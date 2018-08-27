晨报记者 甘 慧

1∶3！虹口的比分牌非常刺眼！在昨晚进行的中超联赛绿地申花主场对阵北京人和的比赛中，申花出人意料地以1∶3惨败。

上轮客场输给华夏幸福之后，申花对于这场比赛也是非常重视，尽遣主力，派出了最强阵容，包括已经因伤缺席了多场比赛的瓜林以及上轮比赛因伤被换下场的登巴巴。可是最强阵容以及主场这样的“天时地利人和”，并没有给申花带来期待中的胜利，反倒是对方的防守反击打得有声有色，上半场就3次洞穿了申花的球门。

定位球的防守是本赛季申花的一大问题，已经在这个环节丢了很多球。据来自球队的消息，本周教练组也是在定位球的攻防上做了很多工作，然而本场比赛球队还是定位球丢球了，北京人和的第一个进球就是来自于角球。

不光是对方的角球会造成失球，自己获得角球机会还是被对方打反击进球。第38分钟，申花角球进攻无果，人和后场快速反击。王刚在右路长途奔袭，在禁区前左侧斜传，马西卡拍马赶到，轻松推射空门得手，人和从得球反击到进球仅仅只用了8秒的时间。

尽管在全场比赛临近结束的时候登巴巴打入一球，但申花还是在主场1∶3输掉了比赛。间歇期后，曹赟定等伤员伤愈复出，登巴巴回归，然而球队在9场比赛中仅仅赢得了两场比赛，特别是最近两场比赛都是大比分失利，应该是要好好总结一下了。