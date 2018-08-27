今晚，让我们放下手机，打开电视，和他说一声再见

汪泽民，23岁，重庆市一名普通的民警。

2017年冬的一天，深夜十二点，他正在值班，突然接到一个男子的报警电话，他的孩子走丢了。

三个小时的紧张寻找后，汪泽民终于发现了背着黄书包的孩子的身影，揪了一晚上的心终于放了下来，长舒一口气。

他转念一想，这场景何等熟悉。

20年前，3岁的汪泽民在百货超市里和父亲走散了，吓得哇哇大哭。

有两个陌生男子，声称是他的爸爸，试图领走他。幸亏遇到了刚参加工作不久的21岁民警杨雪峰。杨雪峰抱着他找遍了整个百货公司，终于找到了满头大汗焦急万分的爸爸。

这一幕恰好被路过的记者拍下来，登在了第二天的《重庆晚报》上。