输掉比赛后，电竞参赛选手大开杀戒-美国男子打死两人后在现场自尽，媒体称其因情绪失控开枪

晨报记者 徐惠芬 综合报道

美国佛罗里达州杰克逊维尔市一处电子竞技比赛现场26日下午发生枪击事件，致死2人，多人受伤，嫌疑人在现场开枪自尽。

输掉比赛后像疯了一样

根据美国警方确认，枪击案的凶手是24岁的戴维·卡茨，来自美国东部马里兰州巴尔的摩，此次专程来到佛罗里达州参加电竞比赛。

不少英美媒体报道，凶手很可能是因为输掉比赛，情绪失控而开枪。

英国《每日邮报》27日援引目击者加瓦瑞厄斯·朗的话报道称，在26日的淘汰赛中，卡茨输掉比赛后就像疯了一样，之后就离开了比赛场地。现在想来，卡茨就是那时去车里拿了枪，然后回来开始大开杀戒的。

在朗看来，卡茨的行为有点怪，有点呆。

另一名比赛选手称，25日的时候，他在电竞比赛中打败了卡茨，当他试图和卡茨握手时，对方直接给了他一个“后背”。

这名比赛选手回忆称，枪击案发生当日，就觉得卡茨的表现有些古怪，身上穿的还是前一天的衣服。

不少与卡茨有过接触的人觉得，卡茨不易亲近，对待比赛超级严肃。一名电竞赛播音员这么形容他：“他不是来交朋友的。他非常专注，对他来说，只有比赛这件事，让他开口和你随便聊聊，就像要拔他牙齿一样。”

枪手来自高知家庭

卡茨出生在一个高知家庭，父亲在美国国家航空航天局（NASA）工作，母亲拥有毒理学博士学位，在美国食品和药物管理局(FDA)工作。

不过，卡茨的父母已离异。法庭离异文件显示，当卡茨还是孩子时，有非常显著的健康照顾需求。

目前，卡茨和父亲生活在一起。据邻居介绍，他们是6年前搬到这个社区的，那时卡茨大概17岁。“看上去，这家没什么特别可疑的地方，是安静的一家。”

邻居杰瑞称，卡茨的父亲绝对是个大好人，对大家都很友善。