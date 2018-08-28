一起遛狗引发的冲突毁了两个家庭-因遛狗不牵绳两人发生争执，21岁大学生与49岁邻居打架，后者死亡

见习记者 荣思嘉

因为遛狗不牵绳子，狗吠产生纠纷——8月23日晚7点半左右，在青浦练塘镇一小区，两家人因遛狗产生纠纷、争执，发展到最后竟引发了一场命案：遛狗的21岁年轻男子小张，与小区一名49岁的男邻居屈先生发生争执，殴打屈致其倒地，最终屈送医抢救无效死亡。

目前，小张因涉嫌故意伤害罪，被青浦警方依法刑事拘留。

[事件还原]

小年轻与中年邻居打架不肯罢手

狗吠吓人引发口角

记者从死者女儿小周那里，还原了23日傍晚整件事情的经过。

23日晚7点半左右，刚刚和父母散完步的小周，从家里到小区南门的云柜快递箱处取快递，当她走近快递箱时，一只大概六七十厘米长的土狗，突然从快递箱附近窜了出来。小周向前一步，那只狗便很凶地朝她吠个不停，一边叫还一边发出警告式的呜咽，呈现出攻击状态。

见到这只狗这么凶，小周便不敢只身上前去取快递，给在家里看电视的爸爸打了个电话：“我害怕那只狗，就让我爸下楼陪我去拿快递，我打电话的时候还听到狗一直在叫，叫声非常吓人。”

很快，小周爸爸从家里出发，走到南门，与女儿一起去取快递。这时，原本叫个不停的狗已经停止了吠叫。可是，当小周父女一走近快递箱，狗又冲向了他们，叫了起来。

小周的爸爸便喊道“去去去”，企图把狗赶走，但那只狗非但不走，还摆出了一副想要咬人的样子，小周爸爸便又对着狗骂了几句：“大概就是，‘遛狗不牵绳，素质低什么的……’”这一骂，便引来了狗的主人——小张，一个21岁的小伙子。

就在小周爸爸呵斥狗的同时，远处一个音量很大的男声朝他们吼过来，“咬到你了吗？咬到，我就把这条狗给打死。”

当小张走近小周父女后，三人就遛狗的问题产生了争执。之后，小张的妈妈过来劝架，但没说几句，也加入了吵架的行列。

大打出手酿成惨祸

这一来一往，双方都怒气十足。“可能我当时一句话把他妈妈惹火了吧，我说，‘你这样遛狗没有素质，儿子都没养好还养狗。’”听到小周的这句话，小张妈妈冲上去就扇了小周一巴掌，还用手打了小周好几下头。看到这里，小周爸爸忍不住了，上前一把推开小张的妈妈，不让她打自己的女儿。

看到小周爸爸推了自己妈妈，小张冲上去就对小周爸爸一顿拳打脚踢。

“我拉都拉不住。好几次我想要上前去制止，我都被他妈妈拉住，我手上都被捏出淤青了。”随后，小周向记者展示了她胳膊上的伤痕。

据小周介绍，她爸爸今年49岁，身高只有160厘米上下，而小周却是一个20岁左右，一米八几的青壮年。“说是打架，其实就是我爸一直在被打。”

推搡之间，小周的爸爸嘴里仍然说着“我们打110报警处理”。而小周也一边挣脱小张妈妈的束缚，一边大叫，“不要打我爸爸！”然而，父女俩的喊叫，并没有让小张停下拳头，中间有一次，小周的爸爸已经倒在了地上，小周想要上前护住爸爸，让他不要再挨打，但又一次被小张的妈妈拉开，小张甚至还向小周吼到：“男的打架跟女的没有关系。”

之后，小张拉起小周爸爸又是一顿拳打脚踢。很快，小周爸爸再一次倒在了地上。只是，这一次倒下后，他就再也没有站起来。

“我爸爸当时就捂着胸口倒下了，我过去扶他的时候，他就浑身抽搐。”看到这个情形，小周慌了，只会抱着爸爸哭，小张母子也被眼前的情形吓呆了，120和110都是当时围观的路人帮忙打的。

“我感觉不到5分钟的时间，爸爸的身子就凉了，呼吸也没了，后来送到医院做急救，已经救不过来了。”小周说，在这之前，他爸爸身体一向很好，“基本没怎么生过病”。

[死者家庭]

顶梁柱没了，这个家塌了

27日下午，距离小周爸爸去世已经过去了五天了，小周和弟弟独自守在家中，姐弟两人一个今年读大四，一个今年读大二。惨剧发生时，弟弟正在北京一所高校里军训，得知家里发生大事了，弟弟第一时间赶回了家中。

小周说，爸爸今年才49岁，一直是做司机工作的，平时给药厂、医院或者学校送货、送人，经常要上夜班，生前性格一直比较开朗，性格也很温和，平时见到人都是笑呵呵的，邻居们对他的口碑也很不错，谁也没有想过，爸爸会因为和人打架而去世，自己给亲戚打电话告诉他们爸爸死讯的时候，有人根本不敢相信。

到了下午两三点钟，小周的外婆、伯伯、伯母等亲戚陆陆续续地赶到小周家。家里发生了这么大的事，亲戚们都很担心，面色凝重，一方面来帮着做点家务，一方面也是给小周他们一点精神鼓励。

小周妈妈原本身体就不好。据小周外婆说，她妈妈从18岁就患了红斑狼疮，一直没法工作，还需要看病吃药，小周爸爸当年也是因为这个原因到周家做了“上门女婿”。结婚以来，他对小周妈妈一直是呵护有加，有了小周和弟弟之后，他对两个孩子也很疼爱：“小周妈妈每次去看病都是小周爸爸开车陪着去的，小周和弟弟从小到大每次去上学也都是爸爸开车送去的，对家里的老人也都很孝顺，无论是做儿子还是做父亲，他都是很称职的。”

事情发生之后，小周妈妈更是“整个人都垮了”，在亲戚的陪同下，已经连续三天到医院输液了。

“每天都吃不下，睡不着，怕她身体吃不消，就到医院去输葡萄糖，以前去医院都有孩子爸爸陪着一起的，现在人没了，以后还不知道怎么办哦！”小周外婆哭诉道，小周一家一直“命苦”，好不容易盼到两个小孩都上大学了，马上就要毕业赚钱养家，眼看着好日子就要来了，哪知道又发生了这种事。

因为小周妈妈的病，小周爸爸一直是家里唯一的顶梁柱，他的收入不仅要负担两个小孩的学费，小周妈妈看病吃药也是一笔不小的支出。2016年，小周家又在青浦城区买了套新房子，这对小周爸爸来说，是一个不小的压力。小周爸爸的突然离世，给小周姐弟和她妈妈留下了一笔数额不小的贷款。

丧父之痛对这个家庭的打击是巨大的，小周说：“我们就想要个说法，给我爸爸一个公平的结果。”

[另一个家庭]

唯一的孙子要坐牢了，这个家散了

距离小周家一百米左右，就是伤人者小张的奶奶家，小张原本住在青浦城区，因为正值暑假，又碰上家里装修，便和妈妈带上心爱的宠物狗暂住在奶奶家。原本，再过两天，他就要前往江西的大学，开始他的大二生活了。然而，就因为一次遛狗，一场争执，将他“留”在了上海。

其实，小张和小周家还颇有渊源——小张和小周的弟弟，在高中是隔壁班同学，虽说并不熟悉，但面孔应该相熟。据小周弟弟回忆，“高中时，我就知道他，以前感觉他说话就有点‘社会’的感觉，反正我不是很欣赏。”

昨天，记者来到小张奶奶家，家中只有小张奶奶在家，院子里比较杂乱，一个刷墙工具横放在院子中间，也没人去管。在房门外的鞋架上，可以看到好几双年轻男孩喜欢的篮球鞋、跑鞋。鞋架旁，一包没有封口的狗粮倚在一边，而穿鞋的男孩、吃狗粮的狗，都不见踪影。

小张奶奶一见到记者，眼眶就湿润了。对于唯一的孙子出了事，奶奶感到十分难过，嘴里不住地说道，“太冲动了，太冲动了！”：“小孩子吵架，她（小张妈妈）要拉住的呀，要是拉住了，怎么会发生这种事情呢！那条狗也是他妈妈很喜欢，小孩也喜欢狗，两个人要是拿绳子牵着狗，也不会发生这个事情啊！我真是太痛心了！”

说到小张，奶奶说，小张和一般的年轻人差不多，平时喜欢在房间玩电脑、打游戏，偶尔和同学约着出去吃饭、玩什么的，性格也不是说很爱发脾气的人，自己和他的交流确实不多，但绝对没想到会发生这种事。

说到小张爸妈的去向，奶奶有些闪烁其词：“他爸爸到外地‘白相’（玩）去了，在外地一时回不来。他妈妈去筹钱，准备赔给那家人，现在也找不到人。”

有街坊邻居透露，小张的家庭条件也不是很好，听说他父亲为了躲债，一直在外地，没想到又发生了这种事情。