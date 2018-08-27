段德昌：常胜将军勇无敌（为了民族复兴·英雄烈士谱）

新华社长沙8月26日电 （记者史卫燕）在洞庭湖腹地的湖南省南县，绿树成荫，荷花飘香，段德昌生平业绩陈列馆就坐落于县城西头的德昌公园博物馆内。

段德昌，1904年8月出生于湖南南洲（今南县）九都山九屋厂。1922年入长沙雅各中学读书，参与组织马克思主义学习小组，进行爱国学生运动。1924年和何长工一起在华容创办新华中学，传播进步思想。1925年五卅惨案发生后，他和进步青年发起组织“青沪惨案南县雪耻会”，经常到县城沿河码头和交通要道，查禁洋货，严惩奸商。6月加入中国共产主义青年团，9月转入中国共产党。后到广州，先后入黄埔军校第四期和中央政治讲习班学习。1926年6月毕业后，到国民革命军第8军第1师政治部工作，参加北伐战争。

1927年大革命失败后，段德昌在南县、华容、石首、公安等地进行革命活动。曾任中共公安县委书记，领导该县年关暴动。曾介绍国民党军湖南独立第5师1团团长彭德怀加入中国共产党。1928年6月起段德昌任中共鄂西特委委员、鄂西游击大队中队长、游击总队参谋长、独立师师长，率部在监利、沔阳交界地区创建游击根据地。1930年2月后，任中国工农红军第6军副军长兼第1纵队司令，第2军团第6军政治委员、军长，湘鄂西苏维埃联县政府赤色警卫队总队长，参与创建及巩固以洪湖为中心的湘鄂西苏区。1931年4月段德昌任红3军（红2军团改编）第9师师长，指挥部队连战连捷，取得三官殿、沙岗、普济观、郝穴、汪家桥、龙王集、文家墩、新沟嘴等战斗的胜利。被湘鄂西苏区军民誉为“常胜将军”。

是年秋，在国民党军大规模“围剿”下，红3军被迫离开洪湖苏区。他率9师担负阻击、断后等艰巨任务，转战3500余公里，于12月下旬到达湘鄂边。

1933年5月，段德昌壮烈牺牲，年仅29岁。

中华人民共和国成立后，毛泽东主席为其亲属签发了中央人民政府第一号《革命牺牲军人家属光荣纪念证》。

如今，段德昌生平业绩陈列馆占地800多平方米，主体建筑1500多平方米。陈列馆由“立志救国的南洲少年”“投身革命的青年才俊”“洪湖苏区的杰出将领”“能征善战的常胜将军”“英名永存的时代楷模”等部分组成，运用声、光、电等现代科技手段，采用图文说明、实物陈列、影视播放、雕塑场景展示等表现形式，集中展示了段德昌浴血奋战、顽强斗争的一生。每逢重要节日，当地各界人士、社会团体等自发齐集公园，向段德昌铜像和纪念碑鞠躬献花，缅怀先烈。

《 人民日报 》（ 2018年08月27日 06 版）