热刺拒绝客场连输曼联

晨报记者 孙俊毅

本周一有西甲、意甲、英超等赛事被列入体彩的竞彩足球项目。

周一008西甲 28日02:15莱万特VS塞尔塔

莱万特首轮在客场3比0爆冷击败贝蒂斯，首发阵容全部是上赛季球员，中场核心莫拉莱斯梅开二度。

塞尔塔首轮主场1比1战平西班牙人，表现一般。

主流机构对本场初盘开客让平半中高水，后市调整为平手盘主队低水。

塞尔塔称得上是莱万特的克星，从2014年至今莱万特和塞尔塔交手七次全部落败，按理说塞尔塔值得被看高，前三个赛季莱万特主场对阵塞尔塔的亚盘全部是受让平半，此番调整为主队平手低水盘，对客队不利。

竞彩胜平负推荐：

莱万特VS塞尔塔 平/胜周一010意甲 28日02:30罗马VS亚特兰大罗马首轮在补时阶段由哲科绝杀都灵，新援门将奥尔森、中场帕斯托雷都在首轮首发，新援前锋小克鲁伊维特也替补亮相。亚特兰大首轮4比0大胜费拉拉，

上周中球队踢了一轮欧联杯附加赛，主场被哥本哈根0比0逼平，正式比赛五连胜势头终止。主流机构对本场开主让半一中低水，和首轮惊险取胜相比，亚特兰大近期状态更出色，但半一盘足以支持罗马打出上盘。

竞彩胜平负推荐：

罗马VS亚特兰大 胜

周一012英超 28日03:00曼联VS热刺曼联上轮客场2比3不敌布赖顿，穆里尼奥赛后再次遭到各方批评。热刺上轮3比1击败富勒姆，取得两连胜，相比之下，

热刺的状态显然更好。两队联赛交锋，主场球队已连胜7场，其中曼联主场对热刺4连胜。主流机构对本场开平手盘主队低水，

是近10年来曼联首次在主场不让球，机构对曼联的状态有所顾虑，而对热刺的状态却有所忌惮，

不妨支持热刺明晨终结近几年在老特拉福德的连败纪录。

竞彩让球推荐：

曼联（-1）VS热刺 负