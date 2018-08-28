松江58所中小学学生将穿海派校服-问卷显示逾半数家长对旧校服满意度不高，新校服创新采用海派造型及元素

晨报记者 杨青霞

开学季，松江58所中小学2万多名学生将穿新校服，焕然一新迎接新学期的到来。记者了解到，为了这2万多名学生穿上新校服，此前松江区发放调查问卷10万份，超一半家长对孩子原来的旧校服不满意，最不满意的是校服的材质，其次是款式和版型。在前期调查的基础上，128套供学校选择的海派校服其诞生背后也是各有故事。

最终，新校服由东华大学服装与艺术设计学院刘晓刚教授及其团队为松江区中小学生量身打造。新校服运用了古城灰、科创蓝和人文红为主色调，体现了松江人文特色和文化底蕴。

回收调查问卷10万份

校服，一个时代的印记，更是学生的成长见证。在新校服设计之初，松江区教育局展开“校服调查问卷”活动，并回收问卷近10万份。从调查问卷的大数据，分析出了区域内学校、家长以及学生三方，对新时代校服颜色、款式、价格、功能、洗涤、内涵等方面的基本需求。

问卷内容从旧校服的满意度、对校服的需求、仪容配饰、文化传承、新科技，五个方面调研。据问卷显示54.8%的家长对孩子旧校服满意度不高，而最不满意的是校服的材质，其次为款式和版型，校服的安全防护设计也是家长不满意的重要因素之一。

66.6%的家长认为校服设计需加入中国文化，中式校服是校服未来的展趋势之一。67.3%的家长反映各校之间的校服没有自身特色，千篇一律，学校校服需体现各自的校园文化，加强自身文化特色。

多数家长对校服的需求度体现在安全性和耐脏耐洗及面料上，大多家长为了追求舒适性选择全棉面料，尤其是贴身衣物类，对于颜色耐脏的深色系是家长较为倾向的校服颜色。“保障出行安全的夜间反光材料”、“具有防蚊虫功能的面料”、“具有防辐射功能的面料”等校服新科技均可加入到校服设计中，是家长广泛认可的校服新科技。

依据这些一手资料，东华大学服装与艺术设计学院教授、博士生导师刘晓刚领衔，全国十佳服装设计师罗竞杰副教授担任设计总监，包括经验丰富的专家教授、设计师、技术人员、研究生等60余人，开启了海派校服设计之路。

128套海派校服诞生

松江，既是上海之根又为时尚之都，海派文化造就了新松江风格的确立，打造一个原创的具有地方特色的校服体系，是本次“新海派新松江”服育体系设计的核心目标。

如何打造出一款海派时尚和文化印记相结合的校服呢？设计过程可谓一波三折。最初设计的第一稿，被退回。原因是没有找准松江教育的元素特征。第二稿，也被退回，原因是颜色定位和校服功能考虑依然不够理想。松江区教育局、学校代表和设计团队进行多次沟通。

价格方面也通过问卷做了调研，多数家长表示接受一套校服合理预算在100-199元价格区间内，家长更期待物美价廉的校服。一开始，松江区教育局考虑到价格太高，家长们接受不了，曾经想过打造精品款和普通款，经过反复考虑和厂商洽谈，最终没有采用A、B两款方案，还是选择了一个统一标准。用普通款的价格，做精品款的服装。最终，新校服价格适中，家长表示能承受。夏装一套180元左右，春秋装一套260元左右，冬装400-500元左右。而此前老校服的价格是：夏装180元左右，春秋装230元左右，冬装300元左右。

改变校服“大一号”状况

同时，松江区教育局召开区家委会代表、学校、学生三方面的意见听取会。历时10个月，松江区“新时代、新海派、新松江”系列校服终于诞生。

海派校服共128套，校服体系共分为三个系列，分别是：海派时尚风格、经典国际风格、潮流亚洲风格。以松江的古城灰、科创蓝和人文红为主色调，构筑起小学、初中、高中三个阶段的校服整体框架。

同时，新校服设计上创新地采用了代表海派新造型的“A”型作为部分款式的基本廓形，改变长期以来校服“大一号”的状况。本土化、新技术、体系化是本次校服系列设计的三个重点。引用海派符号元素如：旗袍款、中山立领，迪考艺术、节约型设计等综合特征。

设计团队还用足东华大学在纺织、服装、材料等领域得天独厚的技术研发优势，使用代表未来方向的新材料和新科技，想方设法提升校服的功能性和舒适度。新型反光材料胶印、反光丝线绣花等，有效提升了校服的安全性；采用3M新雪丽棉等新型保暖材料，让穿着更轻薄更保暖；运动服采用了高效防水、防油、易去污材料，确保学生穿着洁净干爽。

除此之外，松江区云间教育的云纹图案也被巧妙地设计在校服的领子、花纹、扣子、皮带、裙摆等处。假领子的设计，不仅在款式上更加新颖，也解决了家长们的洗涤难题，让不少上海人回忆起美好的旧时光。拉链、搭扣、腰带、衬裤的设计，吸纳了众多家长们意见，希望让孩子们穿着更加舒适。

[设计者]

理解校服隐含的“服育”功能

刘晓刚教授介绍了海派校服的亮点和特色。他表示：“此次为松江量身定制的海派校服是一个试点，今后希望能为更多的区打造具有区域特色的校服，让每个孩子走出校园，大家一眼便知这个孩子出自于哪个区，甚至哪所学校。”

刘晓刚教授表示：“随着物质生活的丰富，中国老百姓在精神层面对包括服饰文化等在内的审美追求也越来越高。服饰塑造着人的外在形象，我们希望在保证孩子们穿得安全、舒适、实用的前提和基础上，也让他们能穿出美感、设计感，穿出属于自己学校、自己所在城市甚至国家的特色，穿出精气神来。”

2013年，刘晓刚教授应邀为参加“中国好作业”的学生出题。他出的题目是“我心中喜爱的校服”，要求答题者设计出自己喜爱的校服。原以为受到美术基础和服装知识的限制，答题者不多。不料，学生设计的几百份画稿如期而至，一时令刘晓刚教授感慨不已。他觉得，学生们迫切需要用美丽的校服装点自己。

校服是制式服装中的一种。但与普通制式服装不同的是，因其穿着者是正在接受教育的孩子，校服除了具有团体认同的标识功能和规范言行的约束功能之外，还应具有“以服育人”的教化功能。

在刘晓刚教授看来，作为校服文化的承载者，任何学校都是一座文化殿堂，无论规模大小、历史长短、地域位置，都一定有自己的特色，哪怕是操场边上的一棵老槐树，也会载有师生乐于念叨的故事。美的校服，除了要满足高标准的服装构成要素，如完美的款式、悦目的色彩、高级的面料、优质的辅料、得体的裁剪、精致的工艺等，还需要有一个与校服“服育”功能相关的因素，就是要符合每个学校的特色。只有当学校把校服作为兴校荣校工程的组成部分，正确理解校服隐含的“服育”功能，才能打响校服变美的“第一枪”。