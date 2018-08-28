晨报记者 韩忠益

昨日，受人民币中间价大幅上调刺激，沪深两市双双高开，创业板也不甘落后，也以小涨开张。盘面上，航空股集体走强，此外，5G、军工、造纸、工程机械、酿酒、保险、煤炭等涨幅居前，总体上，日K线三连阳，行业板块全线上扬。上证综指向上挑战20日均线，同时受题材股活跃表现的带动，创业板指数盘中也收复了10日均线。市场情绪开始偏暖，成交量有所放大。

科技股蕴含无限潜力

明年开始5G投资启动，未来三年运营商开支增速进入三年上行期。5G商用带来的通信速度提升和延迟减少，将会大幅提升智能驾驶技术、VR/AR、SAAS、人工智能、区块链等技术的发展，新技术在5G周期中有望迎来新的突破，迎来新的增长点和商业模式。中国上市公司国产化替代将不断推进，科技板块蕴含无限潜力。

跨境支付业有“钱景”

中国支付清算协会最新数据显示，2017年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额约3200亿元，达12.56亿笔、比上年增长114.7%。

而在跨境电商领域，除了货物贸易平台与企业之外，还随之带来仓储、物流等上下游相关产业企业的跨境支付业务需求。电子商务研究中心数据显示，中国出口跨境电商交易规模也连续七年持续增长，2017年交易量达到6.3万亿元，同比增长14.5%。

猜绝对低点没意义

在经历了罕见地量之后，近日A股成交量渐有回升，一般讲，当成交量或者换手率较低，一般表明投资者较为悲观，而当市场回暖时，成交量一定是逐渐活跃的，特别是在底部区域，这一特征更加明显。当前市场正处在一个风险偏好较低的位置，投资者如果过度纠结于市场底部的绝对低点意义已经不大，我一直强调，没有人能预测底部的那个最低点，但买在底部区域还是完全能做到的，大盘正在以时间换取估值向上拓展的空间，你唯一正确的操作就是需要用耐心和勇气应对。

技术上，昨日一开盘，多头就掌握了主动，KDJ沿着中轨上行趋势不变，量能的放出让人相信反弹还会延续，拿牢筹码，增厚利润。