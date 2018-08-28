风 雨

上周A股三大股指缩量创出年内新低后集体反弹，在金融、消费、资源等权重板块轮番带动下，最终周线全部收阳。

“短期来看，A股是个久治难愈的病人，企稳是第一步，慢慢调理，虽然完全走出泥淖还需要一段时间，但投资者面对底部重建，不但需要很多耐心，更需要坚定的信念。”高智说。市场面临的不确定因素并没有完全消除，指数还将继续震荡、拉锯，但大家一定要清楚：市场整体估值水平较低，已经处于历史底部区域，指数下跌空间有限，不少优质成长股已经出现很好的配置价值，市场犹犹豫豫正是低吸的好机会。

“我看到有的分析说：从历史经验看，ST板块异动与指数见底之间存在一定的联系。当大盘经历大幅度调整进入较为明显的触底反弹过程时，ST板块由于市值偏轻，容易率先在活跃资金作用下走出相对更强的反弹行情，类似情形在 2015年 9月末、2016年2月初都有发生，是这样吗？”娇娇问。上周ST股中有不少股票撞上涨停。

“上周市场量能大幅萎缩，一方面说明市场观望情绪浓重，做多热情不足，赚钱效应不佳，市场参与交易的投资者稀少，另一方面也说明到了2600点的位置，很多人已经割肉割不动了，与其扔出带血筹码，还不如死扛到底，加上北上资金还在连续净流入，政策又在不断释放利好，市场底部特征较为明显，所以，在这个当口，ST板块在跌得一塌糊涂的情况下，出现集中拉升，在技术上是可行的，因为ST板块中的套牢筹码，该逃的早就逃了，突然拉升ST板块，正是市场调整末期的特征之一。”高智说。数据显示，在上周三的盘面中，两市共计有817只个股单日成交金额不足1000万元，占比达到23%。其中，有269只个股成交金额不足500万元。地量地价，短线反弹呼之欲出。

“到了 2600点的位置，谁熬得过谁，就看谁的耐心好了，坚持到底，最终一定能获胜。”郁教授道。主力在2600点处贪得无厌的反复洗盘震仓行为，总有一天会被终结，周一已经出现这个苗头。

今日行情预测：收涨仓位：70%

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