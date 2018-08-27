名家说廉丨上海滑稽剧团副团长钱程：学唱戏，先学做人

原创： 驻部纪检组 海上风清 今天

钱 程

上海滑稽剧团副团长，国家一级演员。国家级非物质文化遗产滑稽戏、上海市非物质文化遗产独脚戏代表性传承人。

钱 程

《海上滑稽春秋》签售仪式

曾获第二十八届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖、第三届上海白玉兰戏剧表演配角奖、中国曲艺最高奖牡丹奖之表演奖、上海市小节目评选活动优秀作品奖、优秀表演奖、江浙沪说唱大赛一等奖、中国笑星电视大赛二等奖、国家职工艺德标兵称号、上海市德艺双馨称号、优秀共产党员称号等。

带领学生表演滑稽京戏《追韩信》

市民艺术大讲堂普及沪语讲座

虹桥路中心小学开设沪语教学课程

小 贴 士

上海滑稽剧团是上海唯一 一家国有市属专业从事滑稽表演艺术的团体，也是中国最优秀的滑稽表演团体之一。配有专职编、导、演、舞美、乐队等艺术创作团队。主要演出滑稽戏、喜剧、曲艺。2011年被列入国家级非物质文化遗产名录。剧团拥有滑稽泰斗姚慕双、周柏春、袁一灵及严顺开、吴双艺、童双春、王双庆、翁双杰、李青、龚伯康等老一辈艺术家，如今钱程、秦雷、胡晴云、小翁双杰等领军人物，都已成为剧团的中坚力量。目前，剧团拥有国家级非遗滑稽戏、独脚戏代表性传承人童双春、钱程，以及上海市非遗传承人14人。

近年来，上海滑稽剧团在坚持出人、出戏的同时，精心办节、办活动和公益普及，进一步振兴滑稽艺术，提升上海滑稽剧团品牌。自2015年以来，剧团在上级主管单位的大力支持下，首推上海国际喜剧节这一品牌，每年一届，“以喜剧就是生活”为口号，至今已连续举办了三届，全球最具影响力、最经典的喜剧作品都已来沪献演，同时上海也将作为中国喜剧产业的孵化平台，与蒙特利尔、墨尔本两大喜剧节共同合作，力争打造上海喜剧产业高地。

2017年，上海滑稽剧团牵头主办，携手全国最具影响力的7家滑稽剧团推出了纪念中国滑稽戏诞生110周年系列展演活动，历时24天推出了展演、论坛、讲座、培训四大板块，参与的申城市民数万人，辐射之广，影响之大，激起了申城一阵又一阵的“滑稽”思潮，在业界具有里程碑意义。

此外，剧团积极开展沪语普及活动，在惠民中学等8所学校推出了沪语普及课程，让上海闲话这一上海文化符号得以保护和传承，让上海闲话代代相传。

责编：万 艳

采访：徐娅萍

鸣谢：上海广播电视台 上海滑稽剧团

（原题为《【名家说廉】| 钱程：学唱戏，先学做人，让上海闲话代代相传 | 附视频》）