旅行途中总是习惯于白日里的风景，但入夜的风景其实也别具一格。环顾全球名城，有多少以夜色著称，这就去盘点一二。或近或远，夜色妖娆不一-仲夏夜，又一道风景

文/图 晨报记者 陶令 实习生 周雨婷

■东京七彩夜

阳光下的东京让人有些晕眩，闪烁的红绿灯、快步的人群，加上直射而下的日光，没有任何遮挡，分分钟催人速速逃离。最爱的就是那暮色渐起的一刻，夜东京的戏码即将上演，由淡及浓，每一分每一秒都变幻着，随心情而灿烂。

最爱夜色渐浓处

东京市中心的高楼规划整齐，觅一处登高赏夜景不是非去东京塔不可的。偏好选择千代田区皇居附近，择一高位处，随着夜色的轻淡浓重，看尽这座城市夜间的奇幻之处，很适合夏夜的七彩主题。

登高东京半岛酒店24层的Peter 牛排屋，首选此处，既是因为是高位，且三面落地玻璃令视线几无遮挡，更因为这里的美食可口，顶级的肉食海鲜还能搭配日本当地盛产的清酒，丝毫不逊于景致的精彩。

暮色渐浓，当天色泛出丝丝青色时，北面的皇居屋顶绿瓦反射出成片的亮色，在葱茏的植被群里格外耀眼。居高临下鸟瞰皇居也是入住半岛酒店的一大福利，步行不过5分钟就能身处这片市中心最大的绿肺里。只是此时的皇居多了几分庄严肃穆，随着天青色的淡去，更为神秘了。

当太阳彻底西落，夜空被一片浓重的黑色占据，而此时Peter餐厅整墙的LED屏也开启了炫色系的表演，与窗外的东京夜景共同演绎妩媚。随着夜幕开启，整间餐厅愈发展现出其潮流的本质。梦幻的水晶灯一一点亮了整座城市的夜晚，窗外则是日剧式的夜色，让人不禁感慨这才是东京的七彩夜色，非霓虹灯闪烁就能点亮的璀璨。

工兵：虽然说每个人对美食的偏好不同，但如果说来Peter餐厅必点的一款美食和美酒，一定是岐阜飞驒牛肉，入口即化的美妙不亚于和牛，而梅子酒则是老少咸宜，打开东京的夜色，非它莫属了。

■魔都童话夜

上海的夜总是以黄浦江畔璀璨的灯光而散发独特的上海风情，或是东方明珠的现代风，或是外滩建筑群的西洋风。但上海的夜远不止这些，迪士尼的音乐剧和各式活动就为上海的夜带来了童话风。

清凉酷爽来一夏

当深爱家人又勇敢的贝儿踏进野兽城堡时，每个人都屏息起来。在一群城堡仆役的参与下，贝儿与野兽从针锋相对到坠入爱河，经历一番波折后终于解开魔法的桎梏。

迪士尼动画片在童年的记忆里常占据着重要部分，而全新中文版《美女与野兽》从银幕走下，在上海迪士尼度假区的正式上演也为每个怀揣迪士尼梦的人增添一份惊喜。

《美女与野兽》的贝儿是如此美丽，拥有一份愿为家人付出生命的勇气，也有一颗真诚待人的心。当剧情推进到贝儿进入城堡后，着一身黄色裙子，那装束实在深入人心。音乐剧中不仅有多样的服装变化，舞台的自动化布景也实现了场景的快速转化，同时又保证高质量的视觉效果，一会儿是阴森、恐惧之感，一会儿又是热情、浪漫的氛围。

当胡太太（茶壶）唱起那熟悉的旋律，贝儿和野兽模样的王子翩翩起舞时，浪漫与感动充满了时空。伴着迷人的经典旋律看完一场两小时的音乐剧，还真是意犹未尽。与此同时，若将镜头拉远或俯瞰整个迪士尼，灯光的五彩投射，演员的各色服装，整个舞台犹如五光十色的宝石，折射出彩虹般的色彩。

上海迪士尼度假区的夜绚丽且充满童年味，度假区内的能量补给站也形式多样。专为夏季推出的“酷爽地带”能一解夏日暑气，换上米奇清凉装，可以在清凉喷雾中增添活力或在浪花中嬉戏。造型可爱的唐老鸭清爽酷饮、史迪奇冰雪旋风圣代等限时美食饮品更是可爱地让人无法下嘴。

工兵：除了诚意满满的音乐剧和清凉一夏活动，傍晚时分还可以在草坪上享受瑜伽、搏击带来畅爽体验。在周五周六的晚上，还能躺在小镇户外湖畔草坪上看迪士尼主题电影，感受夏夜的浪漫。

■伦敦奇幻夜

伦敦的夜景与美食总是别出心裁，艺术气息搭配得正好。若是能体验二者结合带来的欢愉，结伴三两好友共享，那就是最惬意的伦敦时光了吧。

美食美景双混搭

原为庭院的伦敦朗廷酒店露天花园——-Plym ou th Gin花园，从单一的养花种树到如今的美食混搭美景，夜晚的花园在灯光与暮色下，将轮廓与细节衬托地尤为生动，让过往的人对TA总是印象深刻。

酒吧在花园里堪称夜空里最闪亮的星，新式鸡尾酒和香槟酒你来我往，酒杯里的湛蓝、鲜黄和多色水果混搭任意挑选。而身着标志性粉色制服的服务员定会推荐全新混合式Plym ou th水果鸡尾酒，不仅是因为其不断高涨的人气，更是由于其浓郁的水果气味与夏夜最搭。

这里就连装液体的容器“Glug Jug”也与众不同。外形像一只张着大嘴的鱼，倒出液体时还会发出汩汩声，颇有鱼儿的灵动性，难怪会被十九世纪后半叶的海军使用。不妨用这水壶倒出茉莉绿茶，再品上一品。夜晚的花园里，吸睛点还有植物学实验室大师班，在课上不仅有花园的历史讲述和不同门科的植物学知识讲解，也有亲手调制杜松子酒的实践活动，生动有趣的课堂可不会使人昏昏欲睡。

除了仲夏夜的环境，朗廷更善于运用简单的食材诠释新菜品，美食自然是夜晚中不容错过的。伴随着经典法式烹调技术与上好的食材和原料，口感实在地道。若是想探秘一二，还有储藏着英式芝士的极大定制储存柜，一系列的饭后甜点等待品鉴，人人都有一个甜品胃，在这里正合适！

工兵：为迎接生花的夏季，花园在整个夏天都会举办植物学实验室大师班，每个月的第一个星期三，大师班会邀请客人开启一场互动式旅程。

享经典音乐剧

呈现一场舞蹈盛宴的《猫》，韦伯笔下最好音乐剧之一《歌剧魅影》，还有数不清的大众小众音乐剧每天都在伦敦西区的夜晚上演，不同故事和感情色彩的音乐剧也为伦敦西区的夜扮上一套又一套装束。

音乐剧那热烈的情感表达使得伦敦西区是个典型的“唱跳型选手”，《妈妈咪呀》的妈妈和朋友们身着大红、深橘和青草绿服装在舞台上诙谐地摆动着身体，让观众们捧腹大笑；《猫》的动人音乐和丰富舞种场面宏大，活泼可爱的踢踏舞调动轻松气氛，动感的爵士舞热情奔放，还有优雅的芭蕾翩翩起舞，舞者的妆容也独具一格，或全白或灰褐色的猫妆着实表现生动。

伦敦夜晚因音乐剧而惊艳，街道旁满是宣传音乐剧的闪亮海报。而对于剧院来说，不论是浮雕镶嵌的Lyceum剧院还是英国国家二级遗产女王陛下剧院，在伦敦灯光的照射下都显得别有味道。

工兵：西区的剧院大多建于19世纪末20世纪初，规模从400至2000多观众席不等，上演的剧目从音乐剧、话剧、歌剧、芭蕾舞和现代舞到木偶剧、儿童剧，总有一目合适你。