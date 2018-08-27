习近平引领“一带一路”从愿景走向现实

“一带一路”有多广

作为全球发展合作的新平台，“一带一路”既推动中国走向世界、重构对外开放格局，又将中国发展机遇同沿线和世界各国分享，让各方搭乘中国发展的“快车”和“便车”。古老的丝路再次焕发生机，“团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢”的丝路精神也有了新的内涵，构建人类命运共同体，成为新的国际共识。

新空间：互联互通，打开交流新空间

我们秉持的是共商共建共享，把政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通落到实处，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力，使“一带一路”惠及更多的国家和人民。

——2018年4月11日，习近平集体会见博鳌亚洲论坛现任和候任理事

新模式：加速融通，释放经济合作巨大潜力

中国企业对沿线国家投资达到500多亿美元，一系列重大项目落地开花，带动了各国经济发展，创造了大量就业机会。可以说，“一带一路”倡议来自中国，但成效惠及世界。

——2017年1月17日，习近平在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲

新动力：互利共赢，为构建人类命运共同体，注入新动力

我们以共商、共建、共享为“一带一路”建设的原则，以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神为指引，以打造命运共同体和利益共同体为合作目标，得到沿线国家广泛认同。

——2016年6月22日，习近平在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲

新的时代内涵：共同逐梦，为更多国家和人民带来福祉

在新的历史条件下，我们提出“一带一路”倡议，就是要继承和发扬丝绸之路精神，把我国发展同沿线国家发展结合起来，把中国梦同沿线各国人民的梦想结合起来，赋予古代丝绸之路以全新的时代内涵。

——2016年4月29日，习近平主持中共中央政治局第三十一次集体学习