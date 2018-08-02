72次射门打入4球，直面浪射质疑-罗梅罗：对自己的远射有信心

晨报记者 甘 慧

今年年初，在外援5减1的大背景下，绿地申花来了一名新外援罗梅罗，他结束阿拉维斯的租借生涯回到了申花。26岁的年纪，是球员的黄金期，他的年轻，他的巴拉圭国脚的资历，让大家对他充满了期待。

来到申花后，罗梅罗有一个完美的开局。在代表申花出战的首场联赛对阵长春亚泰的比赛中，罗梅罗打入了非常精彩的一球。然而，19轮联赛过后，球迷们渐渐将“浪射”跟他的名字联系在了一起。为何在射门、射正数据分别排在中超第三和第四名的情况下，进球数却只位列中超第35名？罗梅罗在日前接受晨报记者的专访中道出了其中的缘由。

记者：到目前为止，你首发16次，打入 4球，助攻 4次，自己如何评价这份成绩单？

罗梅罗：前几天也在看自己的个人数据，数据上面跟自己预想的还是有一点差距，我期待有更多的进球，更多的助攻。考虑到一些客观的因素，刚来到一个新的环境，一个新的城市，不管怎么样，肯定也有一些影响，但是不管怎么说，还是跟自己的预期有一点差距。

记者：是不是还是没有完全适应这边的环境，没有完全融入到球队中？

罗梅罗：举个例子来说，分析对手的录像，我们队里其他几个外援看到对方的几个关键队员都比较了解，我在这方面还是比较薄弱，都是第一次交手。生活方面也是在慢慢适应，现在已经差不多适应了，一些习惯方面，每天都在调整适应。

记者：在4个进球中，有远距离的射门，也有门前的抢点。你觉得哪个进球最能代表自己特点？

罗梅罗：从自己之前的表现来说，我更多的进球是远射，禁区外的远射。

记者：我发现一组数据，到目前为止你射门72次，射正32次，前者在中超排第 3，后者排第 4，但进球排第35，每个进球耗时355分钟，为什么会出现这么大的反差？

罗梅罗：职业生涯开始我就有非常多的远射，中远距离的射门进球。从这个数据上面看，意识还是非常好的，但是进球少了些。自己还是对远射非常有信心，但是没有将射门转化成为更多的进球，我会去改变一下自己踢球的方式。

记者：你的很多射门是在禁区外，距离球门比较远，只是习惯吗，还是因为太想进球证明自己了？

罗梅罗：这是自己的习惯，对自己的远射还是非常有把握的，因为之前进了很多远射。现在看需要对自己的远射技术重新进行自我认识，打门的时候需要更好的角度，射门的技术方面也会进行自我调整。

记者：是不是心态上面也有一定的问题？

罗梅罗：心态上是有一定影响，其实在我刚到阿甲踢球的时候也有过这样一个尴尬期，当时大家对我寄予了很大的希望，但刚开始进球率不是很高，自从某一场比赛进球之后就好了。

记者：你在等待这样一个转折点？

罗梅罗：是的

记者：我注意到定位球你也更多地是选择直接攻门，是不是跟队友的配合不是很有信心？

罗梅罗：我的特点是脚法，其实很多球并不是直接打门，很多侧面的球，教练让我瞄着门打，这样球的飞行路线上面只要有折射，就很容易造成进球。大家看着是我直接打门，但是实际上是有这样一个意图的。

记者：记得在西班牙采访你的时候，你就知道自己基本上被定位为球队的第4外援，这无形中是不是给你了很大的压力？

罗梅罗：这个也不能说压力，我也是想把握好机会，教练信任我，让我上场，我就想通过自己的努力帮助到球队，从而再次得到教练对自己的信任。压力谈不上，更多的还是想要把握住机会。

记者：16场比赛当中你踢了不同的位置，你认为最能发挥你自己特点的是什么位置？

罗梅罗：最近几场踢的位置，就是前腰的位置

记者：瓜林基本伤愈了，对于你来说或许将面临更为激烈的上场机会的竞争了？

罗梅罗：这个也很正常，刚加入球队的时候，知道有这样的情况，有4个外援，但是只能3个外援上场，对于我来说，我就一如既往努力，等待自己的机会。

记者：经过十多场中超，对中超有了更新的认识吧？

罗梅罗：这个分两方面，一个对中超的认识，到了中超之后，通过自身的体会，让自己了解到积分榜上靠前的几个队，在打法上面是非常有想法的，有进攻套路，有非常有威胁的进攻方式。对于申花来说，去年虽然在外面（阿拉维斯），但我也一直非常关注球队。今年跟去年比起来，我们队也是进步了不少。去年很多比赛我们没有保持非常合理的距离，从第一个到最后一个人的距离，今年我们在这一方面是做得非常好，其实我们球队在进步的过程中。

记者：前段时间看到有外媒报道，你觉得不太适应这边，想回南美踢球？

罗梅罗：肯定没有这个事情。的确有球队想要购买我，当时是有两支巴西球队，一支阿根廷的球队。对方是借用了我的嘴巴，说我不愿意呆在中超，事实上我没有发表过这一方面的意见。