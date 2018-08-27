上海市委常委会扩大会议传达学习贯彻全国宣传思想工作会议精神

来源：上观新闻

作者：谈燕

市委常委会今天下午（8月27日）举行扩大会议，传达学习贯彻全国宣传思想工作会议和习近平总书记重要讲话精神。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话，总揽全局、视野高远、内涵丰富、思想精深，是指导新形势下党的宣传思想工作的纲领性文献。我们要认真学习领会，以此指导和推动上海宣传思想工作实践。要深刻领会习近平总书记对党的十八大以来宣传思想工作历史性成就和历史性变革的系统总结，对新形势下宣传思想工作历史方位和使命任务的全面阐述，关于方向性、根本性、全局性、战略性重大问题的部署要求，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。

会议强调，要全面贯彻落实全国宣传思想工作会议和习近平总书记重要讲话精神，努力开创上海宣传思想工作新局面。一是在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，拓展学习教育的深度和广度，提升宣传阐释的准确性和时效性，深入回答好干部群众关心的思想、理论和实践问题。二是在巩固壮大主流思想舆论上下功夫，牢牢把握正确舆论导向，牢牢掌握意识形态工作领导权。三是在培养担当民族复兴大任的时代新人上下功夫，加强理想信念教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，深化拓展精神文明创建。四是在全力打响“上海文化”品牌上下功夫。切实提升上海文化原创力，大力推出具有辐射力、影响力的文化精品；加快打造全球影视创制中心、亚洲演艺之都、全球电竞之都，提升国际文化活动的参与度；提炼彰显城市特质的经典性元素和标志性符号，建设好文化地标，不断彰显国际文化大都市的独特魅力。五是在讲好中国故事、展示上海形象上下功夫。加强国际传播能力建设，统筹力量资源，充分依托在上海举办的国际会展、文体赛事等，主动宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，主动讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事，让世界更好了解中国、了解上海。六是在加强党对宣传思想工作的全面领导上下功夫。旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。以党的政治建设为统领，把讲政治作为第一要求，贯穿融入宣传思想工作全过程、各方面。各级党委要负起政治责任和领导责任，党委主要负责同志要带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍。（题图来源：视觉中国）