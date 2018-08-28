静安区实现“零无证无照食品经营”-上半年累计消除884户无证无照经营，治理率达到100%

晨报记者 徐妍斐

在静安区市场监督管理局四楼，专门设了一间违法违规经营综治联席会议办公室，“静安区无证无照食品经营整治分布推进图”占据了墙面很大位置，每月治理的数据都会在这里更新，完成治理率100%时，会在街道名称下面插上一面小红旗。如今，墙上的地图和推进图上全部插上了小红旗。

上半年，静安区累计消除户数884户，其中存量550户，增量334户，全区无证无照食品经营治理率达到100%，基本消除无证无照食品经营现象，提前完成全年目标。

共和新路街道

管理显温度啃下“硬骨头”

共和新路街道属于居民住宅辖区，有常住居民10万人，食品安全情况错综复杂，有很多历史遗留问题。面对重重困难，共和新路街道食药安办决定将辖区内的9家拉面店作为无证无照经营治理工作的突破口。一方面，通过实地逐户走访排摸的方式，了解其经营者及店员均为青海省化隆县少数民族人员，会同街道民宗办，逐户上门走访，通过宣传政策、掌握情况、联络感情来减缓经营者对立情绪，防止激化矛盾。另一方面，积极约谈拉面店房东，宣传相关法律法规，讲清利害关系，从源头上铲除无证无照经营行为的生存土壤。

同时，街道食药安办牵头市场所、城管中队、市容所、第三方公司等部门，开展联合整治行动。自今年2月起，共和新路街道妥善解决辖区全部9家拉面店无证经营问题，其中疏导办证照5户、取缔4户。整治以来，无证照拉面店经营户上访数为零、补偿金额为零，为实现“零无照”目标迈出坚实一步。

针对老企业历史遗留问题，共和新路街道尊重历史，联同多方力量，做好历史老企业的评估检查工作。例如北宝兴路上的上海玻璃厂，本身属于商业配套房，因资金周转困难，导致证照不足，最后在经过各个部门的综合风险评估后，认定其属于经营场所。对于谈家路桥上的上海排水公司，共和新路街道结合实际情况，通过指导办证照流程，督促尽快办理，最后以三证合一制度，办理了证照，规范了经营户的经营行为。

芷江西路街道

解决“窗口店”构筑回潮防护墙

“破墙开店”乃至“无证无照窗口店”是芷江西路街道无证无照经营存量中的重点和难点，种种负面影响应接不暇。芷江西路街道辖区内破墙开店的经营户中，各种原因导致的居改非的有42户，而对于住宅性质的破墙开店采取恢复原状的措施，一些经营户并不甘心，导致“无证无照窗口店”产生，这一现象较为集中的主要是芷江西路和共和新路，共计“无证无照窗口店”45户。

芷江西路街道整合调查排摸的违法经营数据，录入信息共享平台，分组分时对房东、无证无照的破墙开店经营户进行有针对性的约谈，建立“一户一档”，发放约谈通知，并设立微信群，第一时间了解经营户困难，引导其主动配合治理工作。并联合居委会、第三方等单位通过张贴公告、走访告知等方式广泛宣传，同时发动辖区居民对其住宅周边的破墙开店的无证经营行为积极举报。

芷江西路市场所依托街道力量，联合公安、城管等部门，采取安装防盗窗和防盗网的方式禁止破墙开店行为。在整治芷江西路一家破墙开店的冷饮店时，店主以身体不好、关店就失去生活来源为由，扬言要当“钉子户”，监管干部灵活应对，在讲政策讲法律的同时，以温和话家常的沟通方式顺利安抚好店铺老板情绪。最后，他不仅自己配合，还主动去做邻居的思想工作。

芷江西街道 “5＋2”和“白＋黑”两种模式双管齐下，制定无证无照固守人员安排表，安排工作日夜班、周末白班和夜班轮流值班，对辖区内破墙开店经营户进行全方位、全天候的巡查。芷江西路市场所和各商户制定《商户自治公约》，带动商家有序参与自我管理,建立共建、共治、共享的社区治理格局。

构建共治格局

新增或回潮规定时限内取缔

除了共和新路街道、芷江西路街道外，静安区各街道在无证无照食品经营治理方法各出妙招：石门二路街道、江宁路街道灵活运用约谈交流、信访调解等方式化解整治中的矛盾问题，在政策资源等方面积极为整治对象提供帮助；南京西路街道等在取缔环境差的无证照食品餐饮的同时，对符合条件、方便群众的小餐饮予以备案监管；大宁街道创新执法方式，大宁路市场监管所在整治过程中执法人员全程佩戴执法仪等设备，严格执行口头告知及文书发放程序，形成规范的整治模式。

此外，静安区食药安办积极倡导食品安全社会共治氛围，并引入无证无照食品经营治理工作中。静安区10余家大型商场楼宇的食品安全自治管理组织，在落实食品安全企业主体责任的同时，将无证无照食品经营作为日常巡查的内容之一。

由静安区食品药品安全管理协会组建的静安区食品安全社会志愿者队伍，通过市场巡查、暗访检查、参与楼宇自治检查等方式，成为辖区餐饮、超市、食堂等食品经营企业的“啄木鸟”。

社区“一站三员”保平安，在无证无照食品经营治理活动中，协助街（镇）道食药安办排查无证食品经营隐患、协助一户一档的资料整理，把无证无照食品经营治理纳入区域网格化和大联勤平台。一旦发现社区内有新开办的无证无照食品单位，社区网格化管理人员按流程告知该无证无照单位地址、店面与经营范围，由街镇牵头会同相关执法部门进行教育、疏导、阻止，遏制无证无照经营行为。对于新增或者回潮户，要求必须在规定时限内取缔。