上海银行上半年业绩全面提速

晨报记者 刘志飞

营收增长近三成、利润增长逾两成、不良率降至1.09%，上海银行上半年各项关键指标亮眼。上海银行近日发布了2018年半年度报告。报告期内，上海银行坚持“精品银行”战略愿景，大力推进新一轮规划实施，顺应外部经济金融形势变化趋势，积极服务实体经济，加快转型发展，推进专业化经营，培育特色业务优势，经营业绩稳步提高，核心经营指标持续向好。

从业绩来看，上海银行业绩全面提速，上半年营业收入197.50亿元，同比增长28.28%；归属于母公司股东的净利润93.72亿元，同比增长20.21%。报告期内，上海银行利息净收入同比增加35.59亿元，增长38.66%，主要源于该行不断加强息差管理，净息差同比拓宽0.35个百分点，同时生息资产规模保持稳定增长；非利息收入同比增加 7.95亿元，增长 12.84%，主要源于银行卡和跨境业务手续费收入、投资收益的增长。

报告显示，截至2018年6月末，上海银行归属于母公司股东的净资产1,526.93亿元，较上年末增加57.08亿元。2018年上半年实现基本每股收益0.86元，同比增长21.13%；年化平均资产收益率为1.00%，同比提高0.10个百分点；年化归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率为14.22%，同比提高1.20个百分点。

报告还显示，2018年上半年末，上海银行资本充足率为13.44%，一级资本充足率为11.59%，核心一级资本充足率为10.07%，资本充足水平保持良好，有效支持资产规模拓展和结构调整策略的实施。