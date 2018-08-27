今天的市委常委会专题研究加强党内法规制度建设

来源：上观新闻

作者：谈燕

市委常委会今天下午举行会议，审议通过《中共上海市委关于加强党内法规制度建设的实施意见》和《中共上海市委党内法规制定工作五年规划（2018-2022年）》。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，《实施意见》和《五年规划》是贯彻落实党中央关于党内法规制度建设有关要求的配套性文件，是部署当前和今后一个时期上海党内法规工作的指导性文件。要认真贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党、依规治党的重要指示精神，深刻认识加强党内法规制度建设的重要意义，坚持以党章为根本遵循，坚持思想建党和制度建党相结合，坚持从管党治党实际出发，高质量推进上海党内法规制度建设。

会议强调，要牢牢把握党内法规制度建设的正确方向，强化“四个意识”，把坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导作为党内法规制度建设的根本政治原则和首要政治要求。要紧紧抓住党内法规制度建设的重点任务，结合上海实际，加强统筹协调，着力抓好制度完善、制度执行和责任落实，确保党内法规始终适应新形势新要求，为上海加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市提供坚强党内法规制度保证。

会议还研究了其他事项。（题图来源：邵竞 制图）