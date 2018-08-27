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民生长江增幸福
▲江西省高安高新技术产业园南特机械有限公司的“扶贫车间”里，员工在安装设备。该市引导企业通过“企业+扶贫车间+贫困户”的形式，带动有劳动能力的贫困群众脱贫致富。
彭松林摄
◀浙江省长兴县水口乡小燕子民宿，游客在体验乡村生活。近年来，该县大力发展乡村旅游、民宿等，逐步形成文旅深度融合、美丽乡村建设与农民增收齐头并进的良好局面。
谭云俸摄
▼江西省宜丰县大力推进光伏产业扶贫，截至目前，已统筹建设1018个村级光伏扶贫电站，使全县3362户贫困家庭户均增收1500元以上。 聂云峰摄
▲江苏省盱眙县河桥镇渔民在捕鱼。盱眙县不断探寻水产养殖业高质量发展之路，不断提升当地群众生活水平。 周海军摄
▼安徽省铜陵市最大的长江渔民上岸安居小区——大通镇民主安置点，渔民陆续迁入新居。2013年我国启动以船为家的渔民上岸安居工程，并将其纳入保障性安居工程范围。
过仕宁摄
◀湖北省武汉市省中医院门口，乘客在等待有轨电车。近年来，当地把地铁、有轨电车、公交车和出租车站点安排在离医院近的地方，让百姓方便就医。 郑传海摄
▼四川省华蓥市“欢乐农家”大赛颁奖典礼上，获得“清洁卫生户”“脱贫先锋户”等奖项的农民格外高兴。该活动旨在倡导和促进广大农户文明居家、文明生活，争做文明典范。 邱海鹰摄
▼重庆市黔江区境内在建的黔张常铁路阿蓬江特大桥。近年来，黔江区加大立体交通建设，有力推动了当地经济发展。 杨 敏摄

“你用甘甜的乳汁，哺育各族儿女；你用健美的臂膀，挽起高山大海。”奔腾不息的长江，滋养了滇黔的茂密，蒸腾了巴蜀的湿润，灌溉了荆楚的肥沃，润泽了江南的丰腴。

作为世界上滋养人口最多的母亲河，她为世界贡献了3个高人口密度的区域——长江三角洲、成都平原、长江中下游平原，目前流域人口约4亿。

长江流域，既有成都、重庆、武汉、长沙、苏州、杭州、南京、上海这样的现代化大都市，也有脱贫攻坚中的三峡库区和7个集中连片特困地区，以及中部蓄滞洪区。区域发展不平衡，基础设施、公共服务和人民生活水平差距大，决定了“民生”长江建设任务艰巨复杂。

建设民生长江，离不开一个水字。水是生命之源。长江经济带有56个饮用水水源地一级保护区，保护区点多面广，人口稠密，企业众多，确保水质达标的难度之大可想而知。长江经济带建设启动以来，环保部门和沿江省份以加强和改善民生为抓手，普查水源地，多措保水质，让许多地方重新品味到长江水的清澈甘甜。

云南的花，贵州的酒，四川的茶……水好土则好，优质的水土意味着物产的丰富和优质。万里长江，上下游，左右岸，主支流，一处有一处的禀赋，一处有一处的特产。

一江碧水、两岸青山、三秋桂子、十里荷花，优质的水土还意味着美丽的生态环境。绿水青山就是金山银山，乐在山水间，笑迎游人来，日子越过越红火。

水质优良还意味着高质量发展。严防废水直排，治理非法挖砂，致力岸线恢复，其背后必然是一个产业转型升级的工程。合理的经济结构和产业布局，是民生福祉的长远凭依。

长江经济带建设是利国惠民的发展战略抉择。新时代的长江，将带给中华民族更高质量的幸福感、获得感、安全感！

文/本报记者 刘 亮

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