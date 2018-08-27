习近平引领“一带一路”从愿景走向现实

央视网消息：五年前，习近平主席在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时，分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”合作倡议。五年来，在各国的共同努力下，“一带一路”从倡议变为现实，从经贸往来的商路，连接起彼此人民的心路。
自8月10日起，《新闻联播》陆续推出系列报道《“一带一路”倡议五周年》，讲述多国将“一带一路”倡议从理念转化为行动，从愿景转变为现实的实践故事。五年时间，“一带一路”建设成果丰硕，为实现世界共同发展繁荣注入推动力量、增添不竭动力。
习近平一直非常重视“一带一路”，在众多国际国内重大场合反复谈及和阐释“一带一路”倡议，身体力行推动“一带一路”建设走深走实、行稳致远。
“一带一路”有多远
五年间，习近平主席出访脚步遍布世界各地。中亚、南亚、西亚、北非、中东欧……
无论走到哪里，推进“一带一路”建设，都是习近平外访活动的重要内容，为“一带一路”写下一个又一个生动注脚。
2000多年前，正是丝绸之路将中国和遥远欧洲连接起来，2000多年后，“一带一路”建设将为中国和沿线国家共同发展带来巨大机遇。
——2015年10月21日，习近平出席中英工商峰会并致辞
中方积极推进“一带一路”倡议，通过同区域伙伴共商、共建、共享，为亚太互联互通事业作贡献。中方愿加强同有关各方发展战略及合作倡议对接，实现协同效应。
——2016年11月20日，习近平在亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议第一阶段会议上的发言
拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸。中方愿同拉美加强合作，包括在“一带一路”建设框架内实现中拉发展战略对接，促进共同发展，打造中拉命运共同体。
——2017年5月17日，习近平同阿根廷总统马克里举行会谈
中阿是共建“一带一路”的天然合作伙伴，中方视阿联酋为“一带一路”建设重要支点国家，赞赏王储殿下提出“重振丝绸之路”设想。双方要加强发展战略对接和产业政策沟通，规划好、运营好中阿共建“一带一路”旗舰项目，促进中东海湾地区经济发展。
——2018年7月20日，习近平同阿联酋副总统兼总理穆罕默德、阿布扎比王储穆罕默德举行会谈
中国的发展将给非洲带来更多机遇，非洲的发展也将为中国发展增添动力。
——2018年7月21日，习近平同塞内加尔总统萨勒举行会谈
“一带一路”有多广
作为全球发展合作的新平台，“一带一路”既推动中国走向世界、重构对外开放格局，又将中国发展机遇同沿线和世界各国分享，让各方搭乘中国发展的“快车”和“便车”。古老的丝路再次焕发生机，“团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢”的丝路精神也有了新的内涵，构建人类命运共同体，成为新的国际共识。
新空间：互联互通，打开交流新空间
我们秉持的是共商共建共享，把政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通落到实处，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力，使“一带一路”惠及更多的国家和人民。
——2018年4月11日，习近平集体会见博鳌亚洲论坛现任和候任理事
新模式：加速融通，释放经济合作巨大潜力
中国企业对沿线国家投资达到500多亿美元，一系列重大项目落地开花，带动了各国经济发展，创造了大量就业机会。可以说，“一带一路”倡议来自中国，但成效惠及世界。
——2017年1月17日，习近平在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲
新动力：互利共赢，为构建人类命运共同体，注入新动力
我们以共商、共建、共享为“一带一路”建设的原则，以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神为指引，以打造命运共同体和利益共同体为合作目标，得到沿线国家广泛认同。
——2016年6月22日，习近平在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲
新的时代内涵：共同逐梦，为更多国家和人民带来福祉
在新的历史条件下，我们提出“一带一路”倡议，就是要继承和发扬丝绸之路精神，把我国发展同沿线国家发展结合起来，把中国梦同沿线各国人民的梦想结合起来，赋予古代丝绸之路以全新的时代内涵。
——2016年4月29日，习近平主持中共中央政治局第三十一次集体学习
“一带一路”有多实
五年来，100多个国家和国际组织与中国签署共建“一带一路”合作文件，去年五月举行的“一带一路”国际合作高峰论坛上，形成五大类279项成果，其中绝大部分已经完成或可转为常态化工作。一个个关键项目和示范性工程的落地生根，给沿线国家人民带来越来越多的获得感。
我们要携手打造蓝色经济通道，共建海洋合作中心，促进海洋产业发展，提升海洋公共服务能力。要共建“一带一路”空间信息走廊，发展航天合作，推动中国北斗导航系统和气象遥感卫星技术服务阿拉伯国家建设。
——2018年7月10日，习近平在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话
中俄要开展北极航道合作，共同打造“冰上丝绸之路”，落实好有关互联互通项目。
——2017年7月4日，习近平会见俄罗斯总理梅德韦杰夫
要深化双方在“一带一路”建设框架内金融和产能等合作，中方支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”。
——2017年6月14日，习近平会见卢森堡首相贝泰尔
我们要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路。
——2017年5月14日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲
中国愿同沿线国家一道，构建“一带一路”互利合作网络、共创新型合作模式、开拓多元合作平台、推进重点领域项目，携手打造“绿色丝绸之路”、“健康丝绸之路”、“智力丝绸之路”、“和平丝绸之路”，造福沿线国家和人民。
——2016年7月25日，习近平致2016“一带一路”媒体合作论坛的贺信
（整理/邢斯馨）