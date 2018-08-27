“你用甘甜的乳汁，哺育各族儿女；你用健美的臂膀，挽起高山大海。”奔腾不息的长江，滋养了滇黔的茂密，蒸腾了巴蜀的湿润，灌溉了荆楚的肥沃，润泽了江南的丰腴。

作为世界上滋养人口最多的母亲河，她为世界贡献了3个高人口密度的区域——长江三角洲、成都平原、长江中下游平原，目前流域人口约4亿。

长江流域，既有成都、重庆、武汉、长沙、苏州、杭州、南京、上海这样的现代化大都市，也有脱贫攻坚中的三峡库区和7个集中连片特困地区，以及中部蓄滞洪区。区域发展不平衡，基础设施、公共服务和人民生活水平差距大，决定了“民生”长江建设任务艰巨复杂。

建设民生长江，离不开一个水字。水是生命之源。长江经济带有56个饮用水水源地一级保护区，保护区点多面广，人口稠密，企业众多，确保水质达标的难度之大可想而知。长江经济带建设启动以来，环保部门和沿江省份以加强和改善民生为抓手，普查水源地，多措保水质，让许多地方重新品味到长江水的清澈甘甜。

云南的花，贵州的酒，四川的茶……水好土则好，优质的水土意味着物产的丰富和优质。万里长江，上下游，左右岸，主支流，一处有一处的禀赋，一处有一处的特产。

一江碧水、两岸青山、三秋桂子、十里荷花，优质的水土还意味着美丽的生态环境。绿水青山就是金山银山，乐在山水间，笑迎游人来，日子越过越红火。

水质优良还意味着高质量发展。严防废水直排，治理非法挖砂，致力岸线恢复，其背后必然是一个产业转型升级的工程。合理的经济结构和产业布局，是民生福祉的长远凭依。

长江经济带建设是利国惠民的发展战略抉择。新时代的长江，将带给中华民族更高质量的幸福感、获得感、安全感！

文/本报记者 刘 亮