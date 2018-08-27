危机集中爆发-无人货架行业进入大洗牌

晨报记者 钱 鑫

今年第二季度，无人货架行业危机集中爆发：资本撤离、运营停摆。2017年下半年起，无人货架成为零售创新的风口，资本和创业者纷纷涌入，在烧钱补贴和快速扩张中厮杀角逐。2018年随着规模的扩大，行业规则缺失、货损率高、线下零售运营经验匮乏等问题逐步显现，最终在第二季度集中爆发。6月，蚂蚁金服“接盘”猩便利，计划通过封闭式货柜降低货损率，采用机器视觉及生物识别技术来优化购物体验。这是RET睿意德日前发布的2018第二季度中国商业地产指数报告中透露的信息。

新零售逻辑初步证实

盒马鲜生线上订单开始多过线下订单，以技术融入提高零售效率的新零售逻辑得到初步验证。第二季度，生鲜新零售市场整体仍旧处在混战阶段。盒马鲜生新增15家店，增幅30.6%，首次进驻西安、广州、南京、武汉等城市，加速在成都、北京的布局，实现全国网络的初步构建；超级物种新增9家店，增幅20.5%。年初计划在京开设30家门店的京东7Fresh目前仍停留在2家门店的成绩上，后半年拓展开业压力较大。同时市场仍有新入局者，复华商业旗下地球港继一季度开设三店后，二季度稍显沉寂；美团5月调整品牌，在京开设“小象生鲜”。

在加速拓展的同时，商业服务和商业模式也在不断迭代创新。盒马鲜生6月推出机器人餐厅，联合大润发推出“盒小马”超市；超级物种在广州门店首试无人机送货，并开设超级研习社，致力于生鲜新零售人才的培养和储备。

京沪是“超市+餐饮”模式主战场。北京、上海不仅是盒马鲜生、京东7Fresh等生鲜新零售品牌的首进市场，也是巨头复制“超市+餐饮”模式及线下“跑马圈地”的主战场。在2017年的扩张中，京沪门店增长速率达到280%。京沪盒马鲜生门店占全国的51.9%，较广深具有先发优势。

线上品牌的线下化带来低成本创新机遇

今年第二季度电商平台线下化运动火热，场景新奇的体验店成为零售创新热点，为购物中心提供了一个通过招商方式，低成本进行体验创新的机遇。

5月，小米的电商平台有品，在南京开设首家实体店。店内设置洗护区、亲子体验区、卧室、书桌，还原家庭场景，并加入人脸识别、无人零售、虚拟试衣镜等科技元素，增强了消费者的交互体验。6月，社交电商 APP小红书，在上海大悦城开设实体店RED hom e小红书之家。通过搭建多元化生活场景和植入高科技元素吸引消费者拍照打卡，设置家居区、美妆区、服饰区、明星区六大区域，并将品牌特色“笔记”内容植入线下消费场景决策中。已与亚朵酒店合作开设酒店的网易严选，预计也将在年内开出第一家独立运营的实体店。

“三大指数”凸显城市腔调

人们对于“美好生活”的向往，将商业的转型创新提升到了国家战略层面。传统的商业评价体系已经无法适应消费市场的变革。为此，全联房地产商会商业地产研究会与RET睿意德近日联合发布了《2018中国新商业城市研究报告》，从商业创新表现、商业基础设施、新消费人群、商业创新资源等全新维度提出了新商业城市评价体系，并发布了一、二线城市与三、四线城市新商业城市十强。其中，一、二线城市十强是：北京、上海、深圳、成都、杭州、重庆、广州、苏州、武汉、南京；三、四线城市十强是：芜湖、扬州、珠海、呼和浩特、海口、盐城、湖州、桂林、洛阳、衢州。在睿意德的相关报告中显示，北京实力潜力兼具，三项商业指标位列全国榜首；上海各项指标均衡发展，在商业基础设施指数上位列第一。

报告还以行业内备受关注的三大标志性商业品牌“盒马鲜生”、“亚朵酒店”和“星巴克咖啡”的选址布局构建了“盒马指数”、“亚朵指数”和“星巴克指数”三大指数。其中“盒马指数”代表城市的商业创新度，“亚朵指数”代表城市的商业时尚度和文化氛围，“星巴克指数”代表城市商务的活跃度。评价指标涵盖了体现城市商业创新现状的商业创新指数、商业基础设施指数，以及是否拥有充足的文化、技术创新资源、新消费人群及城市的包容性这些决定了城市新商业发展潜力的指数。

京沪在反映城市商务活跃度的星巴克指数上遥遥领先，两地的门店数占全国的28.6%，咖啡文化繁荣的背后是数量庞大的白领群体。

中国零售信心指数上涨

今年，全国一线城市新增购物中心面积133万㎡，比去年同期下降40%。其中5万㎡及以上项目7个，多位于郊区，填补了区域市场商业空白。特色街区热度不减，上海长风大悦城沿袭了大悦城主题空间创新的传统，开设首个女主艺术体验空间Herstory。深圳布吉华润万象汇规划Y-space特色街区，主打年轻、潮玩。网红品牌盒马鲜生、奈雪的茶等伴随品牌开发商项目继续深化在一线城市的布局。

新一线城市新增商业面积427万平方米，5万㎡及以上新增购物中心19个，平均商业面积13.47万㎡。长沙 IFS、西安SKP、沈阳K11，三大20万㎡以上体量的大型购物中心项目相继开业，成为所在城市的地标型商业中心，加大了奢侈品品牌在相应区域的布局。

中国零售商信心指数看涨，奢侈品市场增长势头不减，超市市场回暖。奢侈品市场稳定增长，以Gucci、Chanel为代表的品牌销售额大幅增长。第二季度，随着长沙IFS、西安 SKP的开业，Prada、M iuM iu、LV、Herm es等品牌均有新店开业，奢侈品门店数量环比增长4.1%。轻奢品牌竞争加剧，中国成为轻奢市场全球最重要的增长力量。Coach对70%的中国店面进行翻新，以奢华零售概念重新亮相；并通过与年轻明星及Disney合作，实现品牌的年轻化。被山东如意集团收购的SM CP拓展迅猛，已在19个城市深入布局，5月开出了国内第100家门店。

大众消费品品牌门店同比增长9.3%。M UJI在中国市场持续发力，门店数达到235家，并制定出面向中国消费者的新商品研发计划。在中国市场，预计将以每年30家门店的速度增长，6月底在北京前门开出全球第二家酒店，融合了无印良品、M UJI Diner和M UJI HOTEL多种业态。优衣库加速向科技型零售企业转型，探索在门店销售、生产预测及顾客行为分析上采用人工智能技术进行新一轮变革。

大众餐饮探索新媒体传播

餐饮业态中新式茶饮品牌发展势头迅猛，得到市场和资本的双重认可，喜茶于4月获得美团点评旗下龙珠资本4亿元融资，答案茶（后更名为1314茶）、鹿角巷分别获得2000万A轮融资。这些借助抖音和公众号等新媒体方式，捕获年轻消费者，创造黏性的方法，值得传统品牌借鉴。数字化运营方面的探索开始呈现大众化趋势，味多美、麦当劳、德克士等均推出智慧餐厅，探索自助点餐、会员系统、无人餐饮等数字化升级方向。

超市门店数量环比上涨8.8%，同比上涨44.4%，远高于其他商业品类。同时，超市也是业态创新最为活跃的零售领域，第一阵营的品牌积极探索无人便利店、生鲜超市等热点业态。以绿地为代表的开发商也通过超市业态进军新零售，开设G-Super精品超市副线“吃喝研究所”等创新业态。但同时永辉上半年超过20%的市值缩水，也敲响了新零售降温的警钟。