆化学的东西。我刚刚做了一个百分之一百、连酱包都是无添加的拌面，今年最满意的就是这个。