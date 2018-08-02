光明日报评论员：努力完成新形势下宣传思想工作使命任务

努力完成新形势下宣传思想工作使命任务

——二论深入学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神

光明日报评论员

“完成新形势下宣传思想工作的使命任务，必须以新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性工作上下功夫，在关键处、要害处下功夫，在工作质量和水平上下功夫，推动宣传思想工作不断强起来，促进全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出更大贡献。”习近平总书记在全国宣传思想工作会议上发表的重要讲话，总揽全局、视野高远、内涵丰富、思想精深，是指导新形势下党的宣传思想工作的纲领性文献。

习近平总书记的重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，深刻总结了党的十八大以来党的宣传思想工作的历史性成就和历史性变革，深刻阐述了新形势下党的宣传思想工作的历史方位和使命任务，深刻回答了一系列方向性、根本性、全局性、战略性重大问题，对做好新形势下党的宣传思想工作作出重大部署。

伟大时代，必有伟大思想领航。中国特色社会主义进入新时代，必须把统一思想、凝聚力量作为宣传思想工作的中心环节。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把宣传思想工作摆在全局工作的重要位置。在党中央坚强领导下，宣传思想战线积极作为、开拓进取，党的理论创新全面推进，中国特色社会主义和中国梦深入人心，社会主义核心价值观和中华优秀传统文化广泛弘扬，主流思想舆论不断巩固壮大，文化自信得到彰显，国家文化软实力和中华文化影响力大幅提升，全党全社会思想上的团结统一更加巩固。5年多的实践充分证明，党中央关于宣传思想工作的决策部署是完全正确的，宣传思想战线广大干部是完全值得信赖的。

当前，我国发展形势总的很好，但一些具体问题和实际困难更加需要大家同心同德、团结奋斗。我们必须把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，既解决实际问题又解决思想问题，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心；必须既积极主动阐释好中国道路、中国特色，又有效维护我国政治安全和文化安全；必须坚持以立为本、立破并举，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力；必须科学认识网络传播规律，提高用网治网水平，使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量。

人生万事须自为，跬步江山即辽阔。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚定自信、鼓舞斗志，奋力开创宣传思想工作新局面，为党和国家事业发展提供坚强思想保证和强大精神力量，为实现党的十九大确定的战略目标，夺取中国特色社会主义新胜利而不懈奋斗。

《光明日报》（ 2018年08月27日 01版）