终身学习能力越强生活幸福指数越高

晨报记者 董川峰

终身学习能力和幸福指数、健康状况有关系吗？昨天，由市教科院、上海开放大学、华东师范大学、上海师范大学和黄浦区社区学院等单位组成的项目组向对外发布了“市民终身学习需求与能力监测研究”成果，调查显示，终身学习能力越强，生活幸福指数就越高。

这项调查对全市16个区的16-65周岁的户籍和非户籍人口进行了5000样本的分层随机、抽样调查。

56-65岁学习愿望最强

在市民终身学习需求方面，近3成市民具有“较强”或“强烈”的学习需求。16-25岁和26-35年龄组学习需求“强”或“较强”的市民比例最高，分别为41%和44%。但随着年龄增长，市民中需求强烈者的比例呈现下降趋势。

调研发现，上海市民学习的目的呈现多元化态势，其中27.1%的学习目的是“提升职业技能”，20.5%是为了“提升生活品质”；其次为“提升个人素质”、“提升社会适应能力”等；而“提升学历水平”占比最低，只有7.5%。

在终身学习需求的“学习愿望强度”指标上，呈现随年龄增长而学习愿望增强的趋势：56-65岁年龄段市民的学习愿望强度最高。有43%的市民认为政府提供的学习资源充足。45%的市民认为政府公共教育资源质量“非常好”或“比较好”。

34%市民不会掏钱培训

调研显示，70%市民家中的藏书不超过50本，37%的市民表示家中藏书少于10本。市民中“藏而不读”的现象较为普遍，41%的市民藏书阅读量不超过20%，只有19%的市民藏书阅读量超过60%。

在学习时间方面，47%市民每周的学习时间在5小时以下，33%的市民每周可支配学习的时间不足10小时。

学习支付问题，34%的市民表示不会自费参加学习项目，而有30%的市民愿意为学习支付的费用超过个人收入的五分之一。

在市民终身学习能力方面，各年龄段中26-35岁阶段市民的终身学习能力最强（该人群中，有近40.9%达到了“强”或“较强”的水平），35岁之后市民终身学习能力随着年龄增加而降低。

在个人福祉方面，终身学习能力越强的人群，自我报告生活幸福的比例更高；而自我报告“生活很不幸福”的人，其终身学习能力的得分也最低。市民身体健康状况与其基础认知能力有非常密切的关系。报告自己身体“较好”或“非常好”的人群，其基础认知能力水平也较高。