詹姆斯，不只是运动员-伟大，不止于球场

见习记者 吴文俊

三届NBA总冠军、四届NBA常规赛冠军、十四次入选NBA全明星、两夺奥运会男篮金牌……勒布朗·詹姆斯的篮球生涯已然荣誉无数，作为一名世界级球星，在全球范围内的影响力同样惊人，每年夏天他也会将自己的足迹带到全球，与全世界的球迷们分享他的故事。

今年，勒布朗·詹姆斯全球行的主题是 “More Than An Athlete”，球场上的他无可匹敌，多数球迷也正是因为他出众的球技而着迷，但走下球场的詹姆斯到底是什么样的？褪下球衣后，他在做又想做的是什么呢？

近日，勒布朗·詹姆斯来到了上海，开启了全球行的首站，这一次他没有像往常一样在球场上亮相，而是迈进了上海戏剧学院的端钧剧场，以篮球运动员之外的身份与球迷、同学们见面，分享自己对于文化和体育的理解。

篮球让自己拥有这一切

分享会伊始，詹姆斯用一句标准的“你好”向到场的粉丝们致意，随后大屏幕上出现了一张詹姆斯童年的照片。“这大概是我3、4岁那年的圣诞节，人生中的第一个篮球，虽然很小但我真的很喜欢。”尽管对于照片的年份已经记不太清，但对于这颗小篮球詹姆斯至今记忆深刻。

冥冥之中，詹姆斯的名字就此与篮球结缘。9岁詹姆斯开始走向赛场，出众的天赋让他成为最受瞩目的高中生球员，并且以状元秀身份登陆NBA，成为联盟最闪耀的明星。人们眼中的詹姆斯是这么顺利，自幼便是天之骄子，但在詹姆斯的成长历程中，经济上的困难让他和他的家庭不得不在3年间搬家十余次，好在遇到了篮球。

“篮球是我能够拥有眼下这一切的唯一原因，包括能开启之后的旅程，面对这么多支持我的粉丝，为我的家庭解决经济问题，全是因为篮球。”詹姆斯说道，“大概在我6岁时，看到一些伟大球员的表现后，就想过了加盟NBA成为一个同样的明星，15岁时崭露头角，人们开始关注我的表现，那时候觉得自己可以成为一个NBA球员。真正觉得一切改变，是在和大卫·斯特恩握手的时候，挣到了第一份工资意味着可以解决家里的财政问题，也激励我自己不能把这个机会搞砸。”

热爱并享受荧幕

詹姆斯的表述云淡风轻，但其实早在高中时期他就是一个现象级的明星，从来没有一个高中生能在媒体间有过这样的关注度。其超高的篮球天赋和无限潜力，让人们把他视作NBA的未来之星，美国著名体育杂志《体育画报》将他作为封面人物，称其为“天选之子（The Chosen One）”，这让尚在圣文森特·圣玛丽高中读书的詹姆斯名声大噪。

于是，新人纪录片导演同时也是詹姆斯俄亥俄州阿克伦城的老乡，克里斯托佛·贝尔曼找上了门，他希望能以纪录片的形式呈现一个未来NBA球星成名前后与家人和伙伴们的成长历程，这也是詹姆斯生涯第一次“触电”。

从2002年起，贝尔曼制作团队跟拍了詹姆斯6年，从高中叱咤风云到状元秀驾临NBA，最终将所有素材拼凑之后呈现出了这部《篮球小皇帝》。虽然该片中文译名突出了詹姆斯个人，但纪录片其实并非只是詹姆斯的“单口相声”，而是由一个教练和五个球员组成的小合唱，所以其原片名《M ore Than A Gam e》实则更贴切主题一些。

谈到这部记录自己早年经历的影片，詹姆斯也是感概万千，“我和摄影团队一起拍摄了6年时间，整个过程中大家都是以上进、积极的态度来完成，我很享受这个过程，可以说电影是我小时候的梦想之一。”

首秀用行动回击质疑

2003年，詹姆斯以高中生状元秀的身份正式登陆NBA，然而当时还是有很多人对这个横空出世的天才少年抱有怀疑，认为从未经历过高强度对抗和比赛经历的他会被NBA拒之门外，这些声音或多或少会传入詹姆斯的耳中，这也让他有了一个特殊的想法。

在分享会的大屏幕上，主办方播放了一段短片，内容是新秀詹姆斯在生涯第一场常规赛面对国王时，持球后久久不动，观众和外界都投来质疑甚至嘲讽时，他突然笑了起来，发动进攻。这支由NIKE为詹姆斯量身打造的宣传片巧妙地对外界的质疑发出了反击，同时也告诉NBA，新人詹姆斯已经到来。

“生涯首秀对阵国王我的确很紧张，当时也是我第一次接拍商业宣传片，有意思的是，那场比赛我发挥得很好，没有出现广告片中愣神的样子。”NBA生涯首秀，詹姆斯砍下25分9个助攻6个篮板4个抢断，用实际行动回击了外界的质疑。

创建视频共享网站

2014年，詹姆斯从迈阿密回归家乡克里夫兰，他在媒体上曾发表过一篇文章，其中在行文开始之前詹姆斯这样写道，“我写这篇文章的原因，是因为我想有一个不被干涉（uninterru p ted）的机会来解释自己”，这段文字也成为了日后詹姆斯决定在互联网创业的一个点子。

在詹姆斯和他的童年挚友也是负责市场推广的马弗里克·卡特自筹资金创建了一个多媒体视频平台，并将其命名为“Uninterrup ted”。詹姆斯解释其这个名字的缘由，“不论性别，不论种族，不论职业，每一个人都有自由发声的权利，Uninterrup ted就是想给每一个人打造这样一个不受外界压力所影响的环境。”

熟悉詹姆斯的球迷一定知道，每当赛季进行到季后赛阶段詹姆斯都会关闭社交媒体专心于赛场之上，但在今年季后赛他的个人社交媒体却没有停止更新，只不过发布人从詹姆斯变成了一个个普通人。季后赛期间，詹姆斯的社交帐号共发布了14则励志的视频故事，而这些都是由人们在Uninterru p ted上上传的视频精选而出的，詹姆斯用自己的影响力帮助他们发声，也让更多的人因为他们的故事而受到鼓舞。

想做的还有很多

在詹姆斯的官方主页中，共有四个标签分别是“人（The M an）”、“慈善家（The Philanthrop ist）”、“商人（The Businessm an）”、“运动员（The A th lete）”，这是詹姆斯对于自己的定位，也是他现在正在扮演的角色，尽管运动员这个身份是人们最为熟悉的，但詹姆斯还是想呈现一个不一样的自己，想在更多领域发挥自己的影响力。

“M ore Than An A th lete，不只是对我自己说，人们会定位，作为一个世界级运动员你应该做些什么，但我觉得我们能做的不止是在球场上。对我个人而言，我还是一个父亲，一个儿子，一个别人的挚友，当然还有更多角色，尤其是在拥有这么多粉丝之后，我时刻提醒自己，我对全世界的人们都有很大的影响力和社会责任。”詹姆斯对自己全球之旅的主题做出了解释。

享受亲子篮球

詹姆斯的大儿子布朗尼·詹姆斯遗传了父亲的篮球基因，在同龄人中早早崭露头角。詹姆斯曾表示希望在职业生涯中与儿子相聚NBA，所以来到篮球名校集中的加州，能让儿子接触到更好的教育，更快地实现职业篮球的目标。

不止如此，詹姆斯已经成为了小布朗尼的专属私教和头号球迷，跟随校队比赛，会为一个对儿子不利的吹罚而和裁判叫板，俨然变身为一个普通的老爹。詹姆斯很享受这样的过程，当他陪同儿子各处征战时，他希望球场上的布朗尼成为人们关注的焦点，也希望能用自己的力量让儿子成为更好的球员，成为未来篮坛的重要人物。

热衷慈善教育

今年7月，勒布朗·詹姆斯家庭基金会和俄亥俄州阿克伦的公立学校联合创办的公益小学——I Prom ise Schoo l，正式揭牌落成。首次向 240位处于困难状态的三年级四年级的学生开启了入学的大门，该学校拥有免学费、免费校服、免费自行车和头盔、2英里之内免交通费等8项福利举措。

这所名叫“I Prom ise（我承诺）”的学校旨在救助那些濒临失学的儿童，走出当下的困境，努力实现人生的梦想。而除了为家乡学生筹建学校外，詹姆斯家庭基金会以及其众多慈善活动都是与教育有关。据粗略估算，詹姆斯在慈善上的投入已经超过了2亿美元，合计超过10亿人民币。

当我们谈论詹姆斯时，我们在谈论什么……这是一个今年颇为流行的句式，但也正是詹姆斯全球之路想表达的内容。“M ore Than An A thlete”，詹姆斯不想让人们只将他视作一名运动员，而他也在转型的路上阔步前行。伟大，不应止于球场，这就是不一样的詹姆斯。