搜易贷首批接入法研院共享司法数据

近日，搜易贷等12家互金会员机构首批与中国司法大数据研究院（法研院）签约，可实时查询来自法研院权威、合规、及时、全量的司法数据。

此前的2018年5月30日，法研院与中国互联网金融协会下属天津中互金数据科技有限公司签署战略合作协议，确立了“共筑金融风险防线、联合惩戒失信被执行人”的共同目标。经过近三个月努力，已经初步建立起互金行业联合惩戒体系。

搜易贷CRO范学红表示：“搜易贷首创的智能风控系统‘风刃’有效降低金融风险。与法研院合作接入权威司法数据，为搜易贷对借款风险控制更是提供了‘双保险’。 涉诉数据作为重要维度将在金融风险防控方面发挥重要作用。”。

搜易贷是搜狐集团旗下网贷平台，在《关于报送P2P平台借款人逃废债信息通知》下发当日上报逃废债名单，积极配合社会各方打击逃废债。搜易贷已接入中国互联网金融协会上线的互联网金融信用信息共享平台，有效遏制骗贷、多头借贷等乱象。

在风险控制领域，搜易贷以科技创新为驱动首创了基于全周期管理的智能风控系统“风刃”。 “风刃”系统实现了多模型的并行在线学习训练和实时欺诈反馈，可通过人工智能自动适配个性化的工作流引擎及规则模型引擎，提高风控效率，降低不良率。

同时，作为中国互联网金融协会理事单位，搜易贷2017年与华夏银行北京分行合作的资金存管系统正式上线。其首批接入互金协会信披系统的试点单位之一，也是互金协会信息共享平台首批17家接入会员之一，并加入中国支付清算协会主导建设的风险信息共享平台，提升小微金融机构和小微金融业务的风险防范和反欺诈能力。

据悉，法研院下一步将针对互金企业催收难、立案难、执行难等一系列贷后管理问题，结合智慧法院成熟技术成果和资源优势，研发符合互金行业需求特点的合规催收、批量速裁、执行曝光等相关产品，助力互金行业合规风控和贷后管理能力提升。范学红表示：“搜易贷将积极支持法研院各项技术开发，联合各界力量共同惩戒失信被执行人，共建诚信社会”。