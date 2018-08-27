今晚，让我们放下手机，打开电视，和他说一声再见

央视一套
2018年2月19日，大年初四。重庆市还洋溢在春节喜庆热闹的气氛中。
一位年轻的民警，步履匆匆，来到殡仪馆，向灵柩里的遗体深深地鞠了三个躬。
他祭奠的人，不是他的亲朋，不是至交。
“我叫汪泽民，杨叔叔是我的救命恩人，今天特地赶来见他最后一面”。
长大后我就成了你
一张报纸见证两代民警的使命
汪泽民，23岁，重庆市一名普通的民警。
2017年冬的一天，深夜十二点，他正在值班，突然接到一个男子的报警电话，他的孩子走丢了。
三个小时的紧张寻找后，汪泽民终于发现了背着黄书包的孩子的身影，揪了一晚上的心终于放了下来，长舒一口气。
他转念一想，这场景何等熟悉。
20年前，3岁的汪泽民在百货超市里和父亲走散了，吓得哇哇大哭。
有两个陌生男子，声称是他的爸爸，试图领走他。幸亏遇到了刚参加工作不久的21岁民警杨雪峰。杨雪峰抱着他找遍了整个百货公司，终于找到了满头大汗焦急万分的爸爸。
这一幕恰好被路过的记者拍下来，登在了第二天的《重庆晚报》上。
机缘巧合，20年后，汪泽民也成了一名民警。
他想像如果重新相遇，他要把当年的报纸给这位杨叔叔，告诉他，如今我们是两代警察，正应了那句话，长大后，我就成为了你。
但他没想到，再见到这位杨叔叔，已经是天人永隔。
汪泽民拿着当年的这份报纸，来到杨雪峰的灵前。他一定要给杨雪峰敬一个礼。因为当年杨雪峰叔叔对他的恩情，更因为一位年轻民警对前辈由衷的敬意。
杨雪峰，生前是重庆市公安局渝北分局交巡警支队石船公巡大队副大队长，一名普通的交通民警。
2018年2月18日大年初三，肩负春运安保任务的杨雪峰遭遇暴徒持刀袭击。
为防止出现更大的流血伤亡，身中数刀的杨雪峰死死抓住歹徒，拼尽全力打掉了歹徒手里的刀。
歹徒被制服，但是杨雪峰颈动脉被刺、腹部连中数刀，因失血过多英勇殉职。
如果不是杨雪峰以命相博制服歹徒，也许他依然是重庆街头万千交警中最普通的一个。
每天，人们顺着他的手势导引穿越车流时，不会知道他的名字，不记得他的长相。他的脸庞，融入万千公安民警的群像里。
但是，也有很多人会永远记得他的名字。
老百姓口中的“暖警”
法治至上有人情更有人性
村民唐兴奎，是一名普法志愿者。重庆市夏天天气炎热，村子里很多骑摩托车上班的人，都不爱戴头盔。唐兴奎在路上看到谁没戴，就上前纠正他们。
有个姓李的小伙子，怪唐兴奎多管闲事，假正经，把唐兴奎气得火冒三丈。然而，他不期然地想起了杨雪峰，“我一想起杨警官，他要是遇到这个事情的话，肯定一点都不会冒火。之后，唐兴奎还是碰到一次纠正一次。几次之后，终于改掉了这个小伙子不爱戴头盔的习惯。
但其实，唐兴奎自己也被开过罚单。
2017年10月，他开车出去办事，被在辖区例行检查的交警杨雪峰拦下了，因为他的车已经7年没有做过年检。一听要被处罚，唐兴奎情绪激动，嚷嚷着他急着去办事，要罚钱赶紧罚。
杨雪峰没有生气，耐心地告知唐兴奎车辆不年检的后果，按规定对他予以警告处罚，并留下了他电话。唐兴奎一听不用被罚款，怀着侥幸心理立刻开车走了。谁料三天后，唐兴奎接到了一个陌生电话。“我是那天的交警，请问你去年检没有？”这名警察的关怀打动了唐兴奎，这之后，他也对这位交警生出了额外的感激。
从此，每次在路上遇到杨雪峰，他都要摇下车窗打声招呼。
不久后，他自愿成为了普法志愿者。每当看到村民有违章行为，他就赶紧去劝导。有时遇到村民态度不好，他想想杨警官执法时的态度，就心平气和了。
现在每当他经过石船镇十字路口，他总还不自觉地眺望，回想当初杨雪峰在那里执勤站岗的样子。
“站得出、顶得起、豁出去”
同事黄长富一掏出手机，想打给杨雪峰时，才想起来，他已经不在了。
对于黄长富而言，杨雪峰就是那种在危难时候，“站得出来、顶得起来、豁得出去”的人。
他记得清清楚楚，2017年夏天的一个中午，他和杨雪峰刚处理完一个交通事故回到大队，水都还没喝上一口，突然听见外面有人喊起火了，有辆出租车自燃了。
杨雪峰一听，转身立刻冲出门，抓起楼道里的灭火器就跑了出去。他一边跑一边吼：“兄弟们都快点”。
此时的出租车黑烟弥漫，已经燃起明火，随时可能爆炸。黄长富忍不住大喊：“杨雪峰，危险！” 但杨雪峰听而不闻，冲上前端起灭火器就对着火苗使劲喷射。
二十多分钟后，火扑灭了，杨雪峰的头发烧焦了，脸上手上都是泡。
黄长富替他心里捏了几把汗，杨雪峰却说：“时间那么紧急，我哪里还想得到那么多，万一车上还有人呢？”
21年坚守一线
站成路人最熟悉的身影
杨雪峰的母亲还记得，21年前，杨雪峰在警校毕业之际，执拗地选择去一线工作，他的母亲急得都快哭了，然而杨雪峰不肯更改志愿。
他的父亲是一名军人，从小耳濡目染，杨雪峰也有一个警察梦。
1997年，杨雪峰大学毕业，自此在交警的岗位上，他一干就是21年。其中10年都是在马路上执勤站岗。杨雪峰先后6次调换工作岗位，从重庆拥堵不堪的繁华闹市，到泥泞不堪的村镇乡间。他生前所在的石船公巡大队，更是渝北分局最偏远的单位之一，辖区面积324平方公里，每个民警每天担负着近120公里的交通管理任务，工作环境一次比一次艰苦，所面对的工作难度更是不断遭遇新的挑战。面对常人难以想象的繁重工作，杨雪峰从无怨言，始终扎根一线，一心为民保平安。
街边摊主说，我不知道他的名字，但我对他很熟悉。每天早上六七点钟，我都能看到他在那里。
他的母亲曾经偷偷去看儿子站岗，炎热的重庆夏天，她看到儿子汗流浃背地挺立在路间指挥，心里酸疼。
她买了一瓶水，让一名过路人给儿子送过去，然后悄悄地离开。
雪峰逝世后，她整理儿子的遗物，不经意发现了一张纸片。她拿起一看，蓦然想起来，那是杨雪峰曾经最喜欢的《警察世家》里的一首诗。
当年，他拜托母亲一字一句抄录下来。
而这首诗里，已经包含了儿子一生的志向。
也许会有这样一天
当幸福的人们回眸苍桑岁月
共和国成长的一圈圈年轮
早已淹没了你疲惫的容颜
汗水、热血、眼泪乃至牺牲
所有关于你的记忆
都在岁月的流逝中消散
连镌刻着光荣的纪念碑上
也没有留下关于你的只语片言
你就这样去了
仿佛消逝在时间隧道的尽头
无声无息且永远永远
而我，只有我，深深地明白
那曾经照耀着你的辉煌
依然与日同天
那曾经记忆着你的理想
还在我的血脉中澎湃
你是我永远不倒的旗帜
我是你连绵无尽的期盼
你知道，我也知道
我们共同的名字叫做忠诚
忠诚是我们永远不断的血脉
——《我们共同的名字》
道一声再见，送英雄远行！
今晚20:05
CCTV-1《时代楷模发布厅》
让我们一起见证
“暖警”杨雪峰被追授
“时代楷模”称号