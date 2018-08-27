前两天，有一张图刷屏了。

周慧敏在演唱会上身材外形依然冻龄，状如美少女战士的照片上，题头语是：51岁的周慧敏和20岁的我……

周慧敏确实年轻，但是不是这么年轻呢，作为亲眼看过她51岁演唱会的人又忍不住说，必须客观地说一下，确实状态年轻，但确实也是老了。

人老了，从脸上的肌肉走向就可以看得出来，不可控的地心引力把肌肉往下扯，如果你要停止这种拉扯，就免不了要打点针，一打针，你的脸就全僵住了，表情总会有点不自然。这种障眼法在人类进化了千年，在千分之一秒就能鉴别出奇怪的脸的下意识反应中是完全行不通——你一眼就可以看出对面这位女性脸部肌肉的某种不自然，这种不自然会让你马上产生隔离感，这也是为什么当人们看到热映电视剧里的周迅会大倒胃口的原因。

其实，呆在这个世界上的年岁多一点，脸上的肌肉难免就会往下掉一点，这是任谁都无法改变的事情。演员原本就天赋异禀，当初贵圈选他们入行的时候，就已经筛选过一遍了，特别是女演员，一定上镜要美美的，骨架天生偏小的人，如果她们能中年不发胖，冻龄还真是一件分分钟可以发生的事。

比如周慧敏。

她原本是大美人，年轻时因为自卑，反倒不如现在年轻，自信是一种无可匹敌的光芒，再加上她长期坚持运动，长期节食，所以身材保养得宜，光是这一点已经让她比同龄人年轻了很多。再加上她一直保持着年轻时的发型，长刘海，直发，所以看上去真觉得时光静止了。只是，对于这种刻意和年轻时几乎一样的女星我从心底里有一种害怕，她们对于看上去年轻这件事已经走火入魔到什么地步了。就像70岁的潘迎紫，当年和她一起在南国培训的同学死的死，老的老，但她依然打着齐刘海、穿着吊带出现在观众面前，讲真，还是有一点恐怖的。

近乎病态地要把自己保持在年轻的状态，需要极端的意志，也需要极端的偏执，这种偏执里有对年轻的留恋，也有极大的焦虑，更有极大的恐惧——只要容貌不在了，爱就不存在了。

从前汉武帝的宠妃因美而被宠爱，后来死的时候为了让汉武帝保持对绝美姿容的喜爱，宁愿蒙头不见。对女演员来说，自己的美不在了，那就意味着观众的爱不在了，而她们又不能容许这样的事情发生，于是乎，把自已停摆在过去的岁月里就成了她们人生中最重要的事情，甚至可以成为一种事业。被物化，然后将这物化刻进DNA，然后顺势将物化做成一门大生意，大概是今天亚洲大龄女星之所以备受广告商欢迎的原因，也是她们执意活在二十岁的原因。

看到在台上穿着粉红色超短裙蹦蹦跳的周慧敏，内心除了敬佩，还有悚然。

人物记者 黄佟佟