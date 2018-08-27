有没有可能，她只是换个活法

我真的是膨胀了，竟然想聊一下对历史人物的看法，这个人是如懿。《如懿传》导演汪俊接受媒体访问的时候，说他在剪辑房盯片子，觉得乾隆和如懿这两个人太像现在的两口子吵架。我也有类似的感受，两个人心气都高，都是高自尊的人。我出于好奇翻了历史上如懿的一些资料。真实的如懿，确实一度很受宠，在富察皇后重病期间，乾隆实际上已经暗戳戳在考虑立她为后的打算，对方开始享用皇后日常起居的待遇，后来打破老规矩，实际上正式册封了两次。后来，两人生儿育女，如懿在三十多岁的高龄还产下一子，两人还是恩爱的，同出同进。后来，如懿突然断发，惹怒乾隆，被打入冷宫，销毁所有画像，乾隆虽没有昭告天下实则废后，以无名氏身份安葬在某位妃嫔墓穴里，不进祖宗祠堂。

历史真相无从得知，我斗胆觉得肯定不是争风吃醋这种事儿，更不会具体到因为乾隆要升令妃的位分.实际上如懿断发很久后，乾隆才这样操作，断发不久前乾隆还嘉奖了如懿的兄弟。既然是皇权的女人，皇帝招纳妃嫔，如懿应该安之若素。不多的记载提供了一点思路，如懿在中年之后研修佛法，她断发是提出出家，原因是膝下子女全部夭亡，包括最大的儿子在25岁的青壮年也未逃厄运。对于后宫嫔妃来说，子嗣才是安身立命的关键。真实的如懿有没有可能感受到生命无常，万念俱灰，就想在佛法里寻求安慰呢？最大的BUG，就是她没有提前跟乾隆报备，擅自做主，历史上南巡的她断发时，乾隆并不在现场，还一脸懵逼，发函问身边宫人咋回事。大概因为断发触了国仪，自己好没面子吧，多年夫妻恩爱也就毁于一旦。

如懿如果因为血脉骤然断裂而无视国仪，一心要遁入空门，这也不是孤例。在她之前，乾隆的曾祖父，顺治帝就是这样操作的。很多野史，包括金庸写《鹿鼎记》都提到满清入关后第一位真正的皇帝顺治，是为了体弱多病早逝的董鄂妃而上五台山修行，在很多人的印象里这个董鄂妃与秦淮八艳之一的董小宛是一个人，从满族人变成了汉族人。故事是很浪漫的，但仔细想想，可能也有其他的解读，母壮子弱，顺治帝常年感受到孝庄皇后的高压而寻求逃避，用现代人的理解就是他是一个活得很抑郁的皇帝。《鹿鼎记》里韦小宝还受康熙嘱咐见到老皇帝，发现对方逍遥豁达——大概是心病好得差不多了。

之前看过文章，说曹雪芹写《红楼梦》是有借鉴顺治帝的经历，曹公出身在一个与皇族密切往来的大家庭，耳濡目染，对皇帝家事也不会太陌生。如果说贾宝玉身上有一些顺治帝的影子，林黛玉就是董鄂妃咯。这个脑洞开得不算太牵强。王夫人对儿子的风雷手腕也是露过的，如何扶正袭人如何赶走晴雯等等。从如懿说到顺治帝再说到贾宝玉，有没有发现，东方文化中的家国真的是一体，特别是在皇族，牵一发动全身，两夫妻吵架，人生选择相悖就能写入史册，衍生那么多戏说，“满纸荒唐言”这句话可以理解曹公对这种蝴蝶效应的唏嘘。

媒体人 钱德勒