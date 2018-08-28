理性消费观念的回归-消费降级时代真的来了吗

见习记者 商依琳

“榨菜就着二锅头，骑着摩拜遛一遛”，消费升级的说法出现还没几年，我们又要进入消费降级了吗？

对此，业内人士指出，“消费降级”与“消费升级”在本质上其实并不矛盾，准确来说，所谓的“消费降级”是指消费者不再冲动消费，开始合理规划自己的收入和理财，从而实现财富累积的过程。

业内人士强调，所谓“消费降级”概念的热销，如果换用消费者消费观念的理性回归来表述，或者更为准确。

消费升级与降级并存

说起“消费降级”，如今流行着这么一句顺口溜：“榨菜就着二锅头，骑着摩拜遛一遛”。

与这句话相对应的，顺鑫农业和涪陵榨菜发布的2018年半年度报告显示，主营二锅头的顺鑫农业上半年净利润增长96.78%，主营榨菜的涪陵榨菜上半年净利润增长77.52%。这样的营收似乎说明，越来越多人选择购买低价产品。

然而，对业内人士看来，上述数据有很大的“迷惑性”，很大程度上也容易造成错觉。

首先，不同档次的消费品对应了不同档次的消费者。顺鑫农业的牛栏山二锅头比起茅台来说是低价产品，但在低端白酒中它却是佼佼者；榨菜本身是低价产品，但涪陵榨菜的“乌江牌”却是行业领军者。二锅头和榨菜的热卖表面上看是消费降级，但其实是消费者从选择杂牌到更安全放心大品牌的消费升级。

其次，对于大部分高成长性消费者来说，消费观念和消费行为往往是复杂的。一方面，他们热衷于寻求高性价比产品、使用共享经济，这是典型的消费降级表现；另一方面，他们也有更高端的消费需求，比如购买奢侈品、出境旅游等等，这是他们在享受消费升级的乐趣。

“消费降级对于他们更像是针对消费升级的一种平衡手段，这样才不会造成过度消费、入不敷出的情况发生。”业内人士分析说。

国家统计局数据也显示，7月社会消费品零售总额同比增长8.8%，这已是消费连续4个月增速在10%以下。然而2017年中国奢侈品销售额达到1420亿元，较2016年增长20%左右，这被认为是市场回暖、消费升级的重要表现。

兴业研究发布的《7月经济数据综述》中表示，当前我国消费结构呈现出两大特点：第一，就消费类别而言，居民实物消费下降而服务消费上升；第二，在同类消费品种，居民对中低端消费品偏好降低而对高端消费品偏好上升。

业内强调，由此可见，“消费升级”现象始终存在。准确来说，“消费降级”其实是“消费升级”的延展，两者并非对立也不矛盾，完全可以并存。

降级是理性消费观念

值得一提的是，“消费降级”代表的应该是一种理性的消费观念，它说明消费者告别了为商品溢价买单的时代。降级降的是价格而非品质，实际上这是消费成熟的表现。大多数成熟的消费者不再被高昂的价格绑架，而是将目光转投至商品的性价比上，那些品质过硬、价格不高的商品，必然受到消费者的青睐。

因此，“消费降级”从本质上讲，是商品价格回归理性，也是消费者回归理性，并非是经济衰退的表现。所谓的“中产消费的寒冬”、“年轻人要准备吃苦了”等等都言过其实，消费者无需因此造成心理恐慌。理性消费并不意味着生活品质的降低，而是适当牺牲品牌、个性的基础上，实现物美价廉的最大化。

此外，“消费降级”也实现了一种环保的消费观念，它是“共享经济时代”的产物。共享单车、拼车等服务都是共享经济中发展迅速的产业，花更少的钱还能做到环保出行自然成了更多消费者的选择。而且共享经济这种全新的消费模式虽然看似是实施着“消费降级”的经营战略，但这也是产业升级换代、消费市场扩大的另一种“消费升级”。

而且从家庭财务角度看，如今的“消费降级”未必是一件坏事，因为消费者同时也要面临家庭负债和养老问题。一方面，购房、购车贷款原先是消费者为了在一定程度上放松预算约束的选择，对消费是起到促进作用的。然而如今家庭债务累积速度增快，对资产流动性的收紧作用愈加明显，反而会造成消费降低。

另一方面，养老问题近期也颇受关注。富达国际与蚂蚁财富合作进行的一项研究表明，中国仅有44%的千禧一代（18岁至34岁的人群）开始进行个人养老储蓄。数据表明，他们需要163.4万元人民币才能拥有“愉快且无忧的养老生活”。假设每个月将他们现金收入的五分之一（大约1339元人民币）存起来，也需要存大约59年才能达到上述目标。

因此，不论是为了偿还家庭负债、还是为了应对养老问题，适当的“消费降级”都是应该的。不再冲动消费，合理规划收入和理财，省下钱来实现财富积累为今后做打算，这是消费者的成长。